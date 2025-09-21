ETV Bharat / bharat

जीएसटी 2.0 को लेकर झारखंड के उद्योगपति और व्यवसायियों में उत्साह, कहा- अमेरिका को पीएम मोदी का स्वदेशी जवाब!

रांची: शारदीय नवरात्र के शुभारंभ के साथ सोमवार से भारत में जीएसटी 2.0 लागू हो जाएगा. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े उद्योगपतियों, व्यवसायियों और भाजपा नेताओं ने नए प्रारूप में कल से लागू हो रहे जीएसटी 2.0 और पीएम मोदी के आज राष्ट्र के नाम संबोधन को उत्साहवर्धक करार दिया है.

भाजपा नेता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि जीएसटी 2.0 का लाभ देश की अवाम को सबसे ज्यादा मिलेगा. इसके साथ-साथ मोदी सरकार के इस कदम से देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी.

जीएसटी 2.0 को लेकर झारखंड के उद्योगपति और व्यवसायियों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

भाजपा नेता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि सरकार के इस कदम से लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे और बाजार को गति मिलेगी. झारखंड और देश में अभी से ही कंपनियों ने अपने उत्पाद के दाम घटाने शुरू कर दिए हैं. कई कंपनियों ने तो अपने फोर व्हीलर का दाम दो लाख तक कम किए हैं. जब लोगों के पॉकेट में पैसे रहेंगे तो उससे बाजार को गति मिलेगी. कुल मिलाकर यह राष्ट्र को नहीं ऊंचाइयों पर ले जाने वाला कदम होगा.

रांची की महिला उद्यमी ज्योति कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी की दरों को कम कर काफी बेहतर काम किया है. इसका लाभ महिलाओं को भी मिलेगा, किचन खर्चे में भी कमी आएगी. इसके साथ-साथ आम जनता के बीच टैक्स को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद के पात्र हैं.

उद्योगपति विकास सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राष्ट्र के नाम संबोधन इस मायने में बेहद खास रहा क्योंकि उन्होंने स्वदेशी का आह्वान किया है. इससे एक और जहां राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोकल उत्पाद बनेंगे और उसका इस्तेमाल देशवासी करेंगे. यह एक तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को मोदी का अपने अंदाज में दिया हुआ माकूल जवाब है.

वहीं फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन और जीएसटी की दरें घटाई हैं, उसका असर अभी से दिखने लगा है. कोई यह न सोचे कि इसका लाभ आम जनता को नहीं मिलेगा या दुकानदार गड़बड़ी करेंगे.

नई जीएसटी का लाभ जनता कप मिले इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी और पैनी नजर इस पर होगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देशवासियों को, उद्योगपतियों को और आम जनता को इतना बड़ा उपहार दिया गया है. झारखंड का व्यवसायी वर्ग पीएम मोदी के इस पहल का स्वागत करता है.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा