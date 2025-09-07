गजब का जज्बा! सड़कें हुई बंद तो हेलीकॉप्टर से परीक्षा देने पहुंचे छात्र, जानिये कैसा गया एग्जाम
इन छात्रों को परीक्षा अटेंड करने के लिए 40 हजार रुपये से अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 7, 2025 at 3:02 PM IST|
Updated : September 7, 2025 at 3:31 PM IST
पिथौरागढ़(उत्तराखंड): पिछले तीन महीने से लगातार हो रही बारिश के कारण सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी को जोड़ने वाला मार्ग आये दिन बंद हो जाता है. बरसात के दिनों में यह मार्ग अधिकांश समय बंद रहता है. बारिश के बाद सड़कों के बंद होने से राजस्थान के चार युवा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षा देने हिमनगरी हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंचे. परीक्षा देने के बाद ये सभी युवा हेलीकॉप्टर से ही वापस भी लौटे. इस परीक्षा को अटेंड करने के लिए इन युवाओं को 40 हजार रुपये से अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ी. युवाओं ने बताया धनराशि खर्च तो हुई, लेकिन एक साल बर्बाद होने से बच गया.
उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बीएड की परीक्षा चार दिन पूर्व बुधवार को होनी थी. इसके लिए मूलरूप से राजस्थान बालोतरा के रहने वाले ओमाराम जाट, मागाराम जाट, प्रकाश गोदारा जाट और नरपत कुमार को परीक्षा केंद्र मुनस्यारी महाविद्यालय पहुंचना था. दो दिन पूर्व वह हल्द्वानी पहुंचे. जहां उन्हें जानकारी मिली कि भूस्खलन के बाद जगह-जगह सड़कें बंद हैं. ऐसे में उन्हें परीक्षा छूटने की चिंता होने लगी. इसके बाद उन्होंने हल्द्वानी-मुनस्यारी हेली सेवा संचालित करने वाली कंपनी से संपर्क किया.
इन चारों युवाओं ने हेली सेवा संचालित करने वाली कंपनी को अपनी परीक्षा के बारे में बताया. ओमाराम जाट ने बताया कंपनी के सहयोग से वह चार तारीक को मुनस्यारी आए. जिसके बाद वे परीक्षा में शामिल हुए. गुरुवार को चारों युवा हेलीकॉप्टर से ही वापस हल्द्वानी लौट आये थे. उन्होंने हेली सेवा उपलब्ध कराने के लिए सीईओ रोहित माथुर के साथ पायलट प्रताप सिंह का आभार जताया है.
यूओयू के परीक्षा प्रभारी सोमेश कुमार ने बताया उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बीएड परीक्षा के लिए महाविद्यालय मुनस्यारी को केंद्र बनाया गया था. जहां पर चारों छात्रों ने परीक्षा दी. उन्होंने बताया यूओयू परीक्षा के लिए छात्र खुद ही परीक्षा केन्द्र का चयन खुद करते हैं. उन्होंने बताया चारो छात्र राजस्थान के रहने वाले हैं.
मुनस्यारी से हल्द्वानी का किराया 5 हजार दौ सौ: हल्द्वानी से मुनस्यारी को पिछले एक वर्ष से हेली सेवा चल रही है. जिसके लिए एक व्यक्ति का किराया 5 हजार दौ सौ रुपये है. परीक्षा देने आये एक छात्रों का आने जाने में 10 हजार 400 रूपये खर्च हुए हैं. अब ये चारों छात्र सुर्खियों में बने हुये हैं.
