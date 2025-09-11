ETV Bharat / bharat

असम के मानस बोरा कर रहे मूर्ति निर्माण का काम, दुर्गा पूजा पर मिल रहे ऑर्डर

असम के मानस बोरा कर रहे मूर्ति निर्माण का का ( ETV Bharat )

'इसे एक वरदान मानते हैं' मानस का कहना है, "असमिया लोग इस तरह का काम कम ही करते हैं, इसलिए शुरुआत में हम डरे हुए थे." उनके चाचा पुतुल हजारिका परिवार की शुरुआती आशंकाओं को याद करते हुए कहते हैं, “हमें चिंता थी कि यह दुर्भाग्य लाएगा, लेकिन अब हम इसे एक वरदान मानते हैं.”

पूजा समितियों से कई ऑर्डर मिले बता दें कि असमिया घरों में मूर्ति बनाने का काम पारंपरिक रूप से नहीं होता है और स्थानीय कारीगर मिलना मुश्किल है, लेकिन मानस, जिन्होंने सिर्फ़ चार साल की उम्र से मिट्टी को आकार देना शुरू कर दिया था, इस परंपरा को चुनौती दे रहे हैं. बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के. उन्होंने अपने जुनून और लगन से प्रेरित होकर इस कला में अपनानाम बनाया है. उन्हें इस साल उन्हें पूजा समितियों से कई ऑर्डर मिले हैं.

हालांकि, चराइदेव जिले के 24 साल के मानस प्रतिम बोरा सचमुच इस चलन को तोड़ रहे हैं. बंगाल और अन्य राज्यों के प्रवासी कलाकारों के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में मानस उन गिने-चुने युवा असमिया मूर्तिकारों में से एक हैं जो अपने हाथों से दुर्गा की मूर्तियां बनाते हैं.

गोवाहाटी: जैसे-जैसे दुर्गा पूजा नजदीक आ रही है और असम के शहर भव्य उत्सव की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में एक पुराना चलन फिर से दोहराया जा रहा है, जिसमें राज्य के बाहर से मिट्टी के कारीगरों को देवी की भव्य मूर्तियां बनाने के लिए यहां लाया जाता है. हर साल इस प्रथा से असम की अर्थव्यवस्था से लाखों रुपये का नुकसान होता है. यह एक ऐसी सच्चाई जिस पर शायद ही कभी सवाल उठाया जाता है.

मूर्ति बनाते मानस बोरा (ETV Bharat)

मानस ने चार साल की उम्र में अपनी पहली विश्वकर्मा मूर्ति बनाई थी. बचपन की जिज्ञासा से शुरू हुआ यह काम एक ऐसे हुनर ​​में बदल गया जो अब उनके परिवार का पेट पाल रहा है. उन्हें बड़ा मौका तब मिला जब हिंग्रिजन दुर्गा पूजा समिति ने उनकी शुरुआती दुर्गा मूर्तियों में से एक खरीद ली - इस कदम ने अन्य स्थानीय आयोजकों की भी रुचि जगाई.

मूर्ति बनाते मानस बोरा (ETV Bharat)

गणेश की मूर्तियां भी बनाते हैं मानस

आज मानस हर काम संभालते हैं. फ्रेम बनाने से लेकर मूर्तिकला से लेकर पेंटिंग तक. दुर्गापूजा के अलावा, वह काली, लक्ष्मी, विश्वकर्मा और गणेश की मूर्तियां भी बनाते हैं. साथ ही पारंपरिक नामघर आसन (वेदियां) भी बनाते हैं, जिनकी आस-पास के चाय बागानों में मांग है. दूर-दूर से उनके यहां लोग आते हैं जो उनकी हस्तनिर्मित कलाकृतियां खरीदते हैं.

मानस कहते हैं, "मैंने हाई स्कूल से आगे पढ़ाई नहीं की, लेकिन मिट्टी के काम में मुझे अपनी राह मिल गई है. कुछ समय तक मैंने अपने हुनर ​​को निखारने के लिए मोरन की एक मूर्ति कार्यशाला में काम किया. अब मैं खुद ही सब कुछ संभालता हूं."

मानस बोरा की बनाई मूर्ति (ETV Bharat)

क्या मूर्ति निर्माण में धार्मिक अनुष्ठान जरूरी हैं. इस सवाल पर मानस कहते हैं, "कई लोग सोचते हैं कि इसके लिए सख्त नियम हैं, लेकिन मैंने कई ऐसे कारीगरों के साथ काम किया है जो किसी खास अनुष्ठान का पालन नहीं करते. खासकर असम में यह कोई बाधा नहीं है."

आर्थिक प्रभाव की चिंता

उन्होंने कहा कि हर साल पूजा के मौसम में असम के बाहर के कलाकार भारी मात्रा में पैसा ले जाते हैं. अगर हमारे युवा इस कला को अपनाएं, तो हम इसे बदल सकते हैं. यहां अवसर हैं - न केवल कला के लिए, बल्कि आजीविका के लिए भी.

मूर्ति बनाते मानस बोरा (ETV Bharat)

यही बात मानस की कहानी को असाधारण बनाती है. एक ऐसे राज्य में जहां मूर्ति निर्माण को बाहरी लोगों का काम माना जाता है, उन्होंने इसे आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक गौरव और रचनात्मक पहचान का जरिया बना दिया है. जैसे ही पंडाल जगमगाते हैं और प्रार्थनाएं गूंजती हैं, मिट्टी के कमरे में उनकी मौन उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि असली उत्सव स्थानीय प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें निखारने से शुरू होता है.

