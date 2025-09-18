ETV Bharat / bharat

रामोजी ग्रुप के चेयरमैन चेरुकुरी किरण ने पीएम मोदी से की मुलाकात, भेंट किए स्मृति चिन्ह

रामोजी ग्रुप के चेयरमैन चेरुकुरी किरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान प्रधानमंत्री ने रामोजी राव से जुड़ी अपनी यादें साझा कीं.

Ramoji Group Chairman Kiron Meets PM Modi, Shares mementoes of Eenadu, ETV Milestone Celebrations
रामोजी ग्रुप के चेयरमैन चेरुकुरी किरण ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 6:47 PM IST

नई दिल्ली : रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) चेरुकुरी किरण ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ ईनाडु के गोल्डन जुबली समारोह और ईटीवी के पर्ल जुबली समारोह की खुशियां साझा कीं. बैठक में सीएमडी किरण के साथ ईटीवी नेटवर्क के सीईओ के. बापिनीडु भी मौजूद थे.

रामोजी ग्रुप के शीर्ष नेतृत्व ने ईनाडु के 50 साल और ईटीवी के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए. इस यादगार मुलाकात के बाद सीएमडी चेरुकुरी किरण ने कहा, "मुझे प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला और मैंने उन्हें ईनाडु के 50 साल और ईटीवी के 30 साल पूरे होने पर स्मृति चिन्ह भेंट किया. ईटीवी के सीईओ के बापिनीडु भी मेरे साथ थे."

Ramoji Group Chairman Kiron and ETV Network CEO K Bapineedu Meets PM Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए रामोजी ग्रुप के चेयरमैन चेरुकुरी किरण और ईटीवी नेटवर्क के सीईओ के. बापिनीडु चौधरी (ETV Bharat)

चेयरमैन चेरुकुरी किरण ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी रामोजी ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन स्वर्गीय रामोजी राव से मुलाकात के समय की यादें ताजा करके बहुत खुश हुए. ईटीवी पर गुजराती भाषा में प्रसारित होने वाले 'अन्नदाता' प्रोग्राम को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के प्रति अपने लगाव को जाहिर किया. चेरुकुरी किरण ने उन्हें बताया कि आज भी इस लोकप्रिय कार्यक्रम का प्रसारण जारी है. उन्होंने कहा, "हमने उन्हें बताया कि हम इसे तेलुगु में अभी भी जारी रख रहे हैं."

पीएम मोदी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए रामोजी ग्रुप के चेयरमैन चेरुकुरी किरण
पीएम मोदी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए रामोजी ग्रुप के चेयरमैन चेरुकुरी किरण (ETV Bharat)

सीएमडी चेरुकुरी किरण ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के दौरान हाल ही में लॉन्च किए गए सबला (रामोजी ग्रुप का मिलेट्स आधारित फूड ब्रांड) के बारे में जानकारी साझा की. उन्होंने पीएम मोदी से इस बारे में उनका बहुमूल्य सुझाव भी मांगा. उन्होंने बताया, "हमने उनसे प्रोडक्ट्स के बारे में बहुमूल्य सलाह देने का अनुरोध किया और उन्होंने विनम्रता से अपनी सहमति भी दे दी."

सीएमडी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि हम बाजरा (millet) की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करके गरीब कृषक समुदाय को बढ़ावा दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने रामोजी ग्रुप को अपनी शुभकामनाएं दीं.

रामोजी ग्रुप के चेयरमैन चेरुकुरी किरण और ईटीवी नेटवर्क के सीईओ के. बापिनीडु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की
रामोजी ग्रुप के चेयरमैन चेरुकुरी किरण और ईटीवी नेटवर्क के सीईओ के. बापिनीडु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की (ETV Bharat)

लोकप्रिय तेलुगु दैनिक समाचार पत्र ईनाडु ने पिछले साल अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी और आम लोगों के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई. वर्षों से ईनाडु ने एक ऐसे नैरेटिव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो एक जिम्मेदार मीडिया संगठन के रूप में समाज की मदद करता है. तेलुगु दैनिक ईनाडु 10 अगस्त, 1974 को विशाखापट्टनम से लॉन्च हुआ था और हर चुनौतियों से परे अपनी पहुंच का विस्तार करता जा रहा है.

रामोजी ग्रुप के चेयरमैन किरण ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की
रामोजी ग्रुप के चेयरमैन चेरुकुरी किरण ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की (ETV Bharat)

ईटीवी नेटवर्क का पहला टीवी चैनल ईटीवी तेलुगु 27 अगस्त 1995 को लॉन्च हुआ था. ईनाडु की विरासत को आगे बढ़ाते हुए ईटीवी वर्तमान में टीवी चैनलों के बड़े नेटवर्क के रूप में फैला हुआ है. ईटीवी ने पिछले महीने अपनी स्थापना के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया, जिसमें मीडिया और सिनेमा जगत के कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया था.

रामोजी ग्रुप के चेयरमैन चेरुकुरी किरण और ईटीवी नेटवर्क के सीईओ के. बापिनीडु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की
रामोजी ग्रुप के चेयरमैन चेरुकुरी किरण और ईटीवी नेटवर्क के सीईओ के. बापिनीडु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की (ETV Bharat)

