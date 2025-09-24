ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने राज्यसभा के लिए जम्मू-कश्मीर की 4 सालों से रिक्त सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान किया है.

Rajya Sabha polls
चुनाव आयोग (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर से चार राज्यसभा सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव 24 अक्टूबर कराने का ऐलान किया. ये सीट वर्ष 2021 से खाली है. इसके अलावा पंजाब से आप सदस्य संजीव अरोड़ा के इस्तीफे से रिक्त हुई राज्यसभा सीट को भरने के लिए भी 24 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे.

पंजाब विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. अन्यथा उनका राज्यसभा कार्यकाल 9 अप्रैल, 2028 को समाप्त होना था. जम्मू-कश्मीर की चार सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के लगभग एक साल बाद हो रहे हैं. विधायक अपने-अपने राज्यों के राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं.

15 फरवरी, 2021 से केंद्र शासित प्रदेश का संसद के ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व नहीं है, जिस दिन गुलाम नबी आजाद और नजीर अहमद लावे ने अपना कार्यकाल पूरा किया था. दो अन्य सदस्यों, फैयाज अहमद मीर और शमशीर सिंह मन्हास ने उसी वर्ष 10 फरवरी को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था.

चुनाव का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि पूर्ववर्ती जम्मू- कश्मीर राज्य को जम्मू- कश्मीर (विधानसभा के साथ) और लद्दाख (विधानसभा के बिना) केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था. जम्मू- कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार मौजूदा जम्मू- कश्मीर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा के चार वर्तमान सदस्यों को जम्मू- कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित सीटों को भरने के लिए निर्वाचित माना जाएगा.

रिक्तियों के समय चुनाव कराने के लिए आवश्यक निर्वाचक मंडल उपलब्ध न होने के कारण सभी चार सीटें वर्तमान सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद से रिक्त पड़ी थी. संघ शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर की राज्य विधानसभा के गठन के बाद, द्विवार्षिक चुनाव कराने के लिए आवश्यक निर्वाचक मंडल उपलब्ध है. ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है. मतों की गिनती 24 अक्टूबर की शाम को मतदान समाप्त होने के एक घंटे बाद होगी.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु : राज्यसभा चुनाव में DMK,AIADMK और MNM के 6 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU KASHMIR RAJYA SABHA SEATSELECTION COMMISSIONजम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनावचुनाव आयोग राज्यसभा चुनावRAJYA SABHA POLLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.