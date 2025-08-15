हैदराबाद: रामोजी फिल्म सिटी में शुक्रवार को 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान यहां देशभक्ति का जोश उमड़ पड़ा. समारोह की शुरुआत रामोजी ग्रुप के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी किरण (Ch Kiron) के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई. इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें सलामी दी.

इसके बाद उन्होंने कर्मचारियों और स्टाफ को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया.

वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी हुए शामिल

रामोजी ग्रुप के फाउंडर स्वर्गीय रामोजी राव के पौत्र पूर्ण सुजय, ईटीवी के CEO बापीनीडू, उषा किरण मूवीज लिमिटेड (UKML) के डायरेक्टर शिव रामकृष्ण, ईटीवी भारत के CEO श्रीनिवास जोन्नालगड्डा, ईटीवी भारत नेटवर्क के एडिटर बिलाल अहमद भट सहित समूह के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे.

रामोजी फिल्म सिटी में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह (ETV Bharat)

कर्मचारियों में उत्साह

स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़ी संख्या में मौजूद कर्मचारियों ने अपने उत्साह और सम्मान का प्रदर्शन किया. इस कार्यक्रम ने न केवल कंपनी की गहरी देशभक्ति की भावना को दर्शाया, बल्कि संगठन के विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों के बीच संबंधों को भी मजबूत किया. समारोह के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर सीएच किरण और पूर्ण सुजय ने कर्मचारियों के साथ फोटो खिंचवाए.

