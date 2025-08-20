रांची: रातू रोड स्थित एक मिडिल स्कूल की छात्राओं ने उसी स्कूल के एक शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. छात्राओं ने शिक्षा सचिव, डीसी और अन्य अधिकारियों को गुमनाम पत्र भेजकर इसकी शिकायत की है. सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद मंगलवार रात रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने संज्ञान लिया. एक्स पर उन्होंने डीईओ और डीएसई को मामले की जांच का निर्देश दिया है.

जिला शिक्षा अधीक्षक ने बनाई जांच कमेटी

शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने ईटीवी भारत को जानकारी दी है कि उपायुक्त के निर्देश पर शिक्षा विभाग की एक टीम स्कूल गई थी. जहां सभी बच्चों के साथ एक-एक कर बातचीत की गई है और तमाम जानकारी इकट्ठा की गई है. इसके अलावे सभी शिक्षकों से भी मामले को लेकर चर्चा हुई है और उनसे बातचीत की गई है. जांच पूरी होने तक सभी शिक्षकों की छुट्टी रद्द कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले को त्वरित गति से जांच की जा रही है और इसके लिए टीम का गठन भी हो गया है.

जानकारी देते डीईओ विनय कुमार (Etv Bharat)

शिक्षा विभाग मामले पर गंभीर है. उन्होंने कहा कि छात्राओं से छेड़खानी का मामला संज्ञान में आया है. जांच कमेटी बना दी गई है. कमेटी जल्द रिपोर्ट देगी. अगर शिक्षक दोषी पाए गए तो कड़ी कार्रवाई होगी. शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने कहा कि सीआरपी के माध्यम से स्कूल के प्रिंसिपल को मोबाइल पर नोटिस भेजा गया है. इसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करा दी गई है.

"कल रात मुझे जानकारी मिली कि एक मिडिल स्कूल के शिक्षक ने एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया है, व्हाट्सएप मैसेज का भी आदान-प्रदान हुआ है, जो आपत्तिजनक है. हम इसकी भर्त्सना करते हैं. मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है. कमेटी को 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. हम आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराएंगे. ताकि यह संदेश जाए कि कोई भी शिक्षक ऐसी हरकतें करके बच नहीं सकते." - विनय कुमार, डीईओ

क्या है पूरा मामला

शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि जांच के दौरान पीड़ित छात्राओं ने पत्र में लिखा कि एक शिक्षक उनसे अश्लील बातें करते हैं. इस मामले की जानकारी मिली है. तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है. अगर मामला सही पाया गया तो शिक्षक पर कानूनी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

