ETV Bharat / bharat

रामोजी फिल्म सिटी ने BLTM 2025 में सुर्खियां बटोरीं, भारत के टॉप कॉर्पोरेट इवेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थिति की मजबूत

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में चल रहे बिजनेस + लीजर ट्रैवल और MICE (BLTM) 2025 समिट में रामोजी फिल्म सिटी एक 'स्टार' आकर्षण का केंद्र है, जो बड़ी संख्या में टूरिज्म प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट प्लानर्स और इवेंट ओर्गनाइजेशन को अपने इमर्सिव स्टॉल पर आकर्षित कर रहा है.

हैदराबाद के मेगा डेस्टिनेशन ने अपने विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और क्रिएटिव कैपेबलिटीज को उजागर किया है, क्योंकि यह खुद को कॉर्पोरेट इवेंट्स, प्रोडक्ट लॉन्च और इंसेंटिव ट्रैवल के लिए भारत के सबसे संपूर्ण स्थल के रूप में स्थापित करने की उम्मीद कर रहा है. यह उभरते MICE उद्योग के लिए एक रियल वन-स्टॉप शॉप है.

कॉर्पोरेट्स के लिए एक थीम आधारित डेस्टिनेशन

BLTM स्थल पर ईटीवी भारत के साथ एक इंटरव्यू में ईटीवी नेटवर्क के आंध्र प्रदेश के हेड एवी राव ने कॉर्पोरेट भारत में रामोजी फिल्म सिटी की बढ़ती लोकप्रियता के कारणों को समझाया.

उन्होंने कहा, "रामोजी फिल्म सिटी पूरे भारत में कॉर्पोरेट्स के लिए एक बेहद लोकप्रिय डेस्टिनेशन है. हर साल, हमारा डेस्टिनेशन सम्मेलनों, प्रोडक्ट लॉन्च और बिजनेस मीटिंग के लिए लगभग 300 कॉर्पोरेट ग्रुप की मेजबानी करता है. अगर कोई कंपनी किसी थीम बेस्ड डेस्टिनेशन पर जाना चाहती है, तो हम देश के टॉप थीम बेस्ड डेस्टिनेशन में से एक हैं. हम फिल्मों के लिए जो करते हैं, वही हम कॉर्पोरेट्स के लिए भी कर सकते हैं."

रामोजी फिल्म सिटी की खासियत यह है कि एक ही परिसर में संपूर्ण इवेंट के लिए जरूरी चीजें मिलती हैं. इनमें कॉन्सेप्ट, वेन्यु, इवेंट मैनेजमेंट, आवास और निर्माण क्षमताएं शामिल हैं. यह कैपेबिलिटी कॉर्पोरेट्स को समय, लागत और परेशानी से बचत की गारंटी देती है और साथ ही एक सहज और क्वालिटी एक्सपीरियंस भी प्रदान करती है.

हाल के हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम: मिस वर्ल्ड से लेकर एड शीरन तक

पिछले तीन महीनों में ही रामोजी फिल्म सिटी ने कई बड़े आयोजनों की मेजबानी की है. राव ने बताया कि तेलंगाना पर्यटन के मेगा इवेंट, दुनिया भर से मिस वर्ल्ड प्रतियोगियों का आना और अंतरराष्ट्रीय संगीत सनसनी एड शीरन का एक कंसर्ट, जिसमें 25,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए, ये सभी इस विशाल परिसर में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए.

राव ने कहा, "हमारा बुनियादी ढांचा हर चीज को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे वह कोई छोटा प्रोडक्ट लॉन्च हो या कोई बड़ा सम्मेलन." उन्होंने आगे कहा, "हमारी प्रोफेशनल इवेंट मैनेजमेंट टीम में ऐसे विचारक शामिल हैं जो क्रिएटिव कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए क्लाइंट के साथ मिलकर काम करते हैं."

राव ने कहा कि हमारे पास जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के संसाधन हैं, जो उन्हें निर्बाध रूप से काम को अंजाम देते हैं ताकि हर आयोजन भव्य लगे. उन्होंने कहा कि यह 'वन-स्टॉप' मॉडल ही है जो रामोजी फिल्म सिटी को भारत के फिल्म बाज़ारों में अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करता है। कई विक्रेताओं को प्रबंधित किए बिना सबसे बड़े और सबसे आकर्षक आउटडोर और इनडोर सेट, लचीले एक्टिवेशन स्पेस, एन-सूट डाइनिंग विकल्प, आवास और आयोजन स्थल प्रदान करते हैं.

फिल्म लिगेसी और बिजनेस विजन का संगम

हालांकि, रामोजी फिल्म सिटी अपनी सफलता, प्रभाव और भारतीय फिल्म जगत में योगदान के लिए विश्व भर में जानी जाती है, जिसमें बाहुबली और पुष्पा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की पृष्ठभूमि भी शामिल है, लेकिन एक शक्तिशाली फिल्म सेंटर के रूप में इसका उभरना इस ब्रांड की क्षमता को और पुख्ता करता है.

राव ने बताया, "औसतन, यहां रोजाना विभिन्न भाषाओं में छह से सात फिल्म प्रोजेक्ट की शूटिंग होती है, लेकिन हमारे परिसर की विशिष्टता यह है कि हमारे पास होटल, निर्माण सुविधाएं, सेट-निर्माण यूनिट और इक्विपमेंट किराए पर देने की सुविधा है, वहभी एक ही स्थान पर. इस प्रकार का इंटिग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित रूप से फिल्म निर्माताओं के साथ-साथ कॉर्पोरेट जगत के लिए भी लाभदायक होगा."

सिनेमा और कॉर्पोरेट जगत का यह मेल एक खास थीम वाला अनुभव रचता है. कॉर्पोरेट जगत में एक्टिविटीज, इवेंट्स, प्रोडक्ट लॉन्च, टीम-बॉन्डिंग इवेंट्स आदि के लिए पृष्ठभूमि के रूप में फिल्म सेटों का एक प्रतिष्ठित सेट होता है, जो एक ऐसा अनुभव है जो भारत में बहुत कम ही जगहों पर मिलता है.

थीम और एक्सपीरियंस बेस्ड स्थलों की बढ़ती मांग

BLTM2025 में रामोजी फिल्म सिटी का प्रचार सही समय पर हो रहा है. उद्योग के अनुमानों के अनुसार भारत का MICE बाजार 45 अरब अमेरिकी डॉलर का है और अगले दशक में बढ़ता रहेगा. जैसे-जैसे कंपनियां गहन अनुभव और यादगार आयोजनों की तलाश करेंगी, मनोरंजन, सुविधा और व्यापक स्थलों का पैकेज प्रदान करने वाले अधिक अनुभवात्मक स्थलों की मांग बढ़ेगी.

दिल्ली के कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा, जिन्होंने BLTM में रामोजी स्टॉल का दौरा किया. उन्होंने भारत के पर्यटन और आयोजनों के भविष्य को आकार देने में ऐसे स्थलों के महत्व पर जोर दिया.