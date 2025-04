ETV Bharat / bharat

राम मंदिर रामनवमी कार्यक्रम LIVE : आज 4 मिनट तक रामलला का अभिषेक करेंगी सूर्य की किरणें, 18 घंटे तक होंगे दर्शन, ड्रोन से छिड़का जाएगा सरयू का जल - RAM NAVAMI 2025 AYODHYA RAM TEMPLE

आज होगा रामलला का सूर्य तिलक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 6, 2025 at 6:57 AM IST | Updated : April 6, 2025 at 9:38 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED रामनवमी पर एटीएस-एसटीएफ अलर्ट, सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही नजर, लगातार पहुंच रहे भक्त रामनवमी मेले में भगवान रामलला का जन्मोत्सव मनाने के लिए 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं. सुबह से ही वे सरयू तट पर स्नान के बाद राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन में दर्शन-पूजन कर रहे हैं. सुरक्षा के अच्छे प्रबंध किए गए हैं. धर्मपथ, रामपथ सहित मंदिरों तक जाने वाले सभी मार्गों पर श्रद्धालुओं के पैदल चलने में सहूलियत के लिए वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है. 8 दिनों से मठ- मंदिरों में राम कथा, रामायण पाठ सहित अन्य धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन किया जा रहे हैं. राम मंदिर में भी उत्सव का भव्य नजारा है. पूरे मंदिर परिसर को भव्य आकर्षक लाइटों से सजाया गया है. हर जगह भगवान श्रीराम के जयकारे गूंज रहे हैं. सभी प्रवेश मार्ग सहित पूरे अयोध्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है. पूरे मेला क्षेत्र में एटीएस, एसटीएफ सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट रखा गया है. स्वयं आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी राजकरण नय्यर मॉनिटरिंग कर रहे हैं. भक्त लगातार रामनगरी पहुंच रहे हैं. अयोध्या में उमड़ी भीड़. (Video Credit; ETV Bharat) 14 विशेष पुजारी गर्भ गृह में मौजूद, यहां जानिए दर्शन-पूजन का पूरा शेड्यूल रामनवमी पर आज राम मंदिर के गर्भ गृह में 14 विशेष पुजारी मौजूद हैं. गर्भ गृह को फूलों से सजाया गया है. रामलला दोपहर में पीतांबर वस्त्र में भक्तों को दर्शन देंगे. तड़के 4 बजे मंगला आरती के बाद सुबह 5 बजे से ही भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. रात 11 बजे तक दर्शन चलता रहेगा. रामलला दर्शन-पूजन शेड्यूल. (Photo Credit; ETV Bharat) सुबह के समय की गई भगवान की आरती, रामलला को लगेगा 56 भोग, 20 लाख लोग करेंगे दर्शन रविवार की सुबह रामलला की आरती की गई. भगवान को आज 56 तरह के भोग लगाए जाएंगे. आज करीब 20 लाख लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे. सरयू घाटों पर करीब 2 लाख दीये भी जलाए जाएंगे. वहीं भक्तों के स्वागत के लिए रामपथ पर 500 मीटर की दूरी तक रेड कारपेट बिछाई गई है. सुबह के समय की गई भगवान की आरती. (Photo Credit; Doordarshan National) सुबह 5 बजे खुले कपाट, आज 18 घंटे तक दर्शन देंगे रामलला, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता, ड्रोन से की जा रही निगरानी रामनवमी पर आज मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे खुल गए. इसके बाद से लगातार भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. रामलला को भोग अर्पित करते समय कुछ मिनट तक दर्शन बंद रहेगा. इसके बाद रात 11 बजे तक 18 घंटे तक रामलला भक्तों को दर्शन देते रहेंगे. भक्तों की सुविधा के लिए श्रृंगार के दौरान भी दर्शन बंद नहीं रहेगा. वहीं भक्तों की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं. ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है. रामनवमी पर हनुमानगढ़ी पर भी उमड़ी भक्तों की भीड़ अयोध्या आज रामनवमी के उल्लास में डूबी है. चारों ओर भक्ति और आस्था के रंग दिखाई दे रहे हैं. रविवार की तड़के से ही हनुमानगढ़ी पर भी भक्तों की भीड़ पहुंच रही है. भक्त कतार में लगकर दर्शन कर रहे हैं. भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी बेहतर की गई है. इस शुभ मुहूर्त में करें भगवान भगवान राम की पूजा रविवार को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शाम 07.24 बजे तक है. कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र में दोपहर में रामलला का जन्म हुआ था. ऐसे में दोपहर को ही भगवान राम की पूजा का शुभ मुहूर्त पड़ता है. इस बार यह समय करीब 2.30 घंटे तक रहेगा. यह सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:35 बजे तक रहेगा. जबकि राहु काल का समय शाम 5.04 से शाम 6.38 बजे तक है. इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं है. दोपहर में है शुभ मुहूर्त. (Photo Credit; ETV Bharat) कल किया गया था सूर्य तिलक का ट्रायल, आज सुबह से ही रामनगरी में उमड़ रही भीड़ रामनवमी पर रामलला के सूर्य तिलक के लिए शनिवार को ट्रायल किया गया था. इस दौरान दोपहर 12 बजते ही सूर्य की किरणों ने करीब 90 सेकेंड तक रामलला का अभिषेक किया था. इसके लिए गर्भ गृह में करीब 3 मिनट तक पर्दा लगा दिया गया था. आईआईटी रुड़की और आईआईटी चेन्नई के एक्सपर्ट के अलावा ट्रस्टी भी मौजूद थे. वहीं आज रविवार को इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए काफी संख्या में भक्तों की भीड़ अयोध्या पहुंच रही है. दर्शन मार्ग को कई कुंतल फूलों से सजाया गया रामनवमी 2025 पर आज अयोध्या में भव्य आयोजन होने हैं. इसे लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रहीं थीं. राम मंदिर तक जाने वाले रास्ते को कई कुंतल फूलों से सजाया गया है. इससे दर्शन मार्ग काफी खूबसूरत नजर आ रहा है. रामनवमी पर सुबह से ही सरयू तट पर पहुंचने लगे श्रद्धालु अयोध्या में आज रामनवमी का उल्लास है. राम मंदिर के अलावा शहर के अन्य मंदिरों में भी कार्यक्रम होने हैं. इसे लेकर सुबह से लोग दूर-दूर दराज से अयोध्या पहुंचने लगे हैं. सरयू तट पर भी रविवार की तड़के से ही भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है.

LIVE FEED रामनवमी पर एटीएस-एसटीएफ अलर्ट, सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही नजर, लगातार पहुंच रहे भक्त रामनवमी मेले में भगवान रामलला का जन्मोत्सव मनाने के लिए 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं. सुबह से ही वे सरयू तट पर स्नान के बाद राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन में दर्शन-पूजन कर रहे हैं. सुरक्षा के अच्छे प्रबंध किए गए हैं. धर्मपथ, रामपथ सहित मंदिरों तक जाने वाले सभी मार्गों पर श्रद्धालुओं के पैदल चलने में सहूलियत के लिए वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है. 8 दिनों से मठ- मंदिरों में राम कथा, रामायण पाठ सहित अन्य धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन किया जा रहे हैं. राम मंदिर में भी उत्सव का भव्य नजारा है. पूरे मंदिर परिसर को भव्य आकर्षक लाइटों से सजाया गया है. हर जगह भगवान श्रीराम के जयकारे गूंज रहे हैं. सभी प्रवेश मार्ग सहित पूरे अयोध्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है. पूरे मेला क्षेत्र में एटीएस, एसटीएफ सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट रखा गया है. स्वयं आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी राजकरण नय्यर मॉनिटरिंग कर रहे हैं. भक्त लगातार रामनगरी पहुंच रहे हैं. अयोध्या में उमड़ी भीड़. (Video Credit; ETV Bharat) 14 विशेष पुजारी गर्भ गृह में मौजूद, यहां जानिए दर्शन-पूजन का पूरा शेड्यूल रामनवमी पर आज राम मंदिर के गर्भ गृह में 14 विशेष पुजारी मौजूद हैं. गर्भ गृह को फूलों से सजाया गया है. रामलला दोपहर में पीतांबर वस्त्र में भक्तों को दर्शन देंगे. तड़के 4 बजे मंगला आरती के बाद सुबह 5 बजे से ही भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. रात 11 बजे तक दर्शन चलता रहेगा. रामलला दर्शन-पूजन शेड्यूल. (Photo Credit; ETV Bharat) सुबह के समय की गई भगवान की आरती, रामलला को लगेगा 56 भोग, 20 लाख लोग करेंगे दर्शन रविवार की सुबह रामलला की आरती की गई. भगवान को आज 56 तरह के भोग लगाए जाएंगे. आज करीब 20 लाख लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे. सरयू घाटों पर करीब 2 लाख दीये भी जलाए जाएंगे. वहीं भक्तों के स्वागत के लिए रामपथ पर 500 मीटर की दूरी तक रेड कारपेट बिछाई गई है. सुबह के समय की गई भगवान की आरती. (Photo Credit; Doordarshan National) सुबह 5 बजे खुले कपाट, आज 18 घंटे तक दर्शन देंगे रामलला, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता, ड्रोन से की जा रही निगरानी रामनवमी पर आज मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे खुल गए. इसके बाद से लगातार भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. रामलला को भोग अर्पित करते समय कुछ मिनट तक दर्शन बंद रहेगा. इसके बाद रात 11 बजे तक 18 घंटे तक रामलला भक्तों को दर्शन देते रहेंगे. भक्तों की सुविधा के लिए श्रृंगार के दौरान भी दर्शन बंद नहीं रहेगा. वहीं भक्तों की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं. ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है. रामनवमी पर हनुमानगढ़ी पर भी उमड़ी भक्तों की भीड़ अयोध्या आज रामनवमी के उल्लास में डूबी है. चारों ओर भक्ति और आस्था के रंग दिखाई दे रहे हैं. रविवार की तड़के से ही हनुमानगढ़ी पर भी भक्तों की भीड़ पहुंच रही है. भक्त कतार में लगकर दर्शन कर रहे हैं. भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी बेहतर की गई है. इस शुभ मुहूर्त में करें भगवान भगवान राम की पूजा रविवार को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शाम 07.24 बजे तक है. कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र में दोपहर में रामलला का जन्म हुआ था. ऐसे में दोपहर को ही भगवान राम की पूजा का शुभ मुहूर्त पड़ता है. इस बार यह समय करीब 2.30 घंटे तक रहेगा. यह सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:35 बजे तक रहेगा. जबकि राहु काल का समय शाम 5.04 से शाम 6.38 बजे तक है. इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं है. दोपहर में है शुभ मुहूर्त. (Photo Credit; ETV Bharat) कल किया गया था सूर्य तिलक का ट्रायल, आज सुबह से ही रामनगरी में उमड़ रही भीड़ रामनवमी पर रामलला के सूर्य तिलक के लिए शनिवार को ट्रायल किया गया था. इस दौरान दोपहर 12 बजते ही सूर्य की किरणों ने करीब 90 सेकेंड तक रामलला का अभिषेक किया था. इसके लिए गर्भ गृह में करीब 3 मिनट तक पर्दा लगा दिया गया था. आईआईटी रुड़की और आईआईटी चेन्नई के एक्सपर्ट के अलावा ट्रस्टी भी मौजूद थे. वहीं आज रविवार को इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए काफी संख्या में भक्तों की भीड़ अयोध्या पहुंच रही है. दर्शन मार्ग को कई कुंतल फूलों से सजाया गया रामनवमी 2025 पर आज अयोध्या में भव्य आयोजन होने हैं. इसे लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रहीं थीं. राम मंदिर तक जाने वाले रास्ते को कई कुंतल फूलों से सजाया गया है. इससे दर्शन मार्ग काफी खूबसूरत नजर आ रहा है. रामनवमी पर सुबह से ही सरयू तट पर पहुंचने लगे श्रद्धालु अयोध्या में आज रामनवमी का उल्लास है. राम मंदिर के अलावा शहर के अन्य मंदिरों में भी कार्यक्रम होने हैं. इसे लेकर सुबह से लोग दूर-दूर दराज से अयोध्या पहुंचने लगे हैं. सरयू तट पर भी रविवार की तड़के से ही भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है.

Last Updated : April 6, 2025 at 9:38 AM IST