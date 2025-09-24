जम्मू-कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव: चुनाव आयोग
Published : September 24, 2025 at 2:42 PM IST
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर से चार राज्यसभा सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव 24 अक्टूबर कराने का ऐलान किया. ये सीट वर्ष 2021 से खाली है. इसके अलावा पंजाब से आप सदस्य संजीव अरोड़ा के इस्तीफे से रिक्त हुई राज्यसभा सीट को भरने के लिए भी 24 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे.
पंजाब विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. अन्यथा उनका राज्यसभा कार्यकाल 9 अप्रैल, 2028 को समाप्त होना था. जम्मू-कश्मीर की चार सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के लगभग एक साल बाद हो रहे हैं. विधायक अपने-अपने राज्यों के राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं.
15 फरवरी, 2021 से केंद्र शासित प्रदेश का संसद के ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व नहीं है, जिस दिन गुलाम नबी आजाद और नजीर अहमद लावे ने अपना कार्यकाल पूरा किया था. दो अन्य सदस्यों, फैयाज अहमद मीर और शमशीर सिंह मन्हास ने उसी वर्ष 10 फरवरी को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था.
चुनाव का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि पूर्ववर्ती जम्मू- कश्मीर राज्य को जम्मू- कश्मीर (विधानसभा के साथ) और लद्दाख (विधानसभा के बिना) केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था. जम्मू- कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार मौजूदा जम्मू- कश्मीर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा के चार वर्तमान सदस्यों को जम्मू- कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित सीटों को भरने के लिए निर्वाचित माना जाएगा.
रिक्तियों के समय चुनाव कराने के लिए आवश्यक निर्वाचक मंडल उपलब्ध न होने के कारण सभी चार सीटें वर्तमान सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद से रिक्त पड़ी थी. संघ शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर की राज्य विधानसभा के गठन के बाद, द्विवार्षिक चुनाव कराने के लिए आवश्यक निर्वाचक मंडल उपलब्ध है. ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है. मतों की गिनती 24 अक्टूबर की शाम को मतदान समाप्त होने के एक घंटे बाद होगी.