ETV Bharat / bharat

'हैदराबाद मुक्ति दिवस' 17 सितंबर को, राजनाथ सिंह होंगे शामिल

हैदराबाद: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को यहां परेड मैदान में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' समारोह में मुख्य अतिथि होंगे. भाजपा सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे.

यह आयोजन निजाम शासन के अधीन तत्कालीन हैदराबाद राज्य के भारतीय संघ में विलय की वर्षगांठ (17 सितंबर 1948) मनाने के लिए आयोजित किया जाता है. देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में एकीकृत करने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को याद करते हुए तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने लोगों से बड़ी संख्या में परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में शामिल होने का आग्रह किया.

17 सितम्बर 1948 की घटना की तेलंगाना में विभिन्न दलों द्वारा अलग-अलग व्याख्या की जाती है. केंद्र सरकार पिछले कई वर्षों से 'मुक्ति दिवस' का आयोजन करती आ रही है. तेलंगाना सरकार, इस दिन को 'प्रजा पालना दिनोत्सवम' (जनता के शासन दिवस का उत्सव) के रूप में मनाएगी. जबकि पिछली बीआरएस सरकार ने इस दिन को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाया था.