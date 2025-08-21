रामनगर (उत्तराखंड): नैनीताल जिले के रामनगर की कोसी नदी ने एक बार फिर अपनी जैव विविधता से सबको चौंका दिया है, यहां पहली बार छह से ज्यादा ऊदबिलावों का पूरा परिवार एक साथ दिखाई दिया है. यह नजारा मशहूर वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने अपने कैमरे में कैद किया. इन दुर्लभ जलीय जीवों का इतने बड़े समूह में दिखना न केवल वन्यजीव प्रेमियों के लिए सुखद है, बल्कि यह इस बात का भी संकेत है कि कोसी नदी का पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र अब पहले से अधिक स्वस्थ हो रहा है.

दूसरी बार कैमरे में कैद हुए ऊदबिलाव: मशहूर वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार ने बताया कि पहली बार उन्होंने इतनी संख्या में कोसी नदी में इन दुर्लभ ऊदबिलावों को देखा है. दीप रजवार आगे कहते हैं कि लगभग पांच वर्ष पूर्व उन्होंने कोसी नदी में तीन ऊदबिलाव देखे थे और उस समय भी उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक ये जलीय जीव दिखाई नहीं दिए. इस बार जब एक साथ छह से ज्यादा ऊदबिलावों का पूरा परिवार नजर आया तो वे बेहद रोमांचित हो उठे.

दूसरी बार कैमरे में कैद हुए ऊदबिलाव (Photo-Deep Rajwar)

उन्होंने कहा कि मैं खुद को बेहद भाग्यशाली मानता हूं कि पहली बार कोसी नदी में मुझे इतने सारे ऊदबिलाव एक साथ दिखाई दिए, यह इस बात का प्रमाण है कि उनकी संख्या में यहां वृद्धि हो रही है. ऊदबिलाव हमेशा मीठे और साफ पानी में रहते हैं, जिससे यह भी साबित होता है कि कोसी नदी का जल अब उनके अनुकूल और पीने योग्य है. यह पूरे क्षेत्र के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के मजबूत होने का संकेत है.

ऊदबिलाव दिखने से कॉर्बेट प्रशासन खुश (Photo-Deep Rajwar)

पर्यावरण संतुलन के लिए शुभ संकेत: वन्यजीव प्रेमी और रामनगर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एमसी पांडे का कहना है कि यह घटना जैव विविधता के लिहाज से बेहद शुभ संकेत है. वह कहते है काफी लंबे समय बाद कोसी नदी में ऊदबिलावों का समूह दिखाई दिया है. यह प्रजाति संरक्षित और संकटग्रस्त है. आमतौर पर इन्हें रामगंगा नदी में अधिक देखा जाता है, लेकिन कोसी नदी में इतने बड़े समूह का पहली बार दिखना दर्शाता है कि यहां का पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र अब सकारात्मक दिशा में है. यह कॉर्बेट पार्क प्रशासन की कार्यशैली और प्रयासों का परिणाम भी है.

कोसी नदी में अठखेलियां करते (Photo-ETV Bharat)

ऊदबिलाव दिखने से कॉर्बेट प्रशासन उत्साहित: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉ. साकेत बडोला भी इस नजारे को लेकर उत्साहित नजर आए. उन्होंने कहा कि ऊदबिलाव किसी भी नदी प्रणाली के स्वास्थ्य का बड़ा संकेतक होते हैं, इनका दिखना बताता है कि कोसी नदी का पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ है और इसका जल प्रबंधन सही तरीके से किया जा रहा है, यह वन्यजीव प्रेमियों और प्रशासन दोनों के लिए खुशी की बात है. डॉ. बडोला ने यह भी बताया कि कॉर्बेट से सटी रामगंगा नदी में ऊदबिलाव पहले से अच्छी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन कोसी नदी में इतने बड़े समूह में उनका दिखना एक बेहद सुखद और सकारात्मक संकेत है.

क्यों खास हैं ऊदबिलाव? ऊदबिलाव (Otters) नदियों और झीलों के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं,ये केवल साफ और मीठे पानी में ही रहते हैं, जहां ऑटर्स दिखाई देते हैं, वहां पर्याप्त मछलियां और जलीय जीव मौजूद होते हैं.

उनका अस्तित्व बताता है कि नदी और आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित और स्वस्थ है. पर्यावरणविदों के अनुसार किसी नदी में लंबे समय बाद ऊदबिलाव का समूह दिखना इस बात का प्रमाण है कि नदी ने अपनी प्राकृतिक गुणवत्ता और जैव विविधता को बनाए रखा है.

स्थानीय लोगों में उत्साह: रामनगर और आसपास के क्षेत्रों के वन्यजीव प्रेमी इस खबर से बेहद उत्साहित हैं. उनका कहना है कि यह केवल पर्यावरण संरक्षण की सफलता ही नहीं है, बल्कि इको-टूरिज्म के लिए भी शुभ संकेत हैं. ऐसे दुर्लभ नजारे पर्यटकों को आकर्षित करेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचा सकते हैं. रामनगर की कोसी नदी में छह से ज्यादा ऊदबिलावों का दिखना एक दुर्लभ घटना है.

यह ना केवल वन्यजीव प्रेमियों और प्रशासन के लिए खुशी की बात है, बल्कि इस क्षेत्र की जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन और नदी तंत्र की मजबूती का जीवंत प्रमाण भी है. वन विभाग, कॉर्बेट प्रशासन और स्थानीय लोगों के सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज कोसी नदी में इतने बड़े समूह में ऊदबिलाव पहली बार नजर आए हैं. जानकारों के अनुसार, कॉर्बेट नेशनल पार्क में तीन प्रजातियों के ऊदबिलाव पाए जाते हैं. जिसमें यूरेशियन ऑटर (Eurasian Otter), स्मूथ कोटेड ऑटर (Smooth-coated Otter), स्मॉल क्लॉड ऑटर (Small-clawed Otter) हैं.

पढ़ें-