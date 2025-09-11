रामोजी फिल्म सिटी ने BLTM 2025 में सुर्खियां बटोरीं, भारत के टॉप कॉर्पोरेट इवेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थिति की मजबूत
रामोजी फिल्म सिटी ने नई दिल्ली में BLTM 2025 में सुर्खियां बटोरीं, जहां उसने अपनी विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और रचनात्मक क्षमताओं को प्रदर्शित किया.
Published : September 11, 2025 at 8:41 PM IST|
Updated : September 11, 2025 at 8:54 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में चल रहे बिजनेस + लीजर ट्रैवल और MICE (BLTM) 2025 समिट में रामोजी फिल्म सिटी एक 'स्टार' आकर्षण का केंद्र है, जो बड़ी संख्या में टूरिज्म प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट प्लानर्स और इवेंट ओर्गनाइजेशन को अपने इमर्सिव स्टॉल पर आकर्षित कर रहा है.
हैदराबाद के मेगा डेस्टिनेशन ने अपने विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और क्रिएटिव कैपेबलिटीज को उजागर किया है, क्योंकि यह खुद को कॉर्पोरेट इवेंट्स, प्रोडक्ट लॉन्च और इंसेंटिव ट्रैवल के लिए भारत के सबसे संपूर्ण स्थल के रूप में स्थापित करने की उम्मीद कर रहा है. यह उभरते MICE उद्योग के लिए एक रियल वन-स्टॉप शॉप है.
कॉर्पोरेट्स के लिए एक थीम आधारित डेस्टिनेशन
BLTM स्थल पर ईटीवी भारत के साथ एक इंटरव्यू में ईटीवी नेटवर्क के आंध्र प्रदेश के हेड एवी राव ने कॉर्पोरेट भारत में रामोजी फिल्म सिटी की बढ़ती लोकप्रियता के कारणों को समझाया.
उन्होंने कहा, "रामोजी फिल्म सिटी पूरे भारत में कॉर्पोरेट्स के लिए एक बेहद लोकप्रिय डेस्टिनेशन है. हर साल, हमारा डेस्टिनेशन सम्मेलनों, प्रोडक्ट लॉन्च और बिजनेस मीटिंग के लिए लगभग 300 कॉर्पोरेट ग्रुप की मेजबानी करता है. अगर कोई कंपनी किसी थीम बेस्ड डेस्टिनेशन पर जाना चाहती है, तो हम देश के टॉप थीम बेस्ड डेस्टिनेशन में से एक हैं. हम फिल्मों के लिए जो करते हैं, वही हम कॉर्पोरेट्स के लिए भी कर सकते हैं."
रामोजी फिल्म सिटी की खासियत यह है कि एक ही परिसर में संपूर्ण इवेंट के लिए जरूरी चीजें मिलती हैं. इनमें कॉन्सेप्ट, वेन्यु, इवेंट मैनेजमेंट, आवास और निर्माण क्षमताएं शामिल हैं. यह कैपेबिलिटी कॉर्पोरेट्स को समय, लागत और परेशानी से बचत की गारंटी देती है और साथ ही एक सहज और क्वालिटी एक्सपीरियंस भी प्रदान करती है.
हाल के हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम: मिस वर्ल्ड से लेकर एड शीरन तक
पिछले तीन महीनों में ही रामोजी फिल्म सिटी ने कई बड़े आयोजनों की मेजबानी की है. राव ने बताया कि तेलंगाना पर्यटन के मेगा इवेंट, दुनिया भर से मिस वर्ल्ड प्रतियोगियों का आना और अंतरराष्ट्रीय संगीत सनसनी एड शीरन का एक कंसर्ट, जिसमें 25,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए, ये सभी इस विशाल परिसर में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए.
राव ने कहा, "हमारा बुनियादी ढांचा हर चीज को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे वह कोई छोटा प्रोडक्ट लॉन्च हो या कोई बड़ा सम्मेलन." उन्होंने आगे कहा, "हमारी प्रोफेशनल इवेंट मैनेजमेंट टीम में ऐसे विचारक शामिल हैं जो क्रिएटिव कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए क्लाइंट के साथ मिलकर काम करते हैं."
राव ने कहा कि हमारे पास जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के संसाधन हैं, जो उन्हें निर्बाध रूप से काम को अंजाम देते हैं ताकि हर आयोजन भव्य लगे. उन्होंने कहा कि यह 'वन-स्टॉप' मॉडल ही है जो रामोजी फिल्म सिटी को भारत के फिल्म बाज़ारों में अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करता है। कई विक्रेताओं को प्रबंधित किए बिना सबसे बड़े और सबसे आकर्षक आउटडोर और इनडोर सेट, लचीले एक्टिवेशन स्पेस, एन-सूट डाइनिंग विकल्प, आवास और आयोजन स्थल प्रदान करते हैं.
फिल्म लिगेसी और बिजनेस विजन का संगम
हालांकि, रामोजी फिल्म सिटी अपनी सफलता, प्रभाव और भारतीय फिल्म जगत में योगदान के लिए विश्व भर में जानी जाती है, जिसमें बाहुबली और पुष्पा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की पृष्ठभूमि भी शामिल है, लेकिन एक शक्तिशाली फिल्म सेंटर के रूप में इसका उभरना इस ब्रांड की क्षमता को और पुख्ता करता है.
राव ने बताया, "औसतन, यहां रोजाना विभिन्न भाषाओं में छह से सात फिल्म प्रोजेक्ट की शूटिंग होती है, लेकिन हमारे परिसर की विशिष्टता यह है कि हमारे पास होटल, निर्माण सुविधाएं, सेट-निर्माण यूनिट और इक्विपमेंट किराए पर देने की सुविधा है, वहभी एक ही स्थान पर. इस प्रकार का इंटिग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित रूप से फिल्म निर्माताओं के साथ-साथ कॉर्पोरेट जगत के लिए भी लाभदायक होगा."
सिनेमा और कॉर्पोरेट जगत का यह मेल एक खास थीम वाला अनुभव रचता है. कॉर्पोरेट जगत में एक्टिविटीज, इवेंट्स, प्रोडक्ट लॉन्च, टीम-बॉन्डिंग इवेंट्स आदि के लिए पृष्ठभूमि के रूप में फिल्म सेटों का एक प्रतिष्ठित सेट होता है, जो एक ऐसा अनुभव है जो भारत में बहुत कम ही जगहों पर मिलता है.
थीम और एक्सपीरियंस बेस्ड स्थलों की बढ़ती मांग
BLTM2025 में रामोजी फिल्म सिटी का प्रचार सही समय पर हो रहा है. उद्योग के अनुमानों के अनुसार भारत का MICE बाजार 45 अरब अमेरिकी डॉलर का है और अगले दशक में बढ़ता रहेगा. जैसे-जैसे कंपनियां गहन अनुभव और यादगार आयोजनों की तलाश करेंगी, मनोरंजन, सुविधा और व्यापक स्थलों का पैकेज प्रदान करने वाले अधिक अनुभवात्मक स्थलों की मांग बढ़ेगी.
दिल्ली के कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा, जिन्होंने BLTM में रामोजी स्टॉल का दौरा किया. उन्होंने भारत के पर्यटन और आयोजनों के भविष्य को आकार देने में ऐसे स्थलों के महत्व पर जोर दिया.
मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया, "दिल्ली में बदलती सरकार के साथ कई चीज़ें बदल रही हैं और सबसे तेजी से बदलाव पर्यटन क्षेत्र में हो रहा है. दिल्ली अब MICE आयोजनों और लाइव मनोरंजन का एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए पूरी तरह तैयार है. सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी, ब्रिज कैपेबलिटी को पाटेगी और जहां भी जरूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रदान करेगी."
इस तरह का सरकारी समर्थन BLTM जैसी ट्रैवल और टूरिज्म एग्जिबिशन में भागीदारी के माध्यम से देश भर में अधिक कॉर्पोरेट ग्राहकों तक पहुंचने के रामोजी फिल्म सिटी के प्रयासों के लिए कॉम्पलिमेंट है.
ब्रांड निर्माण और राष्ट्रव्यापी पहुंच
राव ने पुष्टि की कि ग्रुप अपनी ब्रांड विजिबलिटी को मजबूत करने के लिए कई राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है. उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य इसे विषयगत आयोजन स्थलों की तलाश करने वाले कॉर्पोरेट्स के लिए सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक बनाना है. फिर भी, चाहे आप 100 लोगों के लिए सम्मेलन स्थल की तलाश कर रहे हों या हजारों लोगों के लिए एक मेगा लॉन्च, हमारे पास इसे संभव बनाने के लिए जगह, क्रिएटिव टैलेंट और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस मौजूद है.”
ऐसी दुनिया में जहां ब्रांड स्टोरीटेलिंग और अनुभवात्मक मार्केटिंग 'सर्वोच्च प्राथमिकता' पर है, रामोजी फिल्म सिटी कॉर्पोरेट्स को स्टोरीटेलिंग, स्केल और तमाशे को एक साथ लाने का एक अनूठा अवसर प्रदान कर रही है.
ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर जोर
रामोजी फिल्म सिटी स्थायित्व और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर भी निरंतर जोर देती है. प्रतिवर्ष सैकड़ों कार्यक्रमों की मेजबानी करते हुए, परिसर ने सुंदर लैंडस्केप, बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस और वॉटर कंजर्वेशन सिस्टम में निवेश किया है जो ज़िम्मेदार पर्यटन के प्रति उद्योग की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हैं. यह टिकाऊ MICE समाधानों के लिए BLTM की प्रतिबद्धता के साथ पूरी तरह मेल खाता है, जैसा कि शिखर सम्मेलन में विजेता को दिए गए ज़िम्मेदार पर्यटन पुरस्कारों से स्पष्ट होता है.
भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतिनिधित्व
इसके अलावा कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन स्पेस पर रामोजी फिल्मसिटी का बढ़ता ध्यान भारत की सॉफ्ट पावर को और भी मजबूत करता है. अंतरराष्ट्रीय कलाकारों, वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता प्रतियोगियों और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के आकर्षण के साथ यह भारत को बिजनेस और ट्रेड के लिए एक आधुनिक, रचनात्मक और स्वागत योग्य डेस्टिनेशन के रूप में मजबूती से पेश कर रहा है.
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नीति निर्माताओं के व्यापक दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाता है कि पर्यटन और इवेंट उद्योग सांस्कृतिक कूटनीति के साथ आर्थिक विकास का एक प्रमुख माध्यम बनेंगे.
BLTM 2025 12 सितंबर को भी जारी रहेगा. इस दौरान रामोजी फिल्म सिटी की टीम खरीदारों, वेडिंग प्लानर्स और कॉर्पोरेट डिसिजन मेकर्स के साथ सौ से ज़्यादा पूर्व-निर्धारित बैठकों में शामिल होगी. ग्रुप द्वारा कई नए समझौतों पर हस्ताक्षर करने, बड़ी भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए और भी अधिक सम्मेलनों, प्रोत्साहन कार्यक्रमों और मनोरंजन कार्यक्रमों की मेजबानी करने की योजना है.
MICE सेक्टर में तेजी से विकास और एक्सपीरियंस ट्रैवल पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के साथ, रामोजी फिल्म सिटी, बड़े पैमाने, रचनात्मकता और सुविधा चाहने वाले कॉर्पोरेट्स के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में सही जगह पर है.
राव ने अंत में कहा, "हम इसे सरल रखते हैं. हम सिर्फ़ आयोजन स्थल ही नहीं, बल्कि एक अनुभव भी प्रदान करते हैं. कॉन्सेप्ट से लेकर अंत तक हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा हर कॉर्पोरेट कार्यक्रम एक यादगार और प्रभावशाली कार्यक्रम हो."
बीएलटीएम 2025 में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के साथ रामोजी फिल्म सिटी ने सिर्फ एक फिल्म स्टूडियो परिसर से कहीं ज़्यादा अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया है. यह एक बहुमुखी, विश्वस्तरीय केंद्र है जो भारत के आयोजन और पर्यटन उद्योग में एक नया अध्याय लिख रहा है.
यह भी पढ़ें- ईटीवी के 30 साल पूरे: टॉलीवुड सितारों ने रामोजी राव को दी श्रद्धांजलि, चैनल के गौरवशाली सफर की सराहना की