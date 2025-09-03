ETV Bharat / bharat

किन्नरों को ना जीने का आधार, ना दफनाने मिली दो गज जमीन, रतलाम में थर्ड जेंडर का दर्द - RATLAM TRANSGENDER PROBLEMS

भारत सरकार ने जिन्हें दिया थर्ड जेंडर का अधिकार, उन्हें अंतिम संस्कार के लिए भी जमीन नसीब नही. रतलाम के किन्नरों की नाराजगी.

RATLAM TRANSGENDER PROBLEMS
रतलाम में थर्ड जेंडर का दर्द (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 8:03 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 8:16 PM IST

रतलाम: सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और भारत सरकार ने जिन्हें थर्ड जेंडर का अधिकार दिया, उन्हें जीते जी तो सही मरने के बाद भी दो गज जमीन नसीब नहीं हो पा रही है. मध्य प्रदेश के रतलाम में किन्नर समाज के पास अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह नहीं है. ऐसे में जीवन भर तिरस्कार और ताने झेलने के बाद थर्ड जेंडर का अधिकार प्राप्त इन लोगों को मौत के बाद भी समाधि देने के लिए भटकना पड़ता है. ताजा मामला रतलाम में सामने आया है. जहां किन्नरों की गुरु का निधन होने पर उन्हें शहर में जगह नहीं मिली.

जिसके बाद पास के शिवपुर गांव में जब समाधि के लिए उनका शव ले जाया गया, तो ग्रामीणों ने विरोध कर दिया. बड़ी मुश्किल के बाद श्मशान के रास्ते में नाले के किनारे उन्हें दफनाने की इजाजत मिल सकी. यही नहीं इन किन्नरों के पास ना आधार कार्ड है और ना ही भारतीय नागरिक होने के नाते मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं.

रतलाम किन्नर ने बताया दर्द (ETV Bharat)

थर्ड जेंडर का अधिकार लेकिन सुविधाएं जीरो

किन्नर समुदाय से आने वाली काजल बताती है कि "हमें सरकार ने थर्ड जेंडर का अधिकार तो दे दिया, लेकिन ना तो समाज और ना ही सरकारी तंत्र का नजरिया हमारे प्रति बदला है. हमें आज भी मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. शिक्षा, स्वास्थ्य और सामान्य सुविधाएं जैसे आधार कार्ड राशन कार्ड और वोट देने के अधिकार तक से हम वंचित हैं. मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीते जी तो हम परेशान होते ही हैं, मरने के बाद भी हमें जमीन नसीब नहीं है.

हमारे गुरु प्रेम कुंवर जागीरदार की मृत्यु होने के बाद उनकी समाधि के लिए जगह नहीं मिली. शिवपुर गांव के श्मशान के बाहर रास्ते पर ही उनकी समाधि बनाना पड़ी. जो अब लगातार हो रही बारिश के बाद कीचड़ युक्त गड्ढे में बदल गई है."

TRANSGENDER NOT GET GOVT SCHEMES
किन्नरों के गुरु की समाधि के लिए नहीं मिली जमीन (ETV Bharat)

ना घर, ना जमीन और ना ही शासकीय योजनाओं का लाभ

रतलाम के ऊकाला रोड स्थित एक अवैध कॉलोनी में 650 स्क्वायर फीट के कमरे में किन्नर काजल का घर है. जहां उनके समूह के करीब 15 किन्नर रहते हैं. क्योंकि आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं होने से इनकी परिवार आईडी नहीं बनी है. ना ही इनका राशन कार्ड बना है. घर के अधिकांश सदस्यों का आधार कार्ड और वोटर आईडी भी नहीं है. यदि है भी तो उनकी पुरानी पहचान और नाम पते (2019 से पहले) से बने हुए हैं.

यहां रहने वाली अप्सरा किन्नर बताती है कि "वह पढ़ी लिखी है, लेकिन शासकीय योजनाओं या शासकीय भर्ती में जब वह आवेदन करने जाती है, तो उनके लिए कोई वर्ग आरक्षित ही नहीं है. कई योजनाओं के आवेदन में तो आज तक थर्ड जेंडर का विकल्प ही मौजूद नहीं होता है."

जानते हैं कब और कैसे मिला थर्ड जेंडर का अधिकार

वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में थर्ड जेंडर को संवैधानिक अधिकार दिए गए. जिसमें सरकार को निर्देशित किया कि थर्ड जेंडर के अधिकारों को लागू करना सुनिश्चित करें. भारत सरकार के बिल को 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद थर्ड जेंडर के अधिकारों को कानूनी मान्यता मिली. जिसके बाद किन्नर समुदाय को भी स्त्री-पुरुष की तरह अलग पहचान मिल गई.

अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और अंतिम संस्कार के लिए जगह देने की मांग को लेकर कई बार किन्नर समुदाय ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है, लेकिन उसका कोई ठोस समाधान उन्हें आज तक नहीं मिला है. इस मामले में निगम आयुक्त अनिल भाना से सवाल किए जाने पर बताया कि "यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन यदि अंतिम संस्कार के लिए जगह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति निर्मित होती है, तो इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी."

बहरहाल, हमारे देश में किन्नर समुदाय या ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर की पहचान तो मिल चुकी है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या समाज और सरकारें उन्हें उनका मूलभूत अधिकार उपलब्ध करवा पाएंगे.

