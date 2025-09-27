राज्यसभा चुनाव: जम्मू-कश्मीर की 4 सीटों पर तीन उम्मीदवारों को जम्मू क्षेत्र से जनादेश मिलने की उम्मीद
जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों में एक पर फारूक अब्दुल्ला का नाम लगभग तय है और दो अन्य सीटों के लिए विचार-विमर्श जारी है.
जम्मू : जम्मू-कश्मीर की चार सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव नजदीक हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को चार में से तीन सीटें मिलने की उम्मीद है. ऐसे में कई संभावित उम्मीदवारों को जनादेश मिलने की संभावना है.
सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का नाम लगभग तय है और दो अन्य सीटों के लिए विचार-विमर्श चल रहा है. एक सूत्र ने बताया, 'फारूक अब्दुल्ला के अलावा, कश्मीर घाटी से एक और उम्मीदवार को टिकट दिया जा सकता है और तीसरी सीट के लिए सत्तारूढ़ पार्टी जम्मू क्षेत्र से एक उम्मीदवार चाहती है.
जम्मू क्षेत्र से तीन लोग टिकट पाने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल लॉबिंग चल रही है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है. सूत्रों ने बताया कि जम्मू क्षेत्र के दो पूर्व मंत्री अजय सधोत्रा और सज्जाद अहमद किचलू तथा जम्मू-कश्मीर के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता को पार्टी से जनादेश मिलने की उम्मीद है.
एक सूत्र ने कहा, 'चूँकि अजय सधोत्रा जम्मू के मैदानी इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी खोई जमीन वापस पाना चाहती है, इसलिए उन्होंने पार्टी का झंडा ऊँचा रखने का दावा किया, जबकि जम्मू जिले के कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन वे यहीं रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काम करते रहे. वह चाहते हैं कि पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता मिले और उन्हें जनादेश मिले.'
सूत्र ने आगे बताया, 'दूसरी ओर सज्जाद अहमद किचलू को जनादेश पाने की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है क्योंकि वह चिनाब घाटी से आते हैं जहाँ विधानसभा चुनावों में एनसी ने आठ में से तीन सीटें जीती थी. इसी तरह रतन लाल गुप्ता भी राज्यसभा चुनाव के लिए जनादेश पाना चाहते हैं.' यदि वह कश्मीर घाटी से दो मुस्लिम उम्मीदवारों को जनादेश देते हैं तो एनसी असमंजस में पड़ जाएगी और उस समय पार्टी एक गैर-मुस्लिम उम्मीदवार को भी समायोजित करना चाहेगी.
चुनाव आयोग ने 24 सितंबर को जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी. इन चारों सीटों के लिए चुनाव 24 अक्टूबर को होंगे, लेकिन उससे पहले 6 अक्टूबर को नामांकन पत्र जारी किए जाएँगे. नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है, नामांकन पत्रों की जाँच 14 अक्टूबर को होगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है.
चार सीटों के लिए तीन अलग-अलग चुनाव होंगे. इसके लिए दो सीटों के लिए एक चुनाव की आवश्यकता होगी और दी गई संख्या के अनुसार, मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक सीट जीतने की उम्मीद है और कोई भी एनसी नेता उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहेगा जहां भाजपा के जीतने की उम्मीद है.