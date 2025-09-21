जीएसटी 2.0 को लेकर झारखंड के उद्योगपति और व्यवसायियों में उत्साह, कहा- अमेरिका को पीएम मोदी का स्वदेशी जवाब!
जीएसटी 2.0 लागू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया. जिसको झारखंड के व्यवसायियों ने उत्साहवर्धक बताया है.
Published : September 21, 2025 at 7:44 PM IST
रांची: शारदीय नवरात्र के शुभारंभ के साथ सोमवार से भारत में जीएसटी 2.0 लागू हो जाएगा. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े उद्योगपतियों, व्यवसायियों और भाजपा नेताओं ने नए प्रारूप में कल से लागू हो रहे जीएसटी 2.0 और पीएम मोदी के आज राष्ट्र के नाम संबोधन को उत्साहवर्धक करार दिया है.
भाजपा नेता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि जीएसटी 2.0 का लाभ देश की अवाम को सबसे ज्यादा मिलेगा. इसके साथ-साथ मोदी सरकार के इस कदम से देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी.
भाजपा नेता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि सरकार के इस कदम से लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे और बाजार को गति मिलेगी. झारखंड और देश में अभी से ही कंपनियों ने अपने उत्पाद के दाम घटाने शुरू कर दिए हैं. कई कंपनियों ने तो अपने फोर व्हीलर का दाम दो लाख तक कम किए हैं. जब लोगों के पॉकेट में पैसे रहेंगे तो उससे बाजार को गति मिलेगी. कुल मिलाकर यह राष्ट्र को नहीं ऊंचाइयों पर ले जाने वाला कदम होगा.
रांची की महिला उद्यमी ज्योति कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी की दरों को कम कर काफी बेहतर काम किया है. इसका लाभ महिलाओं को भी मिलेगा, किचन खर्चे में भी कमी आएगी. इसके साथ-साथ आम जनता के बीच टैक्स को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद के पात्र हैं.
उद्योगपति विकास सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राष्ट्र के नाम संबोधन इस मायने में बेहद खास रहा क्योंकि उन्होंने स्वदेशी का आह्वान किया है. इससे एक और जहां राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोकल उत्पाद बनेंगे और उसका इस्तेमाल देशवासी करेंगे. यह एक तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को मोदी का अपने अंदाज में दिया हुआ माकूल जवाब है.
वहीं फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन और जीएसटी की दरें घटाई हैं, उसका असर अभी से दिखने लगा है. कोई यह न सोचे कि इसका लाभ आम जनता को नहीं मिलेगा या दुकानदार गड़बड़ी करेंगे.
नई जीएसटी का लाभ जनता कप मिले इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी और पैनी नजर इस पर होगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देशवासियों को, उद्योगपतियों को और आम जनता को इतना बड़ा उपहार दिया गया है. झारखंड का व्यवसायी वर्ग पीएम मोदी के इस पहल का स्वागत करता है.
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देशवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कल (सोमवार) सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू होंगे. नवरात्र के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. उन्होंने कहा कि कल, नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय के साथ ही अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे.
देश में शुरू हो जाएगा बचत उत्सव
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कल से देश में 'GST बचत उत्सव' शुरू हो रहा है. आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकेंगे. GST बचत उत्सव' से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि 'GST बचत उत्सव' से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा.
सबका मुंह मीठा होगा- पीएम
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा. देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेंगी. मैं देश भर के लाखों परिवारों को अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों और 'बचत उत्सव' के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. उन्होंने कहा कि ये सुधार भारत की विकास गाथा को गति देंगे, व्यापार को सरल बनाएंगे, निवेश को और अधिक आकर्षक बनाएंगे और विकास की दौड़ में हर राज्य को समान भागीदार बनाएंगे.
नए इतिहास गढ़ने की शुरुआत
पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि जब भारत ने 2017 में जीएसटी सुधार की शुरुआत की, तो इसने एक पुराने इतिहास को बदलने और एक नए इतिहास के निर्माण की शुरुआत की. दशकों से, हमारे देश के लोग और हमारे देश के व्यापारी विभिन्न टैक्स के जाल में उलझे हुए थे. चुंगी, एंट्री टैक्स, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर- ऐसे दर्जनों कर हमारे देश में मौजूद थे. एक शहर से दूसरे शहर तक सामान भेजने के लिए हमें अनगिनत जांच चौकियों को पार करना पड़ता था.
