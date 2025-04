ETV Bharat / bharat

रोहतक: हरियाणा की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर राहत मिली है. हरियाणा सरकार ने उसकी 21 दिन की फरलो मंजूर की है, जिसके बाद बुधवार सुबह 7:46 बजे के आसपास वो कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच जेल से निकला. इस बार राम रहीम सिरसा स्थित अपने डेरे में समय बिताएगा. खास बात यह है कि उसे लेने के लिए उनकी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत खुद रोहतक पहुंची थीं. 13वीं बार जेल से बाहर: 2017 में बलात्कार और हत्या के मामलों में सजा पाने के बाद से गुरमीत राम रहीम अब तक 13 बार जेल से बाहर आया है. इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी 2025 में उसे 30 दिन की पैरोल मिली थी, जिसके बाद वह सिरसा डेरे में रहा. हरियाणा सरकार की ओर से बार-बार दी जा रही छूट को लेकर कई सवाल भी उठते रहे हैं. आलोचकों का कहना है कि सरकार का यह रवैया संदेह पैदा करता है, खासकर तब जब चुनाव नजदीक होते हैं. सिरसा डेरा पहुंचा राम रहीम (Etv Bharat) हनीप्रीत का साथ और सुरक्षा के कड़े इंतजाम: राम रहीम को जेल से निकालने के लिए हनीप्रीत ने खुद कमान संभाली. वह सुबह जल्दी रोहतक की सुनारिया जेल पहुंचीं और पुलिस के भारी काफिले के साथ राम रहीम को लेकर सिरसा के लिए निकल गईं. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. पुलिस ने रास्ते में किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए पहले से ही तैयारियां कर रखी थीं. समर्थकों से की सिरसा डेरा ना आने की अपील: सिरसा डेरे में उनके ठहरने की खबर से समर्थकों में उत्साह है, हालांकि राम रहीम ने पहले ही अनुयायियों से अपील की थी कि वे डेरे पर भीड़ न लगाएं. बता दें कि 29 अप्रैल 2025 को सिरसा डेरा का स्थापना दिवस है. जिसे मनाने के लिए राम रहीम ने पैरोल ली है. समर्थकों को राम रहीम का संदेश (Ram Rahim Social Media) विवादों से भरा रहा है सफर: राम रहीम का यह सफर हमेशा से विवादों में रहा है. दो साध्वियों से बलात्कार और पत्रकार हत्याकांड में दोषी ठहराए गए राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बावजूद, हरियाणा सरकार ने उन्हें अब तक कई बार पैरोल और फरलो दी है. बीते सालों में उनकी रिहाई को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तक में याचिकाएं दायर हुईं, लेकिन सरकार ने कानूनी दायरे का हवाला देकर हर बार फैसले को जायज ठहराया. इस बार भी उनकी फरलो को मंजूरी मिलने से चर्चाओं का बाजार गर्म है. कब-कब जेल से बाहर आया राम रहीम? डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 2017 में बलात्कार और हत्या के मामलों में सजा सुनाई गई थी. इसके बाद से उन्हें कई बार पैरोल और फरलो पर जेल से बाहर आने की अनुमति मिली है. जानें कब-कब राम रहीम जेल से बाहर आया 24 अक्टूबर 2020: 1 दिन की पैरोल- अपनी बीमार मां से मिलने के लिए 21 मई 2021: 1 दिन की पैरोल- मां से मिलने के लिए, सुबह से शाम तक

