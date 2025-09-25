ETV Bharat / bharat

जारी रहेगी रामलीला, सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के निर्देश पर लगाया विराम, यूपी के फिरोजाबाद का है मामला

यूपी के फिरोजाबाद के एक स्कूल में रामलीला उत्सव जारी रखने की अनुमति मिली. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई.

Ramlila
जारी रहेगी रामलीला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 3:42 PM IST

सुमित सक्सेना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित एक स्कूल मैदान में चल रहे रामलीला समारोह पर रोक लगा दी गई थी.

यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ श्री नगर रामलीला महोत्सव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

उच्च न्यायालय ने यह आदेश उस याचिका पर पारित किया था, इसमें दावा किया गया था कि रामलीला समारोह के कारण छात्र मैदान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं.

उत्सव के आयोजक ने पीठ के समक्ष दलील दी कि उन्हें उच्च न्यायालय में दायर याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था और उच्च न्यायालय ने उनकी पीठ पीछे स्थगन आदेश पारित कर दिया.

पीठ ने उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता से पूछा कि वह अचानक उच्च न्यायालय क्यों आया और बताया कि स्कूल परिसर में लगभग 100 वर्षों से रामलीला का आयोजन होता आ रहा है.

पीठ ने पूछा, "आपको सितंबर और अक्टूबर में (रामलीला महोत्सव होने वाला है) पता था कि यह होने वाला है. आपको उन्हें (प्रशासन को) पहले से कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए सूचित करने से किसने रोका?"

पीठ ने कहा कि उत्सव शुरू हो चुका है और उसने जिला परिषद विद्यालय, टूंडला, फिरोजाबाद के खेल के मैदान में रामलीला उत्सव जारी रखने की अनुमति दे दी, बशर्ते कि छात्रों को कोई असुविधा न हो.

पीठ को बताया गया कि मैदान में शाम 7 से 10 बजे के बीच रामलीला खेली जा रही थी. उच्च न्यायालय में, यह तर्क दिया गया कि उत्सव के कारण छात्र स्कूल में नहीं खेल सकते थे.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को पता था कि इस मैदान पर 100 वर्षों से रामलीला का आयोजन होता आ रहा है, फिर भी उसने उच्च न्यायालय में तब याचिका दायर की जब आयोजन सितंबर 2025 में शुरू हो चुका था.

पीठ ने कहाकि जिला प्रशासन के बाद, यह मामला अब भी उच्च न्यायालय में लंबित है और 4 नवंबर, 2025 को उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. पीठ को सूचित किया गया कि उत्सव शुरू हो चुके हैं और छात्रों को कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि उत्सव शाम 7 से 10 बजे तक आयोजित किए जा रहे हैं.

पीठ ने कहा, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खेल के मैदान का उपयोग लगभग 100 वर्षों से उत्सवों के लिए किया जाता रहा है, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह जिला प्रशासन पर इस मुद्दे को हल करने के लिए दबाव डाले और ऐसे उत्सवों के लिए कोई अन्य वैकल्पिक स्थल चिह्नित करे, ताकि स्कूल के खेल के मैदान का उपयोग केवल छात्र ही कर सकें. इस उद्देश्य के लिए, जिला प्रशासन से एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है."

पीठ ने कहा कि यह आदर्श होगा कि कोई भी निर्देश जारी करने से पहले सभी हितधारकों की पर्याप्त रूप से सुनवाई की जाए.

पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगाने का फैसला किया. इसमें स्कूल में रामलीला कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई थी. पीठ ने आगे कहा, "इस शर्त के साथ उत्सव जारी रखने की अनुमति है कि छात्रों को कोई असुविधा न हो और उनकी खेल गतिविधियों में कोई बाधा न आए."

उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था. इसमें तर्क दिया गया था कि स्कूलों का इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे पढ़ाई प्रभावित होगी.

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में शिकायत की थी कि रामलीला कार्यक्रम के लिए स्कूल में स्थायी ढाँचे बनाए गए थे, जो अदालत के हस्तक्षेप के बिना हर साल आयोजित होता.

हालांकि, राज्य ने तर्क दिया था कि कोई स्थायी ढांचा नहीं बनाया गया था और आयोजकों ने कार्यक्रम का समय शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच निर्धारित किया था.

