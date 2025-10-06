क्या पटना मेट्रो उद्घाटन के लिए चुनाव आयोग ने नीतीश को दिया मौका? विपक्ष के आरोप पर केंद्रीय मंत्री की खरी-खरी
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया. केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने विपक्ष पर पलटवार किया.
Published : October 6, 2025 at 8:44 PM IST
अनामिका रत्ना.
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने सोमवार 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तिथियों का ऐलान कर दिया. दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि दो चरणों में चुनाव होंगे. ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 16 नवंबर 2025 से पहले बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
दो चरणों में मतदान:
6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि 11 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होगी. 14 नवंबर को मतगणना होगी. पहले फेज में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा. सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी.
विपक्ष ने चुनाव आयोग को घेराः
चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया. विपक्ष ने चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस के समय को लेकर सवाल उठाये. आज सुबह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का उद्घाटन किया था, जिसके समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों की घोषणा की. ऐसे में विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने नीतीश कुमार को मेट्रो के उद्घाटन का वक्त दिया.
जनता का ध्यान भटकाने वाले आरोपः
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने चुनाव की तिथियों की घोषणा पर विपक्ष के लगाये जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया. उन्होंने इसे जनता का ध्यान भटकाने वाला बताया. रामनाथ ठाकुर ने कहा कि मेट्रो के उद्घाटन पर विपक्ष चाहे सवाल उठा ले मगर चुनाव आयोग किसी को बताकर तारीख का ऐलान नहीं करता. उन्होंने, कहा कि उन्हें खुद यह नहीं मालूम नहीं था कि आज बिहार चुनाव के तारीख का ऐलान होगा.
प्रशांत किशोर फैक्टरः
बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर फैक्टर कैसे काम करेगा, इस सवाल के जवाब में रामनाथ ठाकुर ने कहा कि प्रशांत किशोर अच्छे आदमी हैं लेकिन उनकी पार्टी के भविष्य पर सवाल खड़े किये. उन्होंने कहा कि, पीके की पार्टी में वही लोग हैं जिन्हें, बीजेपी-जेडीयू-चिराग और मांझी की पार्टी से टिकट नहीं मिलने की उम्मीद है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब टिकट बंटने का समय आ गया, देखियेगा-प्रशांत किशोर की पार्टी में टिकट को लेकर भगदड़ मचेगी.
नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कैसा हैः
नीतीश कुमार की तबीयत पर उठाए जा रहे विपक्ष के सवाल पर रामनाथ ठाकुर ने सवाल किया कि स्वास्थ्य खराब होने का क्या मतलब है. उन्होंने कहा कि नीतीश हर रोज काम कर रहे हैं. बाहर जा रहे हैं. कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं. उन्होंने फिर सवाल उठाये कि क्या ये बीमार व्यक्ति कर सकता है. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार में काफी कल्याणकारी योजनाएं दी गई हैं. ये तमाम योजनाओं को लेकर ही एनडीए चुनावी मैदान में जायेगी.
एनडीए को मिलेगी जीतः
केंद्र में जेडीयू कोटे से मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा, कि चुनाव आयोग ने जो तारीखें घोषित की हैं, वे सभी दलों से परामर्श के बाद तय की गई हैं. उन्होंने दावा कि या कि एनडीए को दो-तिहाई से अधिक बहुमत से जीत मिलेगी. बिहार की जनता विकास और स्थिरता चाहती है, जो केवल एनडीए ही दे सकती है. ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले वर्षों में विपक्ष ने केवल नकारात्मक राजनीति की. जबकि एनडीए ने 3.65 लाख शिक्षकों की भर्ती जैसे कदम उठाए.
PTI INFOGRAPHICS | Bihar Election 2025: Voting in two phases on Nov 6 and 11; counting of votes on Nov 14— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2025
The assembly elections in Bihar will be held in two phases, polling for which will be held on November 6 and 11, while the counting of votes will be done on November 14,… pic.twitter.com/0y5zchQMwl
एनडीए में तालमेलः
एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों को लेकर तालमेल पर रामनाथ ठाकुर ने कहा कि सभी सहयोगी पार्टियों के बीच समन्वय है. इस बार मैदान में सभी पार्टियों एकजुटता से सामूहिक प्रचार कर रहीं हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे कितने भी दावे कर ले मगर जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने महिला, युवा, बुजुर्ग सभी को आगे बढ़ाया है सबका विकास हुआ है. आज बिहार में फैक्ट्रियां लग रहीं. सड़कें, एम्स और नए स्कूल कॉलेज बन रहे हैं.
इसे भी पढ़ेंः
- बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान, 2 फेज में मतदान, इस दिन आएगा परिणाम
- '20 साल की तकलीफों का हिसाब लेगा बिहार', तेजस्वी यादव ने कहा- 14 नवंबर की तारीख याद कर लीजिए
- बिहार वोटर लिस्ट में अभी भी जुड़वा सकते हैं अपना नाम, CEC ज्ञानेश कुमार ने बतायी प्रक्रिया
- बिहार चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, पटना समेत 11 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा