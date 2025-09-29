ETV Bharat / bharat

अवैध प्रवासियों, शरणार्थियों से भारतीय समुद्री सुरक्षा को खतरा, जानें ऐसा कहा क्यों राजनाथ सिंह ने

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह. ( ANI )

September 29, 2025 at 3:01 PM IST

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता के बीच समुद्री चुनौतियों पर प्रकाश डाला. राष्ट्रीय राजधानी में कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने शरणार्थियों की आमद और अवैध प्रवासियों को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक चुनौती बताया. उन्होंने कहा, "भारत अपनी भूमि सीमाओं से संबंधित कई चुनौतियों का सामना करता रहता है. हमारे पड़ोसी देशों की हरकतें किसी से छिपी नहीं हैं. एक और चीज जो हम देख सकते हैं, वह है हमारे आसपास के देशों में अस्थिरता. ये चुनौतियां हमारे समुद्री क्षेत्र, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी को प्रभावित करती हैं." रक्षा मंत्री ने आगे कहा, "शरणार्थियों की आमद, अवैध प्रवासी और समुद्री गतिविधियां हमारी तटीय सुरक्षा को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं. हमें खुद को केवल नियमित निगरानी तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें दोहरे मोर्चे पर नजर रखनी होगी. समुद्री सुरक्षा केवल हमारे जहाजों तक सीमित नहीं है; बल्कि, यहां भू-राजनीतिक जागरूकता और तैयारी आवश्यक है." केंद्र के आत्मनिर्भरता के आह्वान को दोहराते हुए, उन्होंने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के प्रयासों की सराहना की.