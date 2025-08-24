जम्मू: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे कुछ पीड़ितों से मिले, जो जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक सुदूर गांव में बादल फटने की घटना के शिकार हुए थे. इस मौके पर राजनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बादल फटने की घटना को लेकर बेहद चिंतित हैं.
घायलों के इलाज पर संतोष व्यक्त करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि खराब मौसम और रास्ते में सड़क पर हुए ताजा भूस्खलन के कारण बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने की उनकी योजना सफल नहीं हो सकी.
Visited Jammu Medical College in Jammu and met those who were injured due to cloudburst and flash floods at Chishoti in Kishtwar. Praying for the speedy recovery of all the injured.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 24, 2025
The Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Shri Manoj Sinha and MoS in Union Government Dr.… pic.twitter.com/7swArgSzBU
रक्षा मंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री और उधमपुर से सांसद जितेंद्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे.
दिल्ली से जम्मू पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे अस्पताल गए और वहां इलाज करा रहे 16 लोगों से मिले. डॉक्टरों की एक टीम ने उन्हें मरीजों की स्थिति के बारे में जानकारी दी.
मचैल माता मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले आखिरी गांव चिशोती में 14 अगस्त को बादल फटने से 65 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए. अभी भी 32 लोग लापता हैं.
अस्पताल से रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री बेहद चिंतित हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं. मैंने घटनास्थल पर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन खराब मौसम और पथरनाकी (Pathernaki) में भूस्खलन के कारण ऐसा नहीं हो सका... अब हम राजभवन जा रहे हैं जहां हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रभावित लोगों से बात करेंगे."
घटना के बाद अस्पताल में भर्ती लोगों की अच्छी देखभाल के लिए डॉक्टरों की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि घायलों का स्वास्थ्य संतोषजनक है.
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश
उधर, जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में शनिवार रात को भारी बारिश हुई. जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए. भारी बारिश की वजह से जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक महत्वपूर्ण पुल समेत कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा. कठुआ जिले में लोगेट मोड़ के पास भारी बारिश के कारण नाले के उफान पर आने से पुल का एक हिस्सा ढह गया. अधिकारियों ने बताया कि राजमार्ग के ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्ग से निकाला जा रहा है.
किश्तवाड़ जिले के कुछ हिस्सों में रविवार सुबह भी बारिश हुई. मचैल माता मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के मुख्य आधार शिविर के पास पड्डार उपमंडल में बारिश हुई. बारिश के कारण चिशोती गांव में हाल ही में हुई बादल फटने की घटना के बाद पहले से ही प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ा दी है. इन इलाकों में राहत कार्य अभी भी चल रहा है. अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से जल निकायों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने को कहा है. मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक मध्यम से तीव्र बारिश का अनुमान जताया है. साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका लगातार बनी हुई है.
