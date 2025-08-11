ETV Bharat / bharat

रामेश्वरम में मछुआरों की हड़ताल, श्रीलंका में 61 साथियों की गिरफ्तारी का विरोध - RAMESWARAM FISHERMEN STRIKE

9 अगस्त तक 61 मछुआरों को कथित तौर पर सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया है.

Rameswaram fishermen strike
रामेश्वरम में मछुआरों की हड़ताल. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 1:30 PM IST

2 Min Read

रामनाथपुरम: श्रीलंकाई नौसेना द्वारा सीम उल्लंघनों के आरोप में भारतीय मछुआरे को गिरफ्तार कर लेती है. इसके विरोध में, रामेश्वरम के मोटरबोट से मछली पकड़ने वाले मछुआरों ने आज से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. मछुआरों ने सोमवार 11 अगस्त को रामेश्वरम मछली पकड़ने वाले बंदरगाह पर आपात बैठक की.

मछुआरों की गिरफ्तारी की निंदाः

बैठक में पिछले 55 दिनों में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा रामनाथपुरम जिले के 61 मछुआरों को बंदी बनाए जाने की निंदा की. तत्काल उनकी रिहाई की मांग की. मछुआरों द्वारा आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि जेल में बंद मछुआरों को रिहा करने में देरी हुई तो वे 15 अगस्त को भूख हड़ताल तथा 19 अगस्त को रेल रोको हड़ताल करेंगे.

परिवार के साथ करेंगे विरोध-प्रदर्शनः

मछुआरों ने घोषणा की है कि वे कल यानी कि मंगलवार 12 अगस्त को थांगचिमादम में विरोध प्रदर्शन करेंगे. मछुआरों ने कहा है कि वे अपने परिवारों के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे. मछुआरों ने दोनों देशों की सरकारों से उचित कदम उठाने की मांग की है, जिससे वे बिना किसी समस्या के समुद्र में मछली पकड़ सकें.

एक करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा का नुकसानः

मछुआरों की हड़ताल के कारण रामेश्वरम में 600 से ज़्यादा मछली पकड़ने वाली नावें तट पर खड़ी हैं. हड़ताल के कारण लगभग एक करोड़ रुपये के दैनिक विदेशी मुद्रा व्यापार के प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है. मछुआरे लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार मछुआरों के कल्याण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए.

क्या है विवादः

रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम क्षेत्र के मछुआरे जब मछली पकड़ने समुद्र में जाते हैं, तो वहां गश्त कर रही श्रीलंकाई नौसेना अक्सर मछुआरों को गिरफ्तार कर लेती है. यह दावा करते हुए श्रीलंका ले जाती है कि वे सीमा पार से मछली पकड़ रहे हैं. उनकी मोटरबोट भी जब्त कर लेते हैं. इससे न केवल नावों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि वहां रहने वाले मछुआरे परिवारों को भी अपनी आजीविका खोनी पड़ती है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है.

इसे भी पढ़ेंः

रामनाथपुरम: श्रीलंकाई नौसेना द्वारा सीम उल्लंघनों के आरोप में भारतीय मछुआरे को गिरफ्तार कर लेती है. इसके विरोध में, रामेश्वरम के मोटरबोट से मछली पकड़ने वाले मछुआरों ने आज से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. मछुआरों ने सोमवार 11 अगस्त को रामेश्वरम मछली पकड़ने वाले बंदरगाह पर आपात बैठक की.

मछुआरों की गिरफ्तारी की निंदाः

बैठक में पिछले 55 दिनों में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा रामनाथपुरम जिले के 61 मछुआरों को बंदी बनाए जाने की निंदा की. तत्काल उनकी रिहाई की मांग की. मछुआरों द्वारा आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि जेल में बंद मछुआरों को रिहा करने में देरी हुई तो वे 15 अगस्त को भूख हड़ताल तथा 19 अगस्त को रेल रोको हड़ताल करेंगे.

परिवार के साथ करेंगे विरोध-प्रदर्शनः

मछुआरों ने घोषणा की है कि वे कल यानी कि मंगलवार 12 अगस्त को थांगचिमादम में विरोध प्रदर्शन करेंगे. मछुआरों ने कहा है कि वे अपने परिवारों के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे. मछुआरों ने दोनों देशों की सरकारों से उचित कदम उठाने की मांग की है, जिससे वे बिना किसी समस्या के समुद्र में मछली पकड़ सकें.

एक करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा का नुकसानः

मछुआरों की हड़ताल के कारण रामेश्वरम में 600 से ज़्यादा मछली पकड़ने वाली नावें तट पर खड़ी हैं. हड़ताल के कारण लगभग एक करोड़ रुपये के दैनिक विदेशी मुद्रा व्यापार के प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है. मछुआरे लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार मछुआरों के कल्याण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए.

क्या है विवादः

रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम क्षेत्र के मछुआरे जब मछली पकड़ने समुद्र में जाते हैं, तो वहां गश्त कर रही श्रीलंकाई नौसेना अक्सर मछुआरों को गिरफ्तार कर लेती है. यह दावा करते हुए श्रीलंका ले जाती है कि वे सीमा पार से मछली पकड़ रहे हैं. उनकी मोटरबोट भी जब्त कर लेते हैं. इससे न केवल नावों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि वहां रहने वाले मछुआरे परिवारों को भी अपनी आजीविका खोनी पड़ती है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMESWARAM FISHERMENRAMESWARAM FISHERMEN ARRESTश्रीलंकाई नौसेनारामेश्वरम में मछुआरों की हड़तालRAMESWARAM FISHERMEN STRIKE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गाजा में सैन्य अभियान पर नेतन्याहू अड़े; भूख से मरने वाले वयस्कों की संख्या 117 पहुंची

धराली जलप्रलय: आपदा के बाद लापता बेटे से हुई पिता की बात, छलक पड़े आंसू, पढ़ें मार्मिक स्टोरी

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.