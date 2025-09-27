ETV Bharat / bharat

राज्यसभा चुनाव: जम्मू-कश्मीर की 4 सीटों पर तीन उम्मीदवारों को जम्मू क्षेत्र से जनादेश मिलने की उम्मीद

राज्यसभा ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 27, 2025 at 2:44 PM IST 3 Min Read

जम्मू : जम्मू-कश्मीर की चार सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव नजदीक हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को चार में से तीन सीटें मिलने की उम्मीद है. ऐसे में कई संभावित उम्मीदवारों को जनादेश मिलने की संभावना है. सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का नाम लगभग तय है और दो अन्य सीटों के लिए विचार-विमर्श चल रहा है. एक सूत्र ने बताया, 'फारूक अब्दुल्ला के अलावा, कश्मीर घाटी से एक और उम्मीदवार को टिकट दिया जा सकता है और तीसरी सीट के लिए सत्तारूढ़ पार्टी जम्मू क्षेत्र से एक उम्मीदवार चाहती है. जम्मू क्षेत्र से तीन लोग टिकट पाने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल लॉबिंग चल रही है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है. सूत्रों ने बताया कि जम्मू क्षेत्र के दो पूर्व मंत्री अजय सधोत्रा ​​और सज्जाद अहमद किचलू तथा जम्मू-कश्मीर के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता को पार्टी से जनादेश मिलने की उम्मीद है. एक सूत्र ने कहा, 'चूँकि अजय सधोत्रा ​​जम्मू के मैदानी इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी खोई जमीन वापस पाना चाहती है, इसलिए उन्होंने पार्टी का झंडा ऊँचा रखने का दावा किया, जबकि जम्मू जिले के कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन वे यहीं रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काम करते रहे. वह चाहते हैं कि पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता मिले और उन्हें जनादेश मिले.'