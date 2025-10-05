केजरीवाल या मनीष सिसोदिया नहीं, अब उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता जाएंगे राज्यसभा, AAP ने की आधिकारिक घोषणा
Published : October 5, 2025 at 12:41 PM IST
नई दिल्ली: पंजाब से आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से राज्यसभा भेजे जाने को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अब विराम लग गया है. पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (पीएसी) ने आज औपचारिक रूप से यह घोषणा कर दी कि ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन और उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता को राज्यसभा का उम्मीदवार नामित किया गया है. इससे साफ हो गया है कि न तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और न ही पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पंजाब से राज्यसभा जाएंगे.
आम आदमी पार्टी के नेशनल ऑर्गनाइजेशन सेक्रेटरी डॉ. संदीप पाठक ने आधिकारिक पत्र जारी कर ये बताया कि आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने सर्वसम्मति से राजेंद्र गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई है. पत्र में कहा गया है कि “आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिए राजिंदर गुप्ता को उम्मीदवार के रूप में नामित करती है. हम उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हैं.”
पंजाब के सबसे अमीर उद्योगपतियों में शामिल हैं राजेंद्र गुप्ता
राजेंद्र गुप्ता ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो टॉवेल, बेडशीट व कॉटन पेपर निर्माण के क्षेत्र में देश-विदेश में बड़ा नाम रखती है. कंपनी का सालाना टर्नओवर लगभग 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक का है. राजेंद्र गुप्ता को इसी वर्ष जून में पंजाब आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया था. उन्हें कैबिनेट रैंक प्राप्त था. हाल ही में उन्होंने इस पद से इस्तीफा देकर अपने राजनीतिक सफर की औपचारिक शुरुआत की है.
राजेंद्र गुप्ता पहले शिरोमणि अकाली दल से भी जुड़े रहे हैं. अकाली-भाजपा सरकार के दौरान विभिन्न बोर्डों में अहम पद संभाल चुके हैं. उद्योग जगत में उनकी पहचान एक विजनरी बिजनेसमैन व रोजगार सृजनकर्ता के रूप में है.
आप का बहुमत से राजेंद्र गुप्ता की जीत तय
117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पास 93 विधायक हैं. राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 60 वोटों की जरूरत है. ऐसे में गुप्ता की जीत लगभग तय है. राज्यसभा के लिए उद्योगपति को भेजने का निर्णय आप के नए राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है. पार्टी अब प्रोफेशनल व बिजनेस सेक्टर से जुड़े सक्षम लोगों को संसद में भेजकर आर्थिक व विकास आधारित राजनीति की दिशा में कदम बढ़ा रही है.
आम आदमी पार्टी की इस घोषणा के बाद यह भी स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया फिलहाल दिल्ली और पंजाब की राजनीति और पार्टी संगठन पर ही ध्यान केंद्रित रखेंगे, जबकि राजेंद्र गुप्ता राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की विकास व उद्यमिता केंद्रित आवाज बनेंगे.
