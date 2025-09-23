राजपुरा-मोहाली नई रेल लाइन को मंजूरी, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, दूरी होगी कम
पंजाब में बहुप्रतीक्षित राजपुरा-मोहाली नई रेल लाइन को मंजूरी मिल गई है, जिसस मालवा क्षेत्र के सभी 13 जिले अब चंडीगढ़ से जुड़ जाएंगे.
Published : September 23, 2025 at 5:32 PM IST
नई दिल्ली: पंजाब में बहुप्रतीक्षित राजपुरा-मोहाली नई रेल लाइन को मंजूरी दे दी गई है, जो लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी. यह लाइन मालवा क्षेत्र को राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से सीधे जोड़ेगी, जिसकी लागत 443 करोड़ रुपये है. यह परियोजना टेक्स्टाइल, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि सहित कई उद्योगों को बढ़ावा देगी, जिससे पंजाब के कृषि क्षेत्र को प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों से जोड़ने वाला एक व्यापक नेटवर्क तैयार होगा.
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "18 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन पर 443 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह मालवा क्षेत्र को राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से सीधे जोड़ेगी. पहले, लुधियाना से चंडीगढ़ पहुंचने के लिए ट्रेनों को अंबाला होकर जाना पड़ता था, जिससे अतिरिक्त दूरी और समय बढ़ जाता था. अब राजपुरा और मोहाली के बीच सीधा संपर्क होगा, जिससे यात्रा की दूरी 66 किलोमीटर कम हो जाएगी."
नई लाइन के प्रमुख लाभ
इससे मालवा क्षेत्र के सभी 13 जिले अब चंडीगढ़ से अच्छी तरह जुड़ जाएंगे. इससे मौजूदा राजपुरा-अंबाला मार्ग पर यातायात आसान हो जाएगा और अंबाला-मोरिंडा संपर्क छोटा हो जाएगा.उपलब्ध विकल्पों में से इस मार्ग को इसलिए चुना गया, क्योंकि इसमें कृषि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता सबसे कम होती है, जिससे कृषि गतिविधियों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है.
आर्थिक प्रभाव
रेल मंत्री के अनुसार यह परियोजना कपड़ा, विनिर्माण और कृषि सहित उद्योगों को बढ़ावा देगी. यह पंजाब के कृषि क्षेत्र को प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों और बंदरगाहों से जोड़ने वाला एक व्यापक नेटवर्क तैयार करेगी, जिससे कृषि उपज की आवाजाही तेज होगी, उद्योगों के लिए परिवहन लागत कम होगी, राजपुरा थर्मल पावर प्लांट, धार्मिक स्थलों पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन क्षमता में वृद्धि होगी, गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब, शेख अहमद अल-फारुकी अल-सरहिंदी की दरगाह, हवेली टोडर मल और संघोल संग्रहालय तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी.
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पंजाब में लगभग 382 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए गए हैं और 1,634 किलोमीटर विद्युतीकरण किया गया है, जो अब 100 प्रतिशत विद्युतीकृत हो चुका है.
फिरोजपुर-पट्टी रेल लाइन
फिरोजपुर-पट्टी रेल लाइन सीमावर्ती जिलों और गुजरात के बंदरगाहों के बीच महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करेगी. यह सेवा पंजाब के सीमावर्ती जिलों (अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर) को जोड़ने वाला एक आर्थिक गलियारा बनाएगी. ये जिले प्रमुख शहरों और अंतत गुजरात के बंदरगाहों से जुड़ेंगे, जिससे रसद लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी.
निर्माणाधीन परियोजनाएं
नंगल डैम-तलवाड़ा नई लाइन (123 किमी), भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई लाइन (63 किमी), फिरोजपुर-पट्टी नई लाइन (26 किमी), मानसा-भटिंडा दोहरीकरण (80 किमी), लुधियाना-किला रायपुर दोहरीकरण (17 किमी), लुधियाना-मुल्लांपुर दोहरीकरण (21 किमी), और अलल-हिम्मतना दोहरीकरण (13 किमी).
यह भी पढ़ें- कोलकाता में भारी बारिश, कॉलेज स्ट्रीट में बाढ़ से करोड़ों रुपये की किताबें बर्बाद