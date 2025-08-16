पूर्वी सिंहभूम: झारखंड में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया. वो जनता से जुड़े नेता था. उनकी पहचान गरीब, जरूरतमंदों के मसीहा के रूप में थी. शुक्रवार को दिल्ली में उनका निधन हो गया.

मंत्री बनने से पहले बने थे माझी बाबा

दरअसल, रामदास सोरेन आदिवासी समाज के संथाल समुदाय से आते हैं और संथाल समुदाय में सबसे बड़ा महत्व होता है 'रूडी प्रथा' का. जिसमें गांव के एक विशेष व्यक्ति को माझी बाबा (ग्राम प्रधान) बनाया जाता है, जो संथाल समुदाय के पारंपरिक विधि व्यवस्था पर चलती है. जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी जगह पर माझी बाबा (ग्राम प्रधान) की जरूरत पड़ती है. जैसे गांव में आपसी विवाद, पति-पत्नी के बीच का विवाद या किसी भी तरह की समस्या का समाधान माझी बाबा ही करते हैंं. इतना ही नहीं शादी, बच्चों के नामकरण में भी माझी बाबा की जरूरत पड़ती है. इसलिए गांव के लोग माझी बाबा को ही अपने अभिवावक के रूप में मानते हैं.

पारंपरिक माझी बाबा पगड़ी पहने हुए रामदास सोरेन (ETV BHARAT)

शिक्षा मंत्री भी इन्हीं माझी बाबा में से एक थे. रामदास सोरेन घोड़ाबाधा गांव के माझी बाबा थे. दरअसल, सबसे पहले उनके दादा जी गांव के माझी बाबा हुआ करते थे. उसके बाद मंत्री रामदास सोरेन के पिता माझी बाबा बने. परंपरा के अनुसार जब उनका देहांत हो गया तो रामदास सोरेन को मांझी बाबा बनाया गया. जब रामदास सोरेन न विधायक बने थे और ना ही मंत्री, उस समय आसपास के गांव के कई विवादों का समाधान ग्राम सभा में किया गया. कुशल नेतृत्व के कारण उनके गांव के अलावे दूसरे गांव के लोग भी अपनी समस्याओं का समाधान के लिए रामदास सोरेन के पास आते थे और सभी लोगों का समाधान भी करते थे.

रामदास सोरेन को माझी परगना महाल से किया गया था सम्मानित

रामदास सोरेन कभी भी विवाद को स्थानीय थाने तक ले जाने नहीं देते थे. वह अपने ग्राम सभा में ही विवाद का समाधान करते थे. इस कुशल नेतृत्व के लिए देश की सबसे बड़े संथाल समुदाय के सुशासन व्यवस्था का केंद्र माझी परगना महाल द्वारा कई बार इनको सम्मानित किया गया. रामदास सोरेन ने अपने संथाल समुदाय को शिक्षित करने के लिए ओल चिकी (संथाली लिपि) पढ़ाई करने के लिए कई जगह स्कूल भी खोले.

सोहराय में गोट पूजा के बाद मादल बजाते रामदास सोरेन (ETV BHARAT)

रामदास सोरेन गांव के माझी बाबा के साथ-साथ गांव के नायके (पुजारी) भी थे. गांव की सुख समृद्धि के लिए घोड़ाबाधा जाहेर थान पूजा अर्चना करते थे. जैसे सोहराय, माग बोंगा, गोट बोंगा, बाहा बोंगा आदि.

जब उनकी किडनी का ऑपरेशन दिल्ली में हुआ, उसके बाद से ही उन्होंने नायके के पद को अपने भतीजे को सौंप दिया, क्योंकि उम्र होने के साथ-साथ शरीर भी स्वस्थ नहीं रहने लगा था. पूजा पाठ के समय दिन भर उपवास में रहना पड़ता था. इसलिए यह पद उन्होंने अपने भतीजे को सौंप दिया.

गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे मंत्री

जब विधायक रामदास सोरेन मंत्री बने तो उनके घर वालों ने कहा कि आप माझी बाबा पद को छोड़कर किसी दूसरे को दे दीजिए. इस पर रामदास सोरेन अपने परिवार के ऊपर आग बबूला हो गए. उन्होंने साफ कहा कि मैं मंत्री पर छोड़ सकता हूं, लेकिन गांव का माझी बाबा का पद नहीं छोड़ सकता.

उन्होंने कहा कि यह पद ही हमें पहचान दिलाई है. लोगों की सेवा करना सिखाया है. मैं इस पद को कभी नहीं छोड़ सकता. यह एक ऐसा पद है जिससे सीधे जरूरतमंद को मदद मिलता है. लोग बेझिझक हमसे आकर कहते हैं कि हमें इस तरह की समस्या है और मुझे तब आनंद आता है जब कोई जरूरतमंद गरीब को उनका हक और सम्मान दिला देते हैं. मैं निस्वार्थ जरूरतमंद की सेवा में हमेशा आगे खड़ा रहूंगा.

रामदास सोरेन ने कहा कि भलें ही आज मैं मंत्री बन गया, लेकिन आज भी मेरा दरवाजा गांव के गरीबों के लिए 24 घंटे खुला रखता हूं और लोग दिन हो या रात मेरे घर पर बेझिझक अपनी समस्या लेकर आते हैं. यही कारण है कि मंत्री रामदास सोरेन का संथाल समुदाय के लोगों में एक अच्छी पकड़ थी.

