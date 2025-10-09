ETV Bharat / bharat

कौन हैं लालू यादव के सबसे बड़े भक्त, पूरा शरीर किया समर्पित, चौंका देगा इनका काम

'लालू दिलों में बसते हैं और राबड़ी देवी राजमाता हैं.' मुजफ्फरपुर में एक शख्स हैं जो लालू को अपना भगवान मानते हैं. पढ़ें

Lalu Yadav biggest fan
लालू के जबरा फैन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 9, 2025 at 7:59 PM IST

रिपोर्ट: विवेक

मुजफ्फरपुर: जबरा फैन अपने जुनून के कारण सुर्खियों में आ ही जाता है. उसकी दीवानगी किसी से छुप नहीं पाती है. इसी कड़ी में एक और जबरा फैन का नाम सुर्खियों में हैं, जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के भक्त से कम नहीं हैं. तभी तो हनुमान की तरह लालू और राबड़ी को हमेशा अपने सीने पर बसाते हैं.

लालू के जबरा फैन रंजीत रजक: छोटी कल्याणी मोहल्ले के रहने वाले 41 वर्षीय रंजीत रजक पेशे से ड्राईक्लीन शॉप चलाते हैं लेकिन उनकी पहचान अब लालू परिवार के हनुमान के रूप में हो रही है. रंजीत रजक ने अपने शरीर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव के कई टैटू बनवा रखे हैं.

Lalu Yadav biggest fan
लालू के साथ उनका जबरा फैन रंजीत (ETV Bharat)

पूरे शरीर में बनवाया लालू परिवार का टैटू: रंजीत रजक का कहना है कि वे लालू प्रसाद यादव को अपना भगवान मानते हैं, जबकि राबड़ी देवी को राजमाता का दर्जा देते हैं. तेजस्वी और तेजप्रताप उन्हें राम-लक्ष्मण की जोड़ी नजर आते हैं. रंजीत की दीवानगी का आलम यह है कि पटना हो या कोई अन्य जिला वह लालू परिवार के हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं. वह हमेशा हरे रंग का झंडा हाथों में लिए आरजेडी के नारे लगाते जनसभाओं में नजर आते हैं.

Lalu Yadav biggest fan
सीने पर लालू और राबड़ी (ETV Bharat)

"राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शोषित, वंचितों और दबे कुचले लोगों के नेता हैं. वे सभी के भगवान हैं. बिहार में जब लालू यादव सरकार 1990 में बनी तो उन्होंने हमलोगों को आईना दिखाने काम किया. वह आईना संविधान है. उस समय हमलोग नहीं जानते थे कि सामने वाले से अपनी हक की लड़ाई कैसे लड़े."- रंजीत रजक, लालू के फैन

Lalu Yadav biggest fan
बाएं हाथ पर राजद का चुनाव चिह्न लालटेन (ETV Bharat)

'बिहार के दूसरे अंबेडकर लालू यादव': उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान होने के बावजूद भी बिहार में लागू नहीं था. आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने जमीन पर उसे उतारने का काम किया. हम बिहार का दूसरा अम्बेडकर लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं

Lalu Yadav biggest fan
तेजस्वी के साथ रंजीत रजक (ETV Bharat)

सीने पर लालू-राबड़ी: रंजीत रजक ने अपने सीने पर दाहिने साइड लालू यादव और बाएं साइड राबड़ी देवी का टैटू बना रखा है. क्योंकि लालू यादव भगवान है. वहीं दाहिने हाथ में तेजप्रताप यादव का टैटू है, क्योंकि वे तेज प्रताप को कार्यकताओं की ताकत मानते हैं. पीठ के पास बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का टैटू है. वह तेजस्वी को बिहार की रीढ़ मानते हैं. वहीं बाएं हाथ पर उन्होंने राजद पार्टी का चुनाव चिह्न लालटेन बनवाया है.

Lalu Yadav biggest fan
तेजस्वी को मानते हैं बिहार की रीढ़ (ETV Bharat)

ऐसे आया विचार: रंजीत ने बताया कि 2024 में लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर उन्हें कुछ तोहफा देना चाहता था, लेकिन लालू यादव के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है. ऐसे में मन में विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए जो हमेशा के लिए यादगार बन जाए और टैटू बनवाने का विचार आया. रंजीत रजक ने लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर 12 हजार रुपये में मुजफ्फरपुर में ही टैटू बनवाया.

Lalu Yadav biggest fan
तेजस्वी के साथ जबरा फैन (ETV Bharat)

तेज प्रताप विवाद पर क्या बोले रंजीत?: बीते कुछ समय से तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से दूर रह रहे हैं. इसको लेकर रंजीत ने कहा कि जब चुनाव होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि तेज प्रताप क्या हैं. तेज प्रताप के बिना पार्टी में कुछ नहीं होगा. तेज प्रताप किंगमेकर बनकर काम कर रहे हैं.

Lalu Yadav biggest fan
तेज प्रताप के साथ रंजीत रजक की तस्वीर (ETV Bharat)

दोनों भाइयों से साथ आने की अपील: रंजीत ने दोनों भाइयों से अपील करते हुए कहा कि तेज प्रताप और तेजस्वी को एक साथ रहना चाहिए. दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी हैं, जिसे रावण से लड़ना है. रावण को मारने के लिए राम और लक्ष्मण को एक होना होगा.

Lalu Yadav biggest fan
ड्राईक्लीन शॉप चलाते हैं जीत रजक (ETV Bharat)

मां ने किया विरोध: लालू के फैन रंजीत रजक का कहना है कि उनकी मां शकुंतला देवी गृहणी हैं. जब उन्हें पता चला कि वह टैटू बनवाने जा रहे हैं तो मां ने इसका विरोध किया. मां का कहना था कि टैटू बनवाना ठीक नहीं है, यह सेहत से खिलवाड़ है. हालांकि उनकी पत्नी अनिता देवी ने उनका साथ दिया.

