दीपों से जगमग हुआ आत्मनिर्भरता का रास्ता: मंईयां सम्मान योजना से रांची की महिलाएं रच रही नई कहानी

रांची की महिलाओं के लिए मंईयां सम्मान योजना की राशि आशा की किरण बन कर आई. इससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 13, 2025 at 4:02 PM IST

5 Min Read
रांची: करम टोली चौक की रहने वाली शीला लिंडा के घर में इन दिनों दीये की रौशनी केवल दीपावली के आगमन की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत की गवाही भी दे रही है. पिछले 25 सालों से समाज सेवा में सक्रिय शीला लिंडा न सिर्फ अपने लिए, बल्कि अपने आस-पास की कई महिलाओं के जीवन में भी उजाला भर रही हैं. ये महिलाएं मईया सम्मान योजना का लाभ तो ले ही रही हैं, साथ ही ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को भी बढ़ावा दे रही हैं, अपने हाथों से बने स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाकर आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन रही हैं.

शीला लिंडा बताती हैं कि मईया सम्मान योजना से मुझे अब तक 15,000 रुपए की राशि मिली है. पहले तो लगा यह छोटी पूंजी है, लेकिन आज यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई. इसी पैसे से मैंने दिया, मोमबत्ती और कागज़ के लिफाफे बनाना शुरू किया. अब मेरा छोटा सा व्यवसाय चल पड़ा है. दीपावली के इस मौसम में दीयों की मांग बढ़ गई है, और मैं खुश हूं कि मेरी मेहनत से घर भी रोशन है और दूसरों के घर भी.

मंईयां सम्मान योजना से रांची की महिलाएं रच रही नई कहानी (Etv Bharat)

दरअसल, मईया सम्मान योजना ने झारखंड की हजारों महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दिया है. इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि उन्हें समाज में एक पहचान भी दे रही है.

शीला लिंडा की कहानी इसी परिवर्तन का सजीव उदाहरण है. उन्होंने न केवल खुद को सशक्त किया बल्कि अपने इलाके की अन्य महिलाओं को भी इस मुहिम से जोड़ा. जिन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाया, उन्हें उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जोड़कर रोजगार का रास्ता दिखाया.वो कहतीं हैं मैं चाहती हूं कि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो. मैंने कई महिलाओं को मानदेय देकर काम सिखाया है. आज वे खुद दीया, लिफाफा और मोमबत्ती बनाकर मुनाफा कमा रही हैं.आत्मनिर्भर बनना अब सपना नहीं, हकीकत है.

दीया बनातीं महिलाएं (Etv Bharat)

दीपावली के अवसर पर उन्होंने डिज़ाइनर दीये बनवाने का काम शुरू किया है. सार्वजनिक मेलों से लेकर शहर के मॉल तक में उनके बनाये दीये बिक रहे हैं. उनकी मेहनत और रचनात्मक सोच ने उन्हें स्थानीय पहचान दिलाई है.

एक दीदी प्रेममणि, जो शीला लिंडा के समूह से जुड़ी हैं, मुस्कुराते हुए कहती हैं, पहले लगता था हमारे बस की बात नहीं, लेकिन शीला दीदी ने हमें सिखाया कि थोड़ी सी हिम्मत और मेहनत से सबकुछ संभव है. मईया सम्मान योजना से मिले पैसों ने कई घरों की दीवारों में उम्मीद की रौशनी भर दी है. अब हम खुद अपने खर्च उठा पाती हैं, बच्चों की पढ़ाई में हाथ बंटा पाती हैं.

दीया बनातीं महिलाएं (Etv Bharat)

वहीं, इसी समूह से जुड़ी बसंती कहती हैं, मुझे वृद्धा पेंशन मिलती है. पहले उस पैसे को घर के खर्च में लगा देती थी, लेकिन अब वही पैसा शीला दीदी के काम में लगाती हूं. हम मिलकर दीये बनाते हैं और बेचते हैं. अब मुझे भी लगता है कि उम्र नहीं, इरादे बड़े होने चाहिए. दीपावली में जब हमारे बनाए दीये किसी के घर जलते हैं, तो लगता है कि जीवन सचमुच सफल हुआ.

झारखंड सरकार की यह योजना ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए नई दिशा दे रही है. जिन महिलाओं के पास पूंजी का अभाव था, वे अब इस योजना के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं.

दीया बनातीं महिलाएं (Etv Bharat)

दीपावली का त्योहार वैसे भी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है. शीला लिंडा और उनकी जैसी सैकड़ों महिलाएं इस प्रतीक को अपने जीवन में साकार कर रही हैं. उनके बनाए दीये अब केवल घरों को नहीं, बल्कि मनों को भी रोशन कर रहे हैं.

शीला लिंडा कहती हैं, पहले लोग हमें कमजोर समझते थे, अब वही लोग हमारे काम की तारीफ करते हैं. जब किसी के घर हमारे बनाए दीये जलते हैं तो गर्व महसूस होता है. मईया सम्मान योजना ने हम जैसी महिलाओं को नई पहचान दी है.

दीया बनातीं महिलाएं (Etv Bharat)

आज शीला लिंडा जैसी महिलाएं दीपावली के पहले से ही व्यस्त हैं. कोई मिट्टी के दीये रंग रही है, कोई मोमबत्ती सजा रही है, तो कोई पैकिंग कर रही है. उनके हाथों की कला और आत्मविश्वास ही असली रौशनी है, जो दीपों से कहीं अधिक चमकती है.

सच कहा जाए तो यह दीपावली सिर्फ रौशनी का पर्व नहीं, बल्कि महिलाओं की मेहनत, आत्मनिर्भरता और सम्मान का भी उत्सव बन चुकी है. मईया सम्मान योजना और वोकल फॉर लोकल अभियान ने इन महिलाओं को वह दीप दिया है, जो जीवन भर बुझने वाला नहीं.

