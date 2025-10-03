ETV Bharat / bharat

राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में जालसाजी और धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए

नई दिल्ली: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 2023 में जालसाजी के साथ-साथ धोखाधड़ी के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए. विडंबना यह है कि इस वर्ष ऐसे मामलों में 6.0 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो 2022 में 1,93,385 से बढ़कर 2023 में 2,04,973 हो गए.

आर्थिक अपराधों की तीन स्पेसिफिक कैटेगरीज में आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और धोखाधड़ी शामिल हैं. इसमें सबसे अधिक 1,81,553 ऐसे मामले दर्ज किए गए. इसके बाद 2023 के दौरान आपराधिक विश्वासघात के 22,759 मामले और जालसाजी के 661 मामले दर्ज किए गए.

राजस्थान में 27675 आर्थिक अपराध दर्ज किए

वर्ष 2023 के लिए बहुत विलंबित एनसीआरबी रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में 2023 में 27675 आर्थिक अपराध दर्ज किए गए. 2022 में ऐसे मामलों की संख्या 27848 और 2021 में 23757 थी. इसी प्रकार, तेलंगाना में 2022 में 20759 आर्थिक अपराध दर्ज किए गए, उसके बाद 2022 में 26321 और 2023 में 26881.

उत्तर प्रदेश में 2021 में आर्थिक अपराधों के 20026 मामले दर्ज किए गए. इसके बाद 2022 में 22409 और 2023 में 23428 मामले दर्ज किए गए. दिलचस्प बात यह है कि सिक्किम जैसे राज्यों ने 2023 में आर्थिक अपराधों के केवल 42 मामले दर्ज किए. राज्य ने 2021 में 70 और 2022 में 32 मामले दर्ज किए.

नागालैंड में में आर्थिक अपराधों के दूसरे सबसे कम मामले दर्ज

इसी तरह, नागालैंड में आर्थिक अपराधों के दूसरे सबसे कम मामले दर्ज किए गए. अरुणाचल प्रदेश में 2021 में 160 आर्थिक अपराध दर्ज किए गए, 2022 में 195 और 2023 में 148 मामले दर्ज किए गए.

एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित आंकड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और केंद्रीय पुलिस संगठन (CPOs) द्वारा प्रदान किए गए हैं. 2023 में आर्थिक अपराध के मामलों में चार्जशीट का राष्ट्रीय औसत 54.5 प्रतिशत था. विडंबना यह है कि राजस्थान में 2023 में केवल 14.6 प्रतिशत चार्जशीट दर्ज की गई.