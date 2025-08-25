उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां चार बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई. यह हादसा उदयपुर के डबोक थाना इलाके में घटित हुआ. डबोक थाना क्षेत्र की एक खदान में नहाने गए चार नाबालिग बच्चे डूब गए और उनकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में मातम छा गया. पीड़ित परिजनों ने खदान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

ऐसे हुआ हादसा : उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के मंदेरिया गांव में रविवार शाम में बड़ा हादसा हो गया, जहां कुंवारी माइंस में पानी में डूबने से चार नाबालिगों की मौत हो गई. इनमें तीन बच्चे और एक बच्ची है. ग्रामीणों के मुताबिक बच्चे बकरियां चराने गए थे. इसी दौरान बारिश का पानी जमा देखकर वे नहाने लगे और हादसा हो गया.

बच्चे गहरे पानी में जाने के कारण डूब गए. घटना की जांच की जा रही है और परिजनों से बातचीत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. -मनोहर सिंह देवड़ा, सहायक पुलिस निरीक्षक, डबोक थाना.

पुलिस ने दी जानकारी : पुलिस के अनुसार मृतकों के नाम लक्ष्मी गमेती (14 वर्ष), भावेश (14 वर्ष), राहुल (12 वर्ष) और शंकर (13 वर्ष) है. ग्रामीणों के अनुसार चारों बच्चे पांचवी और छठी क्लास में पढ़ते थे. इनके माता-पिता मजदूरी करके अपना जीवन गुजर-बसर करते हैं. चारों बच्चे दो परिवार के हैं. इनके कच्चे मकान हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है.

घटना की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद डबोक थाने की टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद बच्चों के शव पानी से बाहर निकाले गए. शवों को देखते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया और पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया.

वहीं, मुआवजा राशि को लेकर प्रशासन की मौजूदगी में माइंस प्रतिनिधि और ग्रामीणों के बीच वार्ता जारी है. परिजन बच्चों के शव लेकर बैठे हुए हैं. खदान मालिक की ओर से प्रत्येक मृतक परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा राशि देने की बात कही गई, लेकिन ग्रामीण व परिजन इससे सहमत नहीं हुए. उन्होंने मृतक परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपये से ज्यादा मुआवजा राशि देने की मांग की है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है.