रांचीः झारखंड राज्य को वीरों की धरती कहा जाता है. इन वीर सपूतों की कहानी आज भी प्रदेश की फिजाओं में गुंजायमान है. इन ऐतिहासिक पलों को सहेजकर रखना अपने आप में चुनौती जरूर है. लेकिन एक ऐसी छत है जिसके नीचे ब्रिटिश काल से लेकर बापू का आजाद भारत देखा है.

सूखी ईंट, बांस के फ्रेम पर चढ़े चूना और मिट्टी गारे से बना यह भवन गवाह है 1854 अपने निर्माण वर्ष से साल 2025 तक का. आगे भी यही उम्मीद है कि आगे वो अपने इतिहास को इसी प्रकार समेटकर आगे की पीढ़ी को ये गौरवशाली इतिहास कला और संस्कृति का माध्यम बनकर सौंपा है. रांची का ऑड्रे हाउस 1854 में बना. इस ऑड्रे हाउस ने गांधीजी और लेफ्टिनेंट गवर्नर की ऐतिहासिक मुलाकात देखा. बिरसा मुंडा के केस की सुनवाई देखी. बापू और टाना भगतों का त्याग और आजादी की राह में ऑड्रे हाउस का महत्वपूर्ण स्थान है.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्या (Etv Bharat)

रांची का ऑड्रे हाउस केवल एक भवन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की सजीव गवाही है. 1854–56 में ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन हैलिंगटन ने इसे इनडोर मनोरंजन केंद्र के रूप में बनवाया था. लकड़ी और खपरैल की आकर्षक संरचना, ब्रिटिशकालीन गोथिक शैली का अद्भुत उदाहरण है. समय के साथ यह ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे का अहम हिस्सा बना और रांची की ग्रीष्मकालीन राजधानी के दौरान सचिवालय के रूप में कार्य करता रहा.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

बिरसा मुंडा और उलगुलान से जुड़ा प्रसंग

ऑड्रे हाउस का इतिहास केवल गांधीजी तक सीमित नहीं है. 1890 के दशक में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों और मिशनरी नीतियों के खिलाफ ‘उलगुलान’ (महाविद्रोह) की चिंगारी भड़काई थी. आदिवासी भूमि, संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए उनके संघर्ष के कई अहम मुकदमों की सुनवाई इसी परिसर से जुड़ी रही.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

यह भवन उस दौर में औपनिवेशिक सत्ता का प्रतीक था लेकिन यही स्थान बाद में किसानों और आम जनता के अधिकारों के लिए अहिंसक आंदोलन का भी मंच बना. इस तरह, ऑड्रे हाउस ने दो महान धाराओं-आदिवासी प्रतिरोध और गांधीजी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन को एक साथ जोड़ा.

रांची का ऑड्रे हाउस (ETV Bharat)

गांधीजी का आगमन और चंपारण वार्ता

4 जून 1917 का दिन इस भवन के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है, जब बिहार-ओडिशा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट और महात्मा गांधी के बीच यहीं पर बैठक हुई. यह भवन बैठक का केंद्र बिंदु था, चंपारण जिले के किसानों पर थोपे गए दमनकारी ‘तिनकाठिया’ सिस्टम को समाप्त करना.

ऑड्रे हाउस में लगी कलाकृति (ETV Bharat)

इस प्रथा के तहत किसानों को अपनी भूमि के एक हिस्से में नील की खेती करने और ब्रिटिश बागानियों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता था. इस वार्ता के बाद एक समिति बनी, जिसने इस प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश की और 1918 में ‘चंपारण कृषि अधिनियम’ लागू हुआ.

ऑड्रे हाउस के उद्घाटन के समय की तस्वीर (ETV Bharat)

टाना भगतों का त्याग और गांधीवादी जीवनशैली

4 जुलाई 1917 को गांधीजी फिर रांची आए. इस बार उन्होंने उरांव आदिवासियों के उस वर्ग से मुलाकात की, जो आगे चलकर टाना भगत कहलाए. ये लोग गांधीजी के सिद्धांतों से इतने प्रभावित हुए कि जीवनभर खादी पहनना, शाकाहार अपनाना और सत्य-अहिंसा के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया. टाना भगतों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के नेतृत्व में सक्रिय भूमिका निभाई और गांधीजी को अपने भगवान की तरह पूजते रहे.

ऑड्रे हाउस में बिरसा मुंडा की प्रतिमा (ETV Bharat)

औपनिवेशिक से आज़ादी तक का सफर

ब्रिटिश काल में ऑड्रे हाउस में लॉ कमीशन, जैक कमीशन और अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय चलते थे. गवर्नर हाउस बनने से पहले यह भवन गवर्नर सचिवालय के रूप में भी काम करता रहा. झारखंड राज्य बनने के बाद लंबे समय तक यह भवन खाली पड़ा रहा लेकिन इसकी ऐतिहासिक और वास्तुकला महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे संरक्षित करने का निर्णय लिया.

ऑड्रे हाउस का कैंपस (ETV Bharat)

कला और संस्कृति केंद्र के रूप में नया अध्याय

9 जनवरी 2016 को तत्कालीन राज्यपाल (वर्तमान में राष्ट्रपति) द्रौपदी मुर्मू की पहल पर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने इस भवन का उद्घाटन कला और संस्कृति केंद्र के रूप में किया. यहां स्थापित आर्ट गैलरी में झारखंड के विभिन्न जिलों से मिले पुरातात्विक अवशेष, मूर्तियां और कलाकृतियां प्रदर्शित हैं. जिनमें साहिबगंज और खरसावां से मिली 10वीं-11वीं सदी की मूर्तियां भी शामिल हैं. झारखंड के समकालीन कलाकारों की पेंटिंग और मूर्तियां भी यहां जगह पाती हैं.

ऑड्रे हाउस का गलियारा (ETV Bharat)

महात्मा गांधी स्मृति भवन का नामकरण

2 अक्टूबर 2018 को गांधी जयंती पर तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसका नाम ‘महात्मा गांधी स्मृति भवन’ रखने की घोषणा की. इस अवसर पर टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रित किया गया, जिससे गांधीजी के रांची आगमन की स्मृति को पुनर्जीवित किया गया. वर्तमान में ऑड्रे हाउस मैं कल्चरल प्रोग्राम का लगातार आयोजन होता है यहां के स्थानीय कलाकारों को यहां स्थान मुहैया कराया जाता है.

ऑड्रे हाउस में बिरसा मुंडा की प्रतिमा (ETV Bharat)

इसके अलावा एक पुरातत्व म्यूजियम है. वहीं आर्ट गैलरी भी यहां मौजूद है लगभग ढाई एकड़ से अधिक भूभाग में फैले यह स्थान काफी मनोरम है. एक सेमिनार हॉल दो ऑफिस कर गैलरी और एक कॉन्फ्रेंस रूम के साथ-साथ एक ऑडिटोरियम भी मौजूद है. हालांकि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है अंग्रेजों के जमाने से जो निर्माण कार्य हुए हैं उसका रखरखाव ही किया गया है.

ऑड्रे हाउस में लगी पेंटिंग (ETV Bharat)

आज का महत्व और स्वतंत्रता दिवस पर संदेश

आज ऑड्रे हाउस न केवल एक हेरिटेज स्थल है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक कहानियों का जीवंत दस्तावेज है. यह हमें याद दिलाता है कि कैसे एक ही भवन ने आदिवासी अस्मिता के विद्रोह और किसानों के अधिकारों के लिए अहिंसक आंदोलन, दोनों का साथ देखा. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है कि हमारी आजादी कई धाराओं के संघर्ष का परिणाम है और इन धरोहरों को संरक्षित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है.

