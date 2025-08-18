ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री आवास बनाकर राष्ट्रपति भवन पहुंच गये रामदास बेदिया, जानें कैसी रही उनकी ये यात्रा - FARMER RAMDAS BEDIA

प्रधानमंत्री आवास बनाकर रांची के रामदास बेदिया राष्ट्रपति भवन पहुंच गए. उन्होंने रांची से राष्ट्रपति भवन तक के अपने सफर के बारे में बताया.

Farmer Ramdas Bedia
राष्ट्रपति के साथ रामदास बेदिया (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2025 at 1:52 PM IST

रांची: लोकतंत्र का एक बेमिसाल चेहरा देखने को मिला है. एक ऐसे इंसान को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शाम राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज करने का मौका मिला है जो बमुश्किल दो वक्त की रोटी जुटा पाता है. रांची के एक पिछड़े गांव से राष्ट्रपति भवन तक के सफर की वजह और कहानी बेहद रोचक और प्रेरणा से भरी है. इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाया है मजदूर रामदास बेदिया की मजबूरी, मेहनत और जिद ने. रांची में अनगड़ा प्रखंड के एक छोटे से गांव बेसी से राष्ट्रपति भवन तक के सफर ने रामदास बेदिया की सोच बदल दी है.

पहली बार साहब लोग मेरे घर आए - रामदास बेदिया

रामदास बेदिया ने पहली बार इतने करीब से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को देखा. वे कहते हैं कि वे उस लम्हें को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे. उन्होंने कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मिट्टी के खपरैल घर पर बीडीओ साहब और डाक विभाग के लोग आएंगे.

Farmer Ramdas Bedia
रामदास बेदिया (ईटीवी भारत)

उन्होंने बताया कि 6 अगस्त 2025 को उनके घर पर बीडीओ साहब और डाक विभाग के लोग आए थे. उन्होंने एक कार्ड दिया और बताया कि राष्ट्रपति भवन से आपको निमंत्रण आया है. 15 अगस्त की शाम रात्रि भोज में शामिल होना है.

रामदास बेदिया ने कहा कि जो मजदूर किसान निमंत्रण देने आये साहबों को चाय पिलाने की हैसियत ना रखता हो, उसे भला राष्ट्रपति भवन से न्योता क्यों आएगा? उन्होंने इसके बारे में पूछा तो जवाब में कहा गया कि आपने तय समय से पहले प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के तहत घर बना लिया है. इस वजह से आपको विशेष सम्मान दिया जा रहा है.

Farmer Ramdas Bedia
राष्ट्रपति भवन का निमंत्रण (ईटीवी भारत)

इस निमंत्रण ने रामदास बेदिया की नींद उड़ा दी. वे कई दिनों तक सोचते रहे कि आखिर कैसे दिल्ली जाएंगे. ना एक जोड़ी कपड़ा है और ना ही ट्रेन की टिकट खरीदने के पैसे. लेकिन 13 अगस्त को ब्लॉक के कुछ लोग उनके घर आए और उन्हें रांची रेलवे स्टेशन ले गये. वहां उन्हें एक नोडल अफसर मिले. जिनका नाम विकास था. विकास ने उनसे कहा - चलिए रामदास जी, दिल्ली चलें.

Farmer Ramdas Bedia
रामदास बेदिया (ईटीवी भारत)

पहली बार ट्रेन की एसी बोगी में किया सफर - रामदास

13 अगस्त 2025 को ट्रेन से वे दिल्ली रवाना हुए. उन्होंने बताया कि पहली बार उन्हें राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठने का मौका मिला. उन्हें दो सेट कपड़े भी मिले थे. सरना कुर्ता-पायजामा के साथ सरना बंडी और गमछा भी था. बैंगनी रंग का एक और बंडी मिला था. उसपर कर्मयोगी लिखा हुआ था. ट्रेन पर बैठते ही नाश्ता मिला. बाद में पैंट्री वाले ने पूछा कि क्या खाएंगे. तो रामदास बेदिया ने मुर्गा भात की मांग की.

Farmer Ramdas Bedia
राष्ट्रपति भवन में रामदास बेदिया (ईटीवी भारत)

14 अगस्त को दिल्ली पहुंचने पर वे सीधे एक होटल ले जाया गया. उन्हें एक मंत्री के यहां भी ले जाया गया. उन्होंने समय से पहले पीएम आवास बनाने पर शाबाशी दी. रामदास बेदिया ने बताया कि उन्होंने उन मंत्री जी को पहले कभी नहीं देखा था. बाद में उन्हें पता चला कि वे केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके थे.

Farmer Ramdas Bedia
रामदास बेदिया (ईटीवी भारत)

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर धन्य हो गया - रामदास बेदिया

15 अगस्त की शाम के कार्यक्रम के बारे में भी उन्होंने बताया. उन्होंने बताया, "15 अगस्त की शाम अलग-अलग राज्यों के करीब 8-10 आदिवासी समाज के लोगों को राष्ट्रपति भवन ले जाया गया. गेट पर सिर्फ निमंत्रण कार्ड वालों की इंट्री थी. वहां मोबाइल और कलम भी जमा कर लिया गया. नोडल पदाधिकारी को भी इंट्री नहीं मिली. राष्ट्रपति भवन में एक बड़ा सा हॉल है. वहीं बड़ी संख्या में लोग कतारबद्ध होकर खड़े थे. थोड़ी देर में राष्ट्रपति आईं. मेरे पास पहुंचीं तो मैंने परिचय दिया. कहा कि मेरा नाम रामदास बेदिया है. रांची के अनगड़ा से आया हूं. राष्ट्रपति बोलीं, मिलकर अच्छा लगा. फिर प्रधानमंत्री भी आए. इच्छा थी दोनों के पैर छूने की. क्योंकि एक गरीब मजदूर किसान को इतना बड़ा सम्मान जो मिला था. लेकिन माइक पर पहले ही कह दिया गया था कि ना तो हाथ मिलाना है और ना पैर छूना है."

Farmer Ramdas Bedia
राष्ट्रपति भवन में रामदास बेदिया (ईटीवी भारत)

राउंड टेबल पर भोजन की थी व्यवस्था - रामदास

फिर आगे रामदास बेदिया ने बताया कि राष्ट्रपति भवन में उन्हें घर जैसा शाकाहारी खाना मिला. उन्होंने कहा कि "बहुत अच्छा लगा. एक टेबल पर शायद 8-9 लोग बैठ सकते थे. एक बार भी नहीं लगा कि विशेष तरह का भोजन कर रहा हूं. चावल, दाल, सब्जी, रोटी पेटभर खाया. कई तरह की मिठाई भी थी. वहां बैठकर लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ समय पहले तक खेत में धान बो रहा था. लेकिन मैं जानता था कि यहां से जाते ही फिर कुली का काम करना होगा. तभी तो तेल, मसाला और बच्चों की कॉपी, पेंसिल खरीद पाएंगे."

Farmer Ramdas Bedia
राष्ट्रपति भवन में रामदास बेदिया (ईटीवी भारत)

राष्ट्रपति भवन में भोजन के अगले दिन उन्हें इंडिया गेट घुमाया गया. कई जगह उन्होंने तस्वीरें ली. फिर आनंद विहार टर्मिनल ट्रेन से रांची के लिए रवाना हो गये. लौटते वक्त उन्हें एसी फर्स्ट क्लास में सफर कराया गया. उन्होंने कहा कि "मेरी इतनी खातिरदारी आज तक नहीं हुई. इस यात्रा से एक ही बात सीखने को मिली कि हर भारतीय सच्चाई के साथ अपना कर्म करता रहेगा तो उसे हर मुकाम मिल सकता है. अब चाहता हूं कि दोनों बेटे और बिटिया पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने."

आखिर में उन्होंने बताया कि वे अभी भी खपरैल घर में ही रह रहे हैं. दशहरा तक पीएम आवास में शिफ्ट कर जाएंगे.

