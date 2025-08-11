रामनाथपुरम: श्रीलंकाई नौसेना द्वारा सीम उल्लंघनों के आरोप में भारतीय मछुआरे को गिरफ्तार कर लेती है. इसके विरोध में, रामेश्वरम के मोटरबोट से मछली पकड़ने वाले मछुआरों ने आज से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. मछुआरों ने सोमवार 11 अगस्त को रामेश्वरम मछली पकड़ने वाले बंदरगाह पर आपात बैठक की.

मछुआरों की गिरफ्तारी की निंदाः

बैठक में पिछले 55 दिनों में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा रामनाथपुरम जिले के 61 मछुआरों को बंदी बनाए जाने की निंदा की. तत्काल उनकी रिहाई की मांग की. मछुआरों द्वारा आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि जेल में बंद मछुआरों को रिहा करने में देरी हुई तो वे 15 अगस्त को भूख हड़ताल तथा 19 अगस्त को रेल रोको हड़ताल करेंगे.

परिवार के साथ करेंगे विरोध-प्रदर्शनः

मछुआरों ने घोषणा की है कि वे कल यानी कि मंगलवार 12 अगस्त को थांगचिमादम में विरोध प्रदर्शन करेंगे. मछुआरों ने कहा है कि वे अपने परिवारों के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे. मछुआरों ने दोनों देशों की सरकारों से उचित कदम उठाने की मांग की है, जिससे वे बिना किसी समस्या के समुद्र में मछली पकड़ सकें.

एक करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा का नुकसानः

मछुआरों की हड़ताल के कारण रामेश्वरम में 600 से ज़्यादा मछली पकड़ने वाली नावें तट पर खड़ी हैं. हड़ताल के कारण लगभग एक करोड़ रुपये के दैनिक विदेशी मुद्रा व्यापार के प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है. मछुआरे लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार मछुआरों के कल्याण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए.

क्या है विवादः

रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम क्षेत्र के मछुआरे जब मछली पकड़ने समुद्र में जाते हैं, तो वहां गश्त कर रही श्रीलंकाई नौसेना अक्सर मछुआरों को गिरफ्तार कर लेती है. यह दावा करते हुए श्रीलंका ले जाती है कि वे सीमा पार से मछली पकड़ रहे हैं. उनकी मोटरबोट भी जब्त कर लेते हैं. इससे न केवल नावों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि वहां रहने वाले मछुआरे परिवारों को भी अपनी आजीविका खोनी पड़ती है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है.

