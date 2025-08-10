Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

राजनाथ सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप को धोया, कहा-कुछ लोग खुद को समझते हैं दुनिया का बॉस - RAJNATH SINGH TARGET TRUMP

मध्य प्रदेश के रायसेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टैरिफ वार पर दो टूक. इशारों में डोनाल्ड ट्रंप को दिया करारा जवाब.

RAJNATH SINGH TARGET TRUMP
राजनाथ सिंह ने इशारों-इशारों में डोनाल्ड ट्रंप को दिया जवाब (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 4:15 PM IST

3 Min Read

रायसेन: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को मध्य प्रदेश के रायसेन में देश की पहली ग्रीनफील्ड रेल कोच निर्माण इकाई की आधारशिला रखी. यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए इशारों-इशारों में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं और ऐसे लोगों को भारत का विकास उन्हें रास नहीं आ रहा है.

'कुछ लोग अपने आप को दुनिया का बॉस समझते हैं'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ के बीच राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने इशारों में ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अपने आप को दुनिया का बॉस समझते हैं ऐसे लोगों को भारत का विकास रास नहीं आ रहा है. उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा कि पहले जब भारत के विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात होती थी, तो लोग भारत का मजाक उड़ाते थे लेकिन आज सारी दुनिया ने मान लिया है कि भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है.

कुछ लोग खुद को समझते हैं दुनिया का बॉस (ANI DIGITAL)

'कुछ लोग भारत की विकास दर से खुश नहीं'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए बगैर किसी का नाम लिए कहा कि दुनिया में कुछ लोग हैं जो भारत की तेजी से बढ़ती विकास दर से खुश नहीं हैं. उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा है कि जब बॉस हम हैं तो भारत इतनी तेजी से आगे क्यों और कैसे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत में बनी चीजें, दूसरे देशों में बनी चीजों से ज्यादा महंगी हो जाएं ताकि दुनिया उन्हें न खरीदे. ऐसी कोशिश तेजी से हो रही है.

कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती (ETV Bharat)

'कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां कहा कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब दुनिया की कोई भी ताकत भारत को बड़ी ताकत बनने से नहीं रोक सकती. कुछ लोगों को भारत का विकास रास नहीं आ रहा है. उन्हें भारत का आगे बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है.

'रक्षा के क्षेत्र में भारत का बढ़ रहा निर्यात'

राजनाथ सिंह ने कहा कि ''2014 में भारत का रक्षा उत्पाद सिर्फ 600 करोड़ ही एक्सपोर्ट करते थे लेकिन अब 24 हजार करोड़ से ज्यादा डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. अब हम नई तकनीक खुद तैयार कर हथियार बना रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाकर ही दम लेंगे. मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कारिक काम हो रहा है. भारत अब सामान्य देश नहीं रहा. धन-दौलत के मामले में भारत देश के टॉप 4 देशों में शामिल हो गया है. जब हम कहते थे कि भारत देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तब लोग हंसते थे, लेकिन अब पूरा विश्व इसको मान रहा है.

रायसेन: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को मध्य प्रदेश के रायसेन में देश की पहली ग्रीनफील्ड रेल कोच निर्माण इकाई की आधारशिला रखी. यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए इशारों-इशारों में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं और ऐसे लोगों को भारत का विकास उन्हें रास नहीं आ रहा है.

'कुछ लोग अपने आप को दुनिया का बॉस समझते हैं'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ के बीच राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने इशारों में ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अपने आप को दुनिया का बॉस समझते हैं ऐसे लोगों को भारत का विकास रास नहीं आ रहा है. उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा कि पहले जब भारत के विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात होती थी, तो लोग भारत का मजाक उड़ाते थे लेकिन आज सारी दुनिया ने मान लिया है कि भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है.

कुछ लोग खुद को समझते हैं दुनिया का बॉस (ANI DIGITAL)

'कुछ लोग भारत की विकास दर से खुश नहीं'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए बगैर किसी का नाम लिए कहा कि दुनिया में कुछ लोग हैं जो भारत की तेजी से बढ़ती विकास दर से खुश नहीं हैं. उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा है कि जब बॉस हम हैं तो भारत इतनी तेजी से आगे क्यों और कैसे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत में बनी चीजें, दूसरे देशों में बनी चीजों से ज्यादा महंगी हो जाएं ताकि दुनिया उन्हें न खरीदे. ऐसी कोशिश तेजी से हो रही है.

कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती (ETV Bharat)

'कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां कहा कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब दुनिया की कोई भी ताकत भारत को बड़ी ताकत बनने से नहीं रोक सकती. कुछ लोगों को भारत का विकास रास नहीं आ रहा है. उन्हें भारत का आगे बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है.

'रक्षा के क्षेत्र में भारत का बढ़ रहा निर्यात'

राजनाथ सिंह ने कहा कि ''2014 में भारत का रक्षा उत्पाद सिर्फ 600 करोड़ ही एक्सपोर्ट करते थे लेकिन अब 24 हजार करोड़ से ज्यादा डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. अब हम नई तकनीक खुद तैयार कर हथियार बना रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाकर ही दम लेंगे. मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कारिक काम हो रहा है. भारत अब सामान्य देश नहीं रहा. धन-दौलत के मामले में भारत देश के टॉप 4 देशों में शामिल हो गया है. जब हम कहते थे कि भारत देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तब लोग हंसते थे, लेकिन अब पूरा विश्व इसको मान रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJNATH SINGH ON DONALD TRUMPRAJNATH INDIRECTLY REPLIED TRUMPRAJNATH SINGH MADHYA PRADESH VISITBRAHMA PROJECT BHOOMIPUJAN RAISENRAJNATH SINGH TARGET TRUMP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई-बहन की भयानक मौत, घर में छिपकर बैठा था नागराज

रतलाम में पानी के विवाद ने उजाड़ा परिवार, पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट

कॉलेज में दारू मंगवाई फिर पीकर जूनियर के सिर पर ट्रिमर चलाया, रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग

मध्य प्रदेश में कोरोना रिटर्न, पांढुर्ना के बुजुर्ग की कोविड से मौत, परिजन को नहीं मिला शव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.