दिल्ली में गणेश पूजन के शुरू हुई रामलीलाएं, जानिए दिल्ली की तीन मशहूर रामीलालाओं में इस बार क्या है खास?

शारदीय नवरात्रि की शुरूआत के साथ ही राजधानी दिल्ली में रामलीला भी शुरू हो गई है.

दिल्ली में गणेश पूजन के बाद भव्य रामलीला मंचन हुआ शुरू
दिल्ली में गणेश पूजन के बाद भव्य रामलीला मंचन हुआ शुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 23, 2025 at 12:51 PM IST

नई दिल्ली: देशभर में शारदीय नवरात्रि के साथ रामलीलाओं का दौर शुरू हो गया है, राजधानी में 450 के करीब रामलीलाओं का मंचन किया जाता है. वहीं इनमें कुछ लाल किले के सामने आयोजित होती है. इसमें लव कुश रामलीला कमेटी, श्री धार्मिक लीला कमेटी और नव श्री धार्मिक लीला कमेटी प्रमुख हैं. यह तीनों दिल्ली की ऐतिहासिक रामलीलाओं में शामिल हैं.

22 सितंबर पहले नवरात्रि के अवसर पर को गणेश पूजा के साथ सभी जगह रामलीला की शुरुआत हो गई है. लव कुश रामलीला में आयोजित गणेश पूजन में वृन्दावन से आए सतगुरु रितेश्वर महाराज ने कहा कि ऐसी समिति बची रहे. रामलीला होती रहे. अब राम जी आएंगे तो राफेल ले आएंगे. ब्रह्मास्त्र की जगह ब्रह्मोस चलाएंगे.

राजधानी दिल्ली में रामलीला का मंचन हुआ शुरू (ETV Bharat)

रामलीला मैदान में बड़े-बड़े झूले लग चुके हैं. चाट पकौड़ी के ठेले लग गए हैं. भारी संख्या में लोग यहां पहुंचकर मंचन के साथ उनका भी आनंद उठा रहे है.

श्री धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला को पूरे हुए 102 साल
श्री धार्मिक लीला कमेटी के महामंत्री धीरजधर गुप्ता ने बताया कि गणेश पूजन के साथ रामलीला शुरू हो गई है. यहां रावण का किरदार फिल्म अभिनेता शाहबाज खान निभाएंगे. वहीं हनुमान का अभिनय विंदू दारा सिंह करेंगे. इस बार इस रामलीला को 102 साल हो गए हैं.

रामलीला की लाइटिंग को सुधारने पर हुआ काम
नव श्री धार्मिक लीला कमेटी के महामंत्री जगमोहन गोटेवाला ने बताया कि 68 साल से दिल्ली के ऐतिहासिक लालकिले के सामने मौजूद मैदान में लीला का आयोजन कर रहे हैं. हर वर्ष प्रयास रहता है कि कुछ नया किया जाए. इस वर्ष बच्चों को आकर्षित करने के लिए कई आकर्षक झूले लगवाए गए हैं. वहीं लीला देखने आने वालों के सीटिंग अरेंजमेंट में भी काफी सुधार किया गया. इसके अलावा इस बार मंच पर मौजूद लाइटिंग को हूबहू फिल्मी सेट के तौर पर किया गया है. ताकि दर्शकों को लीला देखने में आनंद आए. इसके अलावा राम लीला के मंचन से पहले प्रभु श्री राम की आरती की जाती.

क्या खास है इस बार लव-कुश रामलीला में
लव कुश रामलीला के महा मंत्री सुभाष गोयल ने बताया कि लालकिला ग्राउंड में लव कुश रामलीला कमेटी की लीला का मंचन विशेष रूप से बनाए गए सोम नाथ मंदिर के तीन मंजिला एल ई डी लाइटों से चमकते भव्य सेट पर गणेश पूजन की लीला से शुरू हुआ.

गणेश पूजन में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना इस अवसर पर विशेष अतिथि रहे, गणेश पूजन के साथ हुई लीला रावण वेदवती संवाद तक की लीला के साथ साथ तुलसीदास नाटिका और वाल्मीकि द्वारा लव कुश को रामायण वृत्तांत सुनाने का मंचन हुआ. मंचन के पहले ही दिन रामलीला ग्राउंड शाम से ही भर गया.

कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार के अनुसार मंगलवार को रामजन्म ,पुत्र प्राप्ति यज्ञ, विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालना ताड़का वध से सुबाहु वध तक की लीला का मंचन होगा.

