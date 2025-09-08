ETV Bharat / bharat

दिमाग या कंप्यूटर! रतलाम की झानवी को कंठस्थ है हनुमान चालीसा, बनाया रिकॉर्ड

नन्ही झानवी की इस खास उपलब्धि पर स्वर्णकार समाज और रतलाम कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने भी सम्मानित किया है. बालिका की गजब की स्मरण शक्ति देखकर दोनों आईएएस आईपीएस अधिकारी भी हैरत में पड़ गए.

रतलाम: 3 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयारी किया जाता है. यह उम्र नर्सरी या प्ले स्कूल में जाने की होती है, लेकिन इसी उम्र में रतलाम की एक नन्ही बच्ची वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है. जी हां 3 साल की झानवी 2 मिनट 40 सेकंड में हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती है. यही नहीं उसे हनुमान चालीसा के साथ ही संस्कृत के कई श्लोक याद हैं. गजब की स्मरण शक्ति की धनी इस बच्ची के रिकॉर्ड को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दर्ज किया है.

अपनी तुतलाती जुबान से संस्कृत के कठिन श्लोक और हनुमान चालीसा की चौपाइयां और दोहे बोलने वाली यह बाल विदुषी झानवी सोनी है. जो मात्र 3 साल 3 महीने की है. इतनी छोटी उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेने के बाद अब झानवी रामचरितमानस की चौपाइयां और दोहे कंठस्थ करने में जुटी है. बच्ची के पिता नरेंद्र सोनी बताते हैं कि "जब उन्हें ज्ञात हुआ कि इतनी कम उम्र में हनुमान चालीसा के पाठ का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ज्यूरी मेंबर शैलेंद्र सिंह से संपर्क किया.

हनुमान चालीसा का पाठ करती झानवी (ETV Bharat)

जिसके बाद उनकी टीम के समक्ष झानवी से हनुमान चालीसा का पाठ करवाया गया, तो इसने 2 मिनट 40 सेकंड में ही बिना रूके हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण कर लिया. झानवी अब रामचरित्र मानस के दोहे और चौपाइयां याद कर रही है.

दादी के साथ झानवी सोनी (ETV Bharat)

गजब की स्मरण शक्ति देख दादी बनी गुरु

झानवी की मां जया सोनी बताती हैं कि "इसकी तेज स्मरण शक्ति के बारे में हमें तब पता चला, जब यह 8-9 माह में ही बोलना सीख गई. इसके बाद इसकी दादी ही इसकी गुरु बन गई. जब से उसने बोलना सीखा है, वह अपनी दादी से कुछ ना कुछ सीखती रही है. शुरुआत गायत्री मंत्र और गणेश वंदना के श्लोक से हुई. इसके बाद उसकी स्मरण शक्ति को देखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ उसके सामने करना शुरू किया. कुछ दिनों में झानवी को हनुमान चालीसा कंठस्थ हो गई. इसे एक बार पढ़कर सुनाई गई बात अच्छे से याद रहती है. वह पढ़ने में भी रुचि लेती है. उसे इसी साल नर्सरी में भर्ती करवाया गया है.

बच्ची को सर्टिफिकेट देते अधिकारी (ETV Bharat)

बच्चों की काउंसलर अदिति मिश्रा ने बताया कि "स्कूल की शुरुआत के पहले 1 वर्ष की आयु से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे ऑब्जरवेशन से सीखते हैं. वह जो अपने आसपास परिवार में देखते और सुनते हैं, उससे वह सीखने लगते हैं. इसी दौरान उनके स्मरण करने की क्षमता भी बढ़ती है. कुछ बच्चों में स्मरण करने की क्षमता अधिक होती है. झानवी की कठिन संस्कृत के श्लोक को कंठस्थ कर लेने की प्रतिभा भी इसी का एक उदाहरण है.

झानवी से मिले कलेक्टर एसपी (ETV Bharat)

बहरहाल झानवी की इस खास उपलब्धि पर उसका परिवार और स्वर्णकार समाज उत्साहित है. दादी निर्मला सोनी का कहना है कि "यह ईश्वर की कृपा है कि उनके यहां ऐसी बाल विदुषी का जन्म हुआ है. हम झानवी को संस्कारों के पाठ के साथ ही उसकी शिक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं. झानवी अब रामचरित्र मानस की चौपाइयां और दोहे सुनने में भी रुचि ले रही है."