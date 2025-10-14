ETV Bharat / bharat

मंसूरी परिवार से रोशन होती 5 गांवों की दिवाली, रतलाम में तेरा-मेरा नहीं सभी मनाते त्योहार

रतलाम में मंसूरी परिवार की बाती से रोशन होते हैं लोगों के घर, दीपावली त्योहार में मुस्लिम परिवार की होती है भागीदारी.

RATLAM DIWALI SOCIAL HARMONY
मंसूरी परिवार से रोशन होती 5 गांवों के लोगों की दीवाली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 2:15 PM IST

4 Min Read
रतलाम: भारत त्योहारों का देश कहा जाता है और दीपावली देश का सबसे बड़ा त्योहार है. जिसे पूरे हर्षोल्लास के साथ कई वर्ग के लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे पारंपरिक त्योहारों को भी धर्म और समाज की सीमाओं में बांटने लगे हैं. हमारा त्योहार और तुम्हारा त्योहार की लकीर खींचने वालों को मध्य प्रदेश के सेमलिया गांव के लोग पीढ़ियों से धार्मिक सद्भावना का खास मैसेज दे रहे हैं. जी हां यहां के आधा दर्जन गांवों में दीपावली के त्योहार के दिये रोशन करने में मुस्लिम परिवार की भागीदारी रहती है.

यहां का मंसूरी परिवार वर्षों से घर-घर जाकर बाती की रुई बांटने का कार्य कर रहा है. इसमें कोई व्यवसायिकता नहीं बल्कि एक परंपरा का पालन करने के लिए यह मुस्लिम परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी कपास बांटने का काम कर रहा है. दीपावली का त्योहार आते ही इस क्षेत्र को कपास बांटने वाले इस परिवार का इंतजार रहता है.

रतलाम में सभी मिलकर मनाते त्योहार (ETV Bharat)

200 साल से भी पुरानी परम्परा निभा रहा मंसूरी परिवार

रतलाम के सेमलिया गांव में गफूर खान मंसूरी, रमजानी मंसूरी , ईशाक शाह और यूसुफ मंसूरी का परिवार अपने पुरखों की जिम्मेदारी को आज भी निभा रहे हैं. घर-घर पूनिया (कपास) बांटने वाले यूसुफ मंसूरी बताते हैं कि वह नवरात्रि से आसपास के गांव में दीपावली की बाती के लिए कपास बांटने का कार्य शुरू करते हैं. लोग उनके कपास से ही दिए की बत्तियां बनाते हैं और गोवर्धन पूजा में भी नए कपास का उपयोग किया जाता है.

DIWALI 2025
घर-घर रुई बांटते गफूर खान मंसूरी (ETV Bharat)

इसके बदले में लोग स्वेच्छा अनुसार अनाज या कुछ राशि उन्हें देते हैं. यूसुफ मंसूरी बताते हैं कि दीपावली के त्योहार का इंतजार उन्हें और सभी समाज के लोगों को रहता है. युसूफ मंसूरी ने बताया उनकी जानकारी में चौथी पीढ़ी यह कार्य कर रही है.

वर्षों से कपास की सफाई और गादी रजाई बनाने का कार्य

मंसूरी समाज के लोग कपास की खरीदी बिक्री और रुई से बनने वाले गादी और रजाई का कार्य करते हैं. यह इनका परंपरागत कार्य और व्यवसाय है, लेकिन अब यह व्यवसाय और कारीगरी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है. युसूफ मंसूरी ने बताया कि "ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी रुई के गद्दे और रजाई का चलन है, इसलिए उन्हें कुछ रोजगार मिल जाता है. इसके साथ ही दीपावली पर घर-घर कपास बांटने का कार्य वह करते हैं."

MANSURI FAMILY DISTRIBUTES COTTON
मंसूरी परिवार की रुई से जलते घरों के दीपक (ETV Bharat)

गांव के लोग भी करते हैं मंसूरी परिवार का आदर सम्मान

सेमलिया गांव ही नहीं आसपास के घटवास, कलोरी, नेगड़दा बर्बोदना और गुणावद गांव के भी सभी घरों में मंसूरी परिवार कपास बांटने का कार्य करता है. सेमलिया गांव के पूर्व सरपंच नरेंद्र जैन बताते हैं कि "उनके गांव और क्षेत्र में धार्मिक एकता सद्भाव के साथ हर त्योहार मनाया जाता है और हर धर्म और समाज के लोग सभी के त्योहारों का सम्मान करते हैं और उन्हें मनाते भी हैं."

MUSLIM FAMILY COTTON TO HINDU
गांव के लोग भी करते हैं मंसूरी परिवार का सम्मान (ETV Bharat)

गांव के आनंदपाल सिंह राठौर ने बताया कि "यहां मंसूरी परिवार के द्वारा करीब तीन पीढ़ियों से कपास बांटने का यह कार्य किया जा रहा है. इनके कपास के बिना हमारी दीपावली रोशन नहीं होती है." बहरहाल इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी त्योहारों का मूल भाव और महत्व जीवित है. वहीं, धार्मिक सद्भाव की परंपरा को जीवित रखने के लिए युसूफ मंसूरी जैसे लोग साइकिल से घर-घर कपास बांटने का की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ग्रामीण भी उनका समान और स्वागत करते हैं.

