गया : भाई-बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षा बंधन, बिहार के गया सेंट्रल जेल में मनाया गया. भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनें जेल तक खिंची चली आई. बहनों ने जेल में बंद अपने भाई को तिलक लगाया और कलाई पर राखी बांधी, फिर मिठाई खिलाया. हालांकि, अपने भाई के जेल में बंद होने के दुख में कई बहनों की आंखों से आंसू छलक रहे थे. जेल परिसर में भावुक नजारा भी देखने को मिला.

'राखी बांधते ही भाई को हटा दिया' : टिकारी से आई उषा देवी ने बताया कि जेल में भाई की कलाई पर राखी बांधने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही राखी बांधी, वैसे ही तुरंत हटा दिया गया. मेरे भाई को मर्डर केस में फंसाया गया है, जिसके कारण वह एक साल से जेल में बंद है. यह कहते ही उषा देवी भाई की ममता फूट-फूटकर रोने लगी. बोली मेरा भाई निर्दोष साबित हो और जल्द से जल्द छूट जाए.

भाई की कलाई पर राखी बांधती बहन (ETV Bharat)

भाई को दिलाया अपराध नहीं करने का संकल्प : कोच से आई सीमा कुमारी ने बताया कि उसका भाई दो महीना से जेल में बंद है. आज उसने अपने भाई को राखी बांधी है. पहली बार वह जेल में राखी बांधने आई है. सीमा कुमारी की शिकायत थी कि उसके भाई को फंसा दिया गया. मारपीट के मामले में वह जेल में है.

कतार में खड़े होकर बहनों ने बांधी भाई को राखी (ETV Bharat)

''जब जेल में उसे राखी बांधी तो तो मैंने उसे संकल्प दिलाया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अपराध की दुनिया में वह कदम नहीं रखेगा. मेरे भाई ने भी वादा किया कि वो कोई आपराधिक कार्य में कभी लिप्त नहीं रहेगा.''- सीमा कुमारी, जेल में भाई को राखी बांधने आयी बहन

औरंगाबाद से आयी बहन : औरंगाबाद से रितु देवी अपने भाई को राखी बांधने पहुंची. उसके भाई पर मर्डर का आरोप है. हालांकि, वह भी कहती है कि उनके भाई को फंसा दिया गया. बताती है कि पहली बार जेल में अपने भाई को राखी बांधने आई है. भाई को राखी बांधने की उसकी खुशी थी, लेकिन उसके जेल में बंद होने का काफी दुख भी था.

भाई की कलाई पर राखी बांधती बहन (ETV Bharat)

''भगवान से कामना करती हूं कि भाई छूट जाए. जेल में राखी बांधने का अगली बार मौका न आए. जेल के गेट के पास ही भाई की कलाई पर राखी बांधी.''- रितु देवी, जेल में भाई को राखी बांधने आयी बहन

पर्ची लकर बांधी राखी : गया सेंट्रल जेल में हजारों बंदी है. आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो बहने अपने भाइयों को राखी बांधने गया सेंट्रल जेल पहुंची, जहां उनके भाई बंदी है. पूरे बिहार से बहने यहां पहुंची. जेल पहुंचने के बाद बहनों ने अपने भाई को राखी बांधने के लिए पर्ची ली और फिर नंबर में आकर भाई को राखी बांधी.

भाई की कलाई पर राखी बांधती बहन (ETV Bharat)

सुरक्षा रही चौकस : जेल प्रशासन द्वारा हर बहनों को उनके बंदी भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने का मौका दिया गया. इसे लेकर गया सेंट्रल जेल में काफी गहमा-गहमी का माहौल रहा. वहीं, कुछ बहनों को मलाल था, कि वह कुछ पल ही अपने भाई को देख पाई. अरसे बात मुलाकात भी हुई, तो छोटी सी, राखी बांधने के साथ तुरंत भाई को हटा दिया गया.

कई बंदी सालों से हैं बंद : गया सेंट्रल जेल में कई ऐसे बंदी हैं, जो पिछले कई सालों से यहां बंद हैं. कई को आजीवन कारावास की सजा भी मिली है. कई छोटे-मोटे केस में कुछ महीनों से बंद हैं. हर किसी की जांच के बाद भी अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा था.

जेल के बाहर खड़े कैदियों के परिजन (ETV Bharat)

''गया सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन के त्योहार पर बहने अपने बंदी भाइयों को राखियां बांधने पहुंची. सभी ने बारी-बारी से अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी. जेल प्रशासन द्वारा पूरी पर व्यवस्था की गई थी.''- अरुण कुमार, जेल अधीक्षक, गया सेंट्रल जेल

