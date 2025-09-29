ETV Bharat / bharat

रेखा सरकार में मुख्य सचिव बनाए गए राजीव वर्मा का दिल्ली से रहा है पुराना नाता, केजरीवाल सरकार में भी थी अहम जिम्मेदारी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 1992 बैच के अनुभवी आईएएस अधिकारी राजीव वर्मा को दिल्ली सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है. वह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे धर्मेंद्र कुमार का स्थान लेंगे और 1 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभालेंगे. उनकी नियुक्ति को राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. 1992 बैच के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के राजीव वर्मा के लिए दिल्ली सरकार में यह नई भूमिका एक तरह से 'घर वापसी' है.

राजीव वर्मा पहले भी दिल्ली सरकार में कई प्रमुख विभागों में सेवाएं दे चुके हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 2018 से 2022 के बीच वित्त और राजस्व सचिव के रूप में कार्य किया था. इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली के परिवहन विभाग में परिवहन आयुक्त और मंडल आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी सेवाएं दी हैं. केंद्र सरकार में भी उन्होंने रक्षा, बिजली और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों में सचिव और अतिरिक्त सचिव स्तर के पदों पर काम किया है. 2017-2018 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में आवास और शहरी मामलों के प्रधान आयुक्त के रूप में कार्य किया है.

पुरानी समस्याओं को दूर करने की चुनौती: राजीव वर्मा की कार्यशैली को लेकर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि राजीव वर्मा दिल्ली के लिए नए नहीं हैं और उन्हें राजधानी में शासन का व्यापक अनुभव है. पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्य चुनौती यमुना की सफाई और पुनरुद्धार होगी, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर भाजपा सरकार की कड़ी निगरानी रहेगी. विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का सख्ती से पालन बेहद जरूरी होगा, खासकर जब सर्दी आ रही है. दिल्ली सरकार पूर्व मुख्य सचिव ओमेश सहगल कहते हैं, राजीव वर्मा को दिल्ली के बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसमें अपशिष्ट निपटान और जल आपूर्ति शामिल है, जो गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करते हैं.

ये चुनौतियां अब नहीं: इसके अलावा दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना ऐसे अन्य क्षेत्र हैं, जहां उनके नेतृत्व की परीक्षा होगी. हालांकि दिल्ली, केंद्र और नगर निगम पर बीजेपी के नियंत्रण के कारण मुख्य सचिव की भूमिका, आम आदमी पार्टी के सत्ता में रहने की तुलना में काफी कम चुनौतीपूर्ण हो गई है. उन्होंने कहा, पहले उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्र के बीच लगातार राजनीतिक टकराव और आरोप-प्रत्यारोप के कारण मुख्य सचिव की भूमिका और कठिन हो जाती थी. अब, सरकार के सभी स्तरों पर राजनीतिक तालमेल के कारण, मुख्य सचिव राजनीति में उलझे बिना शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं.

जानिए कौन हैं राजीव वर्मा: राजीव वर्मा एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं. अपनी तीन दशक से अधिक लंबी सेवा के दौरान, उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. दिल्ली सरकार में शीर्ष नौकरशाह के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रशासक के सलाहकार और मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे. वह पुडुचेरी के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं. साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी वह मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत रह चुके हैं.