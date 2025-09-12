ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी की मिजोरम यात्रा, आइजोल से आनंद विहार तक चलेगी राजधानी एक्सप्रेस

राजधानी एक्सप्रेस को राज्यों की राजधानियों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया था.

Rajdhani Express will run from Aizawl to Anand Vihar
आइजोल से आनंद विहार तक चलेगी राजधानी एक्सप्रेस (@RailMinIndia)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2025

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे छह साल के लंबे अंतराल के बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल से आनंद विहार तक एक नई राजधानी एक्सप्रेस शुरू करेगा.

यह ट्रेन देश भर के महत्वपूर्ण स्थलों के साथ मिजोरम का रेल संपर्क बढ़ाएगी. छह साल बाद कल शुरू होने वाली नई राजधानी एक्सप्रेस के बारे में पूछे जाने पर रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (आई एंड पी) दिलीप कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि, "कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन रेलवे अक्सर अलग-अलग समय पर राजधानी एक्सप्रेस शुरू करता है.

राजधानी ट्रेनों के माध्यम से राज्य की राजधानी को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने की अवधारणा है, जिसके बाद यह ट्रेन केवल आइजोल को नई दिल्ली से जोड़ेगी." उन्होंने कहा, ‘‘यात्रियों की सुविधा के लिए हाल ही में मुंबई और दिल्ली के बीच राजधानी ट्रेन शुरू की गई है.’’ इसी तरह, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के एक रेलवे अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "मिजोरम से राजधानी एक्सप्रेस शुरू करने का कोई विशेष कारण नहीं है, यह केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है."

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8,070 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो मिजोरम की राजधानी को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी. प्रधानमंत्री शनिवार को तीन नई एक्सप्रेस ट्रेनों, सैरांग (आइजोल)-दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे.

उन्होंने कहा, "आइजोल अब राजधानी एक्सप्रेस के माध्यम से दिल्ली से सीधे जुड़ जाएगा, सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस मिजोरम और असम के बीच आवागमन को सुगम बनाएगी."

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, "सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस मिज़ोरम को कोलकाता से सीधे जोड़ेगी. इस बेहतर कनेक्टिविटी से अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और बाज़ारों तक पहुँच बेहतर होगी, जिससे पूरे क्षेत्र में शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मज़बूत होंगे. इससे रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे और क्षेत्र में पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा."

सैरांग से आनंद विहार तक नई राजधानी ट्रेन
ट्रेन संख्या 02507 (सैरांग – आनंद विहार टर्मिनल) उद्घाटन राजधानी एक्सप्रेस 13 सितंबर (शनिवार) को 10:00 बजे सैरांग स्टेशन से चलेगी और 15 सितंबर (सोमवार) को 7:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.

इसके बाद, 19 सितंबर से इस ट्रेन संख्या 20507 (सैरंग - आनंद विहार टर्मिनल) राजधानी एक्सप्रेस की नियमित सेवाएं प्रत्येक शुक्रवार को 16:30 बजे सैरंग से प्रस्थान करेंगी और रविवार को 10:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेंगी.

इसी प्रकार, ट्रेन-20508 (आनंद विहार टर्मिनल - सैरांग) राजधानी एक्सप्रेस 21 सितंबर से प्रत्येक रविवार को आनंद विहार टर्मिनल से 19:50 बजे प्रस्थान करेगी और मंगलवार को 15:15 बजे सैरांग पहुंचेगी. यह ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान बदरपुर जंक्शन, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, भागलपुर होते हुए चलेगी.

ट्रेन 20507- सैरंग से आनंद विहार तक ठहराव
ट्रेन सैरांग, बैराबी, हैलाकांडी, बदरपुर जंक्शन, न्यू हाफलोंग, होजई, गुवाहाटी, रंगिया जंक्शन, बारपेटा रोड, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, पटना जंक्शन और आनंद विहार से शुरू होगी.

गुवाहाटी-सैरांग ट्रेन
ट्रेन 05609 (बैराबी-सैरांग) स्पेशल 13 सितंबर को बैराबी से सुबह 10:00 बजे चलकर 11:15 बजे सैरांग पहुंचेगी. इसके बाद, यह ट्रेन 05610 (सैरांग-गुवाहाटी) स्पेशल के रूप में दोपहर 12:30 बजे सैरांग से चलकर अगले दिन दोपहर 2:30 बजे गुवाहाटी पहुंचेगी.

इसके बाद, 13 सितंबर से, ट्रेन 15609 (गुवाहाटी-सैरांग) एक्सप्रेस की नियमित सेवाएं गुवाहाटी से प्रतिदिन 19:00 बजे प्रस्थान करके अगले दिन 08:30 बजे सैरांग पहुंचेंगी. इसी प्रकार, ट्रेन 15610 (सैरांग-गुवाहाटी) एक्सप्रेस 14 सितंबर, 2025 से प्रतिदिन 19:00 बजे सैरांग से प्रस्थान करके अगले दिन 08:30 बजे गुवाहाटी पहुंचेंगी.

कोलकाता-सैरांग ट्रेन
एक्सप्रेस ट्रेन 03126 का उद्घाटन 13 सितंबर को सुबह 10:00 बजे शुरू होगा और अगले दिन 17:00 बजे कोलकाता पहुंचेगा. इसके बाद, 16 सितंबर को ट्रेन 13125 (कोलकाता-सैरांग) त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस की नियमित सेवाएं प्रत्येक शनिवार, मंगलवार और बुधवार को 12:25 बजे कोलकाता से शुरू होंगी और अगले दिन 19:45 बजे सैरांग पहुंचेगी.

इसी प्रकार, 18 सितंबर को, ट्रेन 13126 (सैरंग-कोलकाता) त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को सैरंग से सुबह 7:15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 14:30 बजे कोलकाता पहुंचेगी. यह ट्रेन बदरपुर जंक्शन, गुवाहाटी, गोलपाड़ा टाउन, गोलकगंज, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी.

