दूरदर्शिता को क्रांति में बदलने वाले असाधारण व्यक्ति थे रामोजी राव - RAMOJI RAO VISIONARY MAN

रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 8, 2025 at 6:37 AM IST | Updated : June 8, 2025 at 7:06 AM IST 13 Min Read

हैदराबाद : संयुक्त आंध्र प्रदेश के एक सामान्य परिवार में जन्मे रामोजी राव ने साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन बहुत जल्द ही वह तेलुगु समाज में प्रेरणा स्रोत बन गए. उनका जीवन अथक संघर्षों की एक लंबी कहानी है. उनकी हर लड़ाई जीत का सबक बनी. वह समय के साथ लगातार अपने आप को बदलते रहे. उनकी सोच का दायरा विस्तृत था. वे निरंतर सीखते रहते थे. वो एक ऐसे व्यक्ति थे, जो अकेले ही हजारों हाथों और हजारों दिमागों के बराबर काम करने में सक्षम थे. संस्थान खोलने और उसको मुकाम तक पहुंचाने के मामले में वो एक बाहुबली थे. वो एक ऐसे नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने अपनी टीम को आत्मविश्वास से लबरेज कर दिया. उन्होंने सत्य को अपना हथियार बनाया और बड़ी-बड़ी व्यवस्थाओं को सीधे चुनौती दी. क्या एक व्यक्ति इतनी विविधतापूर्ण उपलब्धियां एक ही जीवनकाल में हासिल कर सकता है? क्या एक व्यक्ति इतनी बड़ी सफलता देख सकता है? रामोजी राव का विजयी पथ वास्तव में आश्चर्यजनक और अद्भुत है. रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की पहली पुण्यतिथि पर विशेष भेंट , देखें वीडियो (Etv Bharat) एक विनम्र और सामान्य किसान परिवार में जन्मे रामोजी राव ने निडरता के साथ जीवन के कदम बढ़ाते हुए खुद को एक संस्था के रूप में विकसित किया. कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी छुआ, वह सोना बन गया. मगर वास्तविकता ये है कि उनकी प्रत्येक उपलब्धि के पीछे विचार, रणनीति, संघर्ष, प्रयास और दृढ़ता की गहराई थी. उनमें पत्थर को रत्न में बदलने और चट्टान को मूर्ति में बदलने की गजब की प्रतिभा थी. रामोजी राव में प्रतिकूल परिस्थितियों को भी सकारात्मक अवसरों में बदलने की अद्वितीय क्षमता थी. उनका एकमात्र मंत्र था कि परिस्थितियों की परवाह किए बिना और पीछे हटे बिना आगे बढ़ते रहना. उनका मंत्र था कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वह शिखर तक पहुंचने तक कभी नहीं रुके. वह एक असाधारण नेता थे, जो अपनी दृष्टि से पूरी टीम को साथ लेकर चलने की बड़ी काबिलियत रखते थे. रामोजी राव ने ईनाडु अखबार के जरिए तेलुगु सूचना जगत में क्रांति ला दी. उन्होंने पत्रकारिता में अनगिनत नवाचार लाए और अपने पूरे जीवन में उच्चतम मानकों को बनाए रखा. उन्होंने भारतीय मीडिया के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी. ईनाडु ने रंगीन हेडलाइंस, मनमोहक तस्वीरें, जिला संस्करण, फुल-आउट, विशेष पृष्ठ, महिलाओं के लिए वसुंधरा आदि को बेहतरीन तरीके से पेश किया. पुस्तक के रूप में ईनाडु का रविवारीय परिशिष्ट अपने आप में एक सनसनी थी. चडुवु (शिक्षा), सुखीभव, ई-नाडु, सिरी, ई-तारम, हाय बुज्जी, मकरंदम और अहा जैसी पहलों के साथ, ईनाडु ने तेलुगु पाठकों की जरूरतों को समझा और उन्हें अच्छी तरीके से पूरा भी किया. समाज को जागरूक करने के लिए रामोजी राव ने दैनिक समाचार पत्रों से लेकर साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं तक, बहुभाषी टीवी चैनलों से लेकर वेबसाइटों तक, कई मंचों का भरपूर इस्तेमाल किया. तेलुगु लोगों के बीच जन जागरूकता फैलाने, उनमें राजनीतिक चेतना जगाने और उनमें ज्ञान बढ़ाने में उनकी भूमिका बहुत अहम रही. इस तरह से उन्होंने अकल्पनीय मुद्दों को लोगों के सामने लाकर तेलुगु समाज को जागृत किया. वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने समाचार पत्रों में तस्वीरों के महत्व को सही मायने में पहचाना. उन्होंने सुनिश्चित किया कि तस्वीरें नेचुरल हों. इस तरह से उन्होंने कई बार हजारों विकल्पों में से व्यक्तिगत रूप से तस्वीरें चुनीं. अगले दिन, ऐसी तस्वीरें शहर में खूब चर्चित हुईं. यहां तक कि ये तस्वीरें चौक-चौराहों, आम बैठकों से लेकर असेंबली तक में भी चर्चा का विषय बन गईं. उनके बाद आज तक कोई भी इस कला में उतना निपुण नहीं हो पाया है, जितना वो थे. रामोजी राव ने समाचार पत्रों को लोगों के हाथों में हथियार बना दिया. उन्होंने तेलुगु समाज में बड़े सुधारों के लिए अखबार को एक माध्यम बना दिया. साल 1983 में उन्होंने साहसपूर्वक तेलुगु देशम पार्टी को समर्थन देने का एलान किया. इसने आंध्र प्रदेश की राजनीतिक किस्मत ही बदल दी. जब यह मिशन पूरा हुआ, तो उन्होंने यह साफ कर दिया कि वो अब वे लोगों के साथ हैं. वर्ष 1984 के लोकतांत्रिक सुधारों में ईनाडु अखबार ने एक अनूठी भूमिका निभाई. चाहे वह सामग्री व्यावसायिकता की हो, रिपोर्टिंग की रही हो, रामोजी राव ने नैतिकता, उत्पादन गुणवत्ता, संचलन, वितरण या विज्ञापन, हर क्षेत्र में एक के बाद एक मानक स्थापित किए. उन्होंने जोर देकर कहा कि पत्रकारिता में योग्यता और प्रयास ही एकमात्र मानक है. उन्होंने अपने अखबार को इस तरह से चलाया कि व्यक्तियों पर निर्भरता से बचा जा सके. रामोजी का मानना ​​था कि भले ही एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, लेकिन अखबार को कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए. उसे हमेशा नया और ताजा बने रहना चाहिए. उनकी चेतावनी संस्थाओं के लिए उतनी ही वैध थी, जितनी की व्यक्तियों के लिए. उनका साफ कहना था कि बदलाव के लिए तैयार नहीं होने वाले संगठन नष्ट हो जाते हैं. इस तरह से ईनाडु अखबार को 5 दशकों से अधिक समय तक टॉप पर बनाए रखने वाली चीज निरंतर नवाचार और उसकी गति थी. उनका मानना ​​था कि एक अखबार को रिपोर्टिंग से आगे बढ़कर काम करना चाहिए. इसे संकट के समय आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए. हजारों पत्रकारों और पेशेवरों ने उनके मीडिया संस्थानों के माध्यम से अपना मुकाम पाया. आज भारत के अधिकतर प्रमुख मीडिया प्रोफेशनल की जड़ें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईनाडु या ईटीवी से जुड़ी हैं. इस तरह से ये यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शायद ही कोई भारतीय पत्रकार इन दोनों के प्रभाव से अछूता रहा हो. ईनाडु के संपादक के रूप में, रामोजी राव एक निडर योद्धा थे. उन्होंने प्रेस की आजादी पर कभी समझौता नहीं किया. जहां भी मीडिया के अधिकारों को चुनौती दी गई, उन्होंने जमकर लड़ाई लड़ी. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उन प्रेस की स्वतंत्रताओं की रक्षा में खास भूमिका निभाई. गौर करें तो पत्रकारिता में उनका सफर ईनाडु से पहले ही अन्नदाता से शुरू हो गया था. अन्नदाता उनकी कृषि पृष्ठभूमि पर आधारित एक पत्रिका थी. इसने तेलुगु किसानों को दुनिया भर की कृषि संबंधी जानकारी दी.

