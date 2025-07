ETV Bharat / bharat

रतलाम के बैंक में 11 करोड़ राम धन डिपोजिट, एक कदम से बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड - RAM NAME BANK RATLAM

रतलाम का राम नाम बैंक ( ETV Bharat )

Published : July 30, 2025

रतलाम (दिव्यराज सिंह राठौर): भौतिकवाद के इस दौर में रुपए पैसे कौन संचित नहीं करना चाहता है. पैसों को रखने के लिए कई बैंक उपलब्ध हैं. लेकिन रतलाम के सेमलिया गांव के हनुमान मंदिर में एक अनोखा बैंक मौजूद है. जहां रुपए और धन दौलत संचय करके नहीं रखे जाते बल्कि भगवान राम के नाम को जमा किया जाता है. जी हां रुपए पैसे नहीं यहां के लोग भगवान राम के नाम को लिखकर यहां जमा करवाते हैं. मान्यता है कि, भगवान राम के नाम का संचय करने से ही कलयुग के इस दौर में हर कार्य पूर्ण होंगे और संसार में सकारात्मकता और शांति होगी. हनुमान जी के इस प्राचीन मंदिर में अब तक कुल 11 करोड़ राम नाम जमा हो चुके हैं. जिनका बाकायदा हिसाब रखा जाता है और इन्हें मंदिर के गर्भ ग्रह की छत में सुरक्षित रखा गया है. रतलाम के बैंक में पैसे नहीं राम धन होता है जमा (ETV Bharat) दरअसल, वर्ष 2016 में गांव के कुछ युवा और रामायण मंडल ने हनुमान जी के प्राचीन मंदिर के निर्माण के संकल्प के साथ भगवान राम के नाम लेखन का एक मिशन शुरू किया था. जिसका उद्देश्य युवाओं को अध्यात्म जोड़ना और विश्व कल्याण की भावना थी. धीरे-धीरे इस मिशन से लोग जुड़ते गए और आसपास के गांव के लोग भी राम नाम लिखने लगे. 9 वर्षों में 11 करोड़ राम नाम हनुमान जी के मंदिर में जमा हो गए और यह अभियान अनवरत जारी है.

