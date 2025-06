ETV Bharat / bharat

हिंदी मीडियम से पढ़कर NEET UG 2025 टॉपर बने महेश केशवानी, बहन के कहने पर चुना स्ट्रीम - NEET UG 2025

AIR 1 महेश केसवानी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 15, 2025 at 10:15 AM IST | Updated : June 15, 2025 at 10:25 AM IST 4 Min Read

सीकर : राजस्थान के सीकर में रहकर NEET-UG 2025 की तैयारी कर रहे महेश केसवानी ने देशभर में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल किया है. मूल रूप से हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे के रहने वाले महेश ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है. महेश ने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है और अब नीट क्वालीफाई किया है. बड़ी बहन ने बदला करियर का रुख : महेश के पिता रमेश कुमार और माता हेमलता देवी दोनों ही सरकारी शिक्षक हैं. पिता पीलीबंगा के एमजीजीएस स्कूल में जबकि मां डबली राठान के राबाउमावि स्कूल में पदस्थापित हैं. महेश शुरू में UPSC CSE (सिविल सेवा) की तैयारी करना चाहते थे, लेकिन उनकी बड़ी बहन ने उन्हें साइंस स्ट्रीम चुनने और NEET की दिशा में मेहनत करने के लिए प्रेरित किया. बहन की बात मानकर उन्होंने मेडिकल लाइन को अपनाया और सीकर की ही कोचिंग से तैयारी शुरू की. NEET UG 2025 टॉपर बने महेश केशवानी (वीडियो ईटीवी भारत सीकर) पढ़ें. NEET UG 2025 का रिजल्ट जारी, कटऑफ में आई गिरावट, 144 नंबर वाले कैंडिडेट भी काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई परीक्षा के पहले स्ट्रैटेजी बदली : महेश ने बताया कि एग्जाम से 7 दिन पहले उनकी मां ने स्कूल से छुट्टी लेकर सीकर आकर उनके साथ समय बिताया और पढ़ाई से लेकर मानसिक संतुलन तक हर चीज का ध्यान रखा. ऐसे में जब परीक्षा देने गया तो तनाव बिल्कुल नहीं था. विश्वास था कि सिलेक्शन जरूर होगा. ये पहला अटेम्प्ट था. टॉप करने का कभी नहीं सोचा था. बस इतना विश्वास था कि सिलेक्शन हो जाएगा. परीक्षा के एक महीने पहले अपनी स्ट्रैटेजी बदली. 10 घंटे पढ़ाई की जगह सिर्फ 4 घंटे गहन अध्ययन किया और बाकी समय रिवीजन और मानसिक शांति के लिए रखा.

