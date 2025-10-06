ETV Bharat / bharat

राजनाथ सिंह 'देश में रक्षा विनिर्माण के अवसर' पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

रक्षा मंत्री नए 'डिफेंस एक्जिम पोर्टल' का शुभारंभ करेंगे, जिसे निर्यात और आयात प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.

Rajnath Singh
राजनाथ सिंह (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2025 at 1:37 PM IST

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 'देश में रक्षा विनिर्माण के अवसर' विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है.

रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (MoD) के तत्वावधान में आयोजित यह सम्मेलन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ क्षेत्रीय औद्योगिक नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास को संरेखित करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए एक केंद्रित मंच प्रदान करेगा.

'डिफेंस एक्जिम पोर्टल' का शुभारंभ
इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री नए 'डिफेंस एक्जिम पोर्टल' का शुभारंभ करेंगे, जिसे निर्यात और आयात प्राधिकरण जारी करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. साथ ही श्रीजन DEEP पोर्टल, जो भारतीय रक्षा उद्योगों की क्षमताओं और प्रोडक्शन का मैप करने वाला एक डिजिटल संग्रह है.

इस अवसर पर दो प्रमुख पब्लिकेशन 'राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र नीति संकलन' और iDEX कॉफी टेबल बुक 'शेरड हॉरिजोन ऑफ इनोवेशन' का भी विमोचन किया जाएगा.

डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इको सिस्टम
इस सम्मेलन का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उद्योग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ लाना है ताकि वे भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इको सिस्टम को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा कर सकें. यह सम्मेलन स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने, रक्षा निर्यात बढ़ाने और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चल रहे राष्ट्रीय प्रयासों पर भी प्रकाश डालेगा.

