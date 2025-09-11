ETV Bharat / bharat

अंधकार में संगीत की रोशनी, बांसुरी की धुन से किसी को भी मोह लेते हैं लेखन प्रकाश मुंडा

लेखन प्रकाश का बचपन सामान्य बच्चों जैसा ही था. उनकी आंखें ठीक थीं, लेकिन एक गंभीर नेत्र रोग ने धीरे-धीरे उनकी दृष्टि छीन ली. शुरुआत में करीब सात प्रतिशत रोशनी बची, पर समय के साथ वह भी खत्म हो गई. इस बड़े झटके ने परिवार और खुद लेखन को तोड़ दिया. वे याद करते हैं जब सब कुछ धुंधला हो गया, तो लगा जैसे जिंदगी खत्म हो रही है. लेकिन तभी कुछ शुभचिंतकों ने हरमू स्थित नेत्रहीन विद्यालय में दाखिला दिलाया. वहीं से मुझे लगा कि जिंदगी अभी बाकी है. आठवीं तक की पढ़ाई यहीं पूरी हुई. इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली गए. लेकिन दिल्ली का जीवन आसान नहीं था. सुविधाओं की कमी और शारीरिक बीमारी ने उन्हें फिर झारखंड लौटने पर मजबूर कर दिया.

रांची: महान संगीतकार रविन्द्र जैन ने जन्म से दृष्टिहीन होने के बावजूद हिंदी फिल्मों में अमर धुनें रचीं और रामायण जैसे ऐतिहासिक धारावाहिक को अपने संगीत से घर-घर तक पहुंचाया. उन्होंने साबित किया कि संगीत आत्मा से उपजता है, आंखों से नहीं. रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड के लेखन प्रकाश मुंडा भी यह दिखा रहे हैं कि अंधकार में भी उम्मीद की रोशनी जलाई जा सकती है. 100 प्रतिशत नेत्रहीन होने के बावजूद वे रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय भाषा विभाग से मुंडारी भाषा में वाद्ययंत्रों का महत्व विषय पर पीएचडी कर रहे हैं और एक शानदार बांसुरी वादक के रूप में पहचाने जाते हैं. बचपन से संघर्ष की राह

झारखंड लौटकर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी. अंधकार से घिरे जीवन में संगीत उनका साथी बना. बांसुरी ने उनके भीतर उम्मीद जगाई और वे सुरों की दुनिया में खोने लगे. धीरे-धीरे उन्होंने वाद्ययंत्रों को पढ़ना, समझना और महसूस करना शुरू किया. आज वे इस पर शोध कर रहे हैं कि मुंडारी भाषा और झारखंडी वाद्ययंत्र समाज में कितने महत्वपूर्ण हैं और क्यों इनका संरक्षण जरूरी है. जब वे बांसुरी बजाते हैं तो ऐसा लगता है मानो कान्हा यमुना किनारे तान छेड़ रहे हों. उनकी धुन में लोक संस्कृति की मिट्टी की खुशबू और संघर्ष की कसक दोनों झलकती है.



विलुप्त हो रही धरोहर पर चिंता



लेखन प्रकाश मुंडा कहते हैं "हमारे पारंपरिक वाद्ययंत्र धीरे-धीरे गायब हो रहे हैं. नगाड़ा, मंदर, बांसुरी और न जाने कितने वाद्ययंत्र अब केवल त्योहारों या बुजुर्गों की यादों तक सीमित हो गए हैं. इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है. अगर ये लुप्त हो गए, तो हमारी पहचान भी खो जाएगी." उनकी पीएचडी रिसर्च का मकसद भी यही है कि झारखंडी समाज अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटे और आने वाली पीढ़ियों को धरोहर से जोड़ सके.



नेत्रहीन बच्चों की आवाज

लेखन केवल अपने लिए ही नहीं सोचते. वे बार-बार झारखंड के नेत्रहीन बच्चों की स्थिति पर चिंता जताते हैं. वे कहते हैं "यहां नेत्रहीन बच्चों के लिए 12वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है. ब्रेल लिपि के विशेषज्ञ नहीं हैं. किसी तरह बच्चों को खाना-पीना देकर रखा जाता है, लेकिन पढ़ाई के स्तर पर बहुत पिछड़ जाते हैं. सरकार को इस दिशा में गंभीर कदम उठाने होंगे." उनका मानना है कि अगर राज्य में ही बेहतर सुविधाएं हों, तो नेत्रहीन बच्चों को दिल्ली या अन्य राज्यों में पलायन करने की मजबूरी नहीं होगी.



विभाग लेखन प्रकाश मुंडा पर करता है गर्व

रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय भाषा विभाग के प्रोफेसर उमेश नंद तिवारी कहते हैं "लेखन उनके विभाग के लिए एक एसेट हैं. जिस तरह उन्होंने अंधकार में भी ज्ञान और संगीत का रास्ता खोजा, वह छात्रों के लिए प्रेरणा है. उनकी पकड़ अकादमिक रिसर्च और संगीत दोनों में गहरी है."

संगीत ही जीवन की रोशनी

जब लेखन प्रकाश मुंडा बांसुरी थामते हैं, तो आसपास का माहौल बदल जाता है. श्रोता ठहरकर सुनने लगते हैं. उस तान में केवल संगीत नहीं, बल्कि संघर्ष, हौसला और उम्मीद की पूरी कहानी छिपी होती है. रविन्द्र जैन की तरह ही लेखन भी यह संदेश दे रहे हैं कि दृष्टिहीनता कोई रुकावट नहीं, बल्कि हिम्मत और लगन के सामने यह चुनौती भी छोटी पड़ जाती है.

ये भी पढ़ें:

साहिबगंज के कलाकार अमृत प्रकाश ने गुरुजी को दी अनोखी श्रद्धांजलि, दीवारों पर उकेरी शिबू सोरेन की संघर्ष गाथा

देवघर के इस शख्स के साथ भक्त क्यों ले रहे हैं सेल्फी?, जानने के लिए पढ़ें रिपोर्ट