पीएम मोदी की मिजोरम यात्रा, आइजोल से आनंद विहार तक चलेगी राजधानी एक्सप्रेस

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे छह साल के लंबे अंतराल के बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल से आनंद विहार तक एक नई राजधानी एक्सप्रेस शुरू करेगा.

यह ट्रेन देश भर के महत्वपूर्ण स्थलों के साथ मिजोरम का रेल संपर्क बढ़ाएगी. छह साल बाद कल शुरू होने वाली नई राजधानी एक्सप्रेस के बारे में पूछे जाने पर रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (आई एंड पी) दिलीप कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि, "कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन रेलवे अक्सर अलग-अलग समय पर राजधानी एक्सप्रेस शुरू करता है.

राजधानी ट्रेनों के माध्यम से राज्य की राजधानी को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने की अवधारणा है, जिसके बाद यह ट्रेन केवल आइजोल को नई दिल्ली से जोड़ेगी." उन्होंने कहा, ‘‘यात्रियों की सुविधा के लिए हाल ही में मुंबई और दिल्ली के बीच राजधानी ट्रेन शुरू की गई है.’’ इसी तरह, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के एक रेलवे अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "मिजोरम से राजधानी एक्सप्रेस शुरू करने का कोई विशेष कारण नहीं है, यह केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है."

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8,070 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो मिजोरम की राजधानी को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी. प्रधानमंत्री शनिवार को तीन नई एक्सप्रेस ट्रेनों, सैरांग (आइजोल)-दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे.

उन्होंने कहा, "आइजोल अब राजधानी एक्सप्रेस के माध्यम से दिल्ली से सीधे जुड़ जाएगा, सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस मिजोरम और असम के बीच आवागमन को सुगम बनाएगी."

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, "सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस मिज़ोरम को कोलकाता से सीधे जोड़ेगी. इस बेहतर कनेक्टिविटी से अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और बाज़ारों तक पहुँच बेहतर होगी, जिससे पूरे क्षेत्र में शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मज़बूत होंगे. इससे रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे और क्षेत्र में पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा."

सैरांग से आनंद विहार तक नई राजधानी ट्रेन

ट्रेन संख्या 02507 (सैरांग – आनंद विहार टर्मिनल) उद्घाटन राजधानी एक्सप्रेस 13 सितंबर (शनिवार) को 10:00 बजे सैरांग स्टेशन से चलेगी और 15 सितंबर (सोमवार) को 7:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.

इसके बाद, 19 सितंबर से इस ट्रेन संख्या 20507 (सैरंग - आनंद विहार टर्मिनल) राजधानी एक्सप्रेस की नियमित सेवाएं प्रत्येक शुक्रवार को 16:30 बजे सैरंग से प्रस्थान करेंगी और रविवार को 10:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेंगी.