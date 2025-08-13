रतलाम: आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल और कॉलेज में आपने महापुरुषों और विद्वानों के फोटो और पोस्टर लगे देखे होंगे. लेकिन क्या कभी आपने ऐसा कॉलेज देखा है जहां पढ़ाई या हर इम्तिहान के पहले विधायक जी का दर्शन करना अनिवार्य हो. मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के नामली स्थित शासकीय महाविद्यालय में विधायक मथुरालाल डामर ने विधायक निधि से फर्नीचर क्या दिलवा दिया, वह देश के महान विद्वानों और नेताओं के समकक्ष खड़े हो गए. महाविद्यालय को उपलब्ध करवाई गई हर बेंच पर विधायक का फोटो और स्लोगन 'बा है तो भरोसा है' का पोस्टर प्रिंट करवाया गया है. आईए जानते हैं विधायक निधि और सांसद निधि के प्रयोग के नियम और कायदे.

जनप्रतिनिधि सार्वजनिक वस्तुओं पर चस्पा करा देते हैं नाम

हमारे जनप्रतिनिधियों और नेताओं में यह परंपरा बन गई है कि विधायक निधि या सांसद निधि के माध्यम से दी जाने वाली सामग्री या बिल्डिंग पर जनप्रतिनिधि का नाम और फोटो चस्पा करवा दिया जाता है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवंटित किए जाने वाले पानी के टैंकर, पानी की टंकी, भवन आदि पर शासकीय रुपयों का दुरुपयोग कर नाम और फोटो लगवाए जाते हैं.

विधायक ने बेंच पर लगवा दी अपनी फोटो और स्लोगन (ETV Bharat)

इसके बाद विभिन्न चुनाव होने पर इन शासकीय संपत्तियों पर यह प्रचार-प्रसार और नाम हटाने और चुनाव के बाद फिर से लिखवाने का कार्य भी किया जाता है. जबकि जन प्रतिनिधियों का नाम और फोटो के साथ यह प्रचार-प्रसार नियमों के विरुद्ध है. ऐसा करके जनप्रतिनिधि जनता के टैक्स का दुरुपयोग करते हैं.

विधायक ने बेंच पर लगवा दी अपनी फोटो और स्लोगन

ऐसा ही मामला रतलाम के नामली कस्बे में स्थित शासकीय महाविद्यालय में सामने आया है. जहां विधायक मथुरा लाल डामर ने महाविद्यालय को 100 छात्रों के बैठने के लिए 50 बेंच विधायक निधि से उपलब्ध करवाई थी, लेकिन इन बेंचों पर प्रिंट करवाएं गए विधायक जी के फोटो एवं स्लोगन वाले पोस्टर अब विवाद में पड़ गए हैं. स्थानीय छात्र और छात्र संगठन एनएसयूआई ने मोर्चा खोलते हुए इसे भाजपा और विधायक जी का प्रचार बताया है. इस मामले को लेकर विधायक मथुरा लाल को सोशल मीडिया में भी ट्रोल किया जा रहा है.

जनप्रतिनिधि सार्वजनिक वस्तुओं पर चस्पा करा देते हैं नाम (ETV Bharat)

'ये कोई महापुरुष नहीं जिनसे मिलेगी प्रेरणा'

महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अभिराज सिंह ने बताया कि "विकास कार्य करवाना और शिक्षा के लिए सुविधा देना जनप्रतिनिधियों का काम है. हर बेंच के ऊपर फोटो और नाम लिखवा देना हास्यास्पद है. हमें पढ़ने या इम्तिहान देने के पहले विधायक के दर्शन करना पड़ते हैं." एनएसयूआई के छात्र नेता कपिल कुमावत ने बताया कि "महज 50 बेंच विधायक निधि से दी गई है. जिसका प्रचार प्रसार इतना किया गया है कि हर बेंच पर मंहगी प्रिंटिंग करवाई गई है. विधायक का चेहरा और नाम अच्छे से दिखाई दे इसके लिए अलग से टेबल के फ्रंट में स्टील प्लेट लगाई गई है."

क्या है विधायक और सांसद निधि के प्रचार-प्रसार का नियम

नियमों के अनुसार विधायक निधि या सांसद निधि से प्राप्त सामग्री या बिल्डिंग पर जनप्रतिनिधि अपना व्यक्तिगत प्रचार-प्रसार नहीं लगा सकते. यह निधि सार्वजनिक हितों के लिए होती है, जिसका व्यक्तिगत लाभ या प्रचार के लिए प्रयोग करना नियमों का उल्लंघन होता है. हालांकि विकास कार्य किस मद, जनप्रतिनिधि और लागत इत्यादि की जानकारी अंकित करना शासकीय नियम में आता है, लेकिन जनप्रतिनिधि के नाम, स्लोगन या फोटो के प्रचार का प्रावधान शासन के नियमों में नहीं है.

'किसी को आपत्ति है तो कलर पुतवा देंगे'

इस संबंध में विधायक मथुरालाल डामर से उनका पक्ष जानने के लिए विधायक से संपर्क किया गया. जिस पर मथुरालाल डामर द्वारा बताया गया कि "फर्नीचर सप्लाई करने वाले ठेकेदार ने लगाने के लिए फोटो मांगा था, मैंने भी तो दे दिया. यदि किसी को आपत्ति है तो सारी बेंचों पर कलर से पुतवा देंगे." बहरहाल जिले में विधायक मथुरालाल के इस कारनामे की खूब चर्चा हो रही है और लोग सोशल मीडिया पर बेंचों की फोटो-वीडियो शेयर करके अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.