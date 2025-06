ETV Bharat / bharat

Published : June 7, 2025

फर्रुखाबादः जिले की पुलिस ने राजस्थान की 11 महिलाओं के गैंग का खुलासा किया है. ये महिलाएं इतनी शातिर है कि इनके काम करने के तरीके को जानकर पुलिस भी हैरान है. इन महिलाओं ने गंगा दशहरे मेले में कई महिलाओं को निशाना बनाकर उनके मंगलसूत्र, अंगूठी और चेन आदि चुरा लिए. पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने इन महिलाओं को दबोच लिया है. इन सभी से पूछताछ की जा रही है.

ये गिरफ्तार की गईंः सीओ ऐश्वर्या उपाध्याय ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने सोनिया, उजीता, गीता, अंजली, बविता, राजवती, अंजू, राजकुमारी, सोनू, कश्मीरा व सीमा को देवरामपुर क्राॅसिंग थाना कादरीगेट से गिरफ्तार कर लिया है. सभी महिलाएं भरतपुर, राजस्थान की रहने वाली हैं.

ऐसे पकड़ में आई महिलाएंः बीते दिन सौरभ सिंह निवासी शांतिनगर पजाबा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.इसमें कहा था कि 10-11 महिलाओं ने सौरभ की पत्नी को घेरकर उसके साथ मारपीट की थी. गले से सोने की चेन छीन ली थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी. इसी तरह दो तीन अन्य महिलाओं ने भी पुलिस से लूटपाट की शिकायत की थी.





मेले को बनाती थी निशानाः पुलिस के मुताबिक य़े महिलाएं राजस्थान की रहने वाली हैं. ये सभी मिलकर मेले में एक साथ घुसती थीं. इसके बाद ये शिकार की तलाश करती थी. खासकर सोने की चेन और मंगलसूत्र पहने महिलाएं इनके निशाने पर होती थीं. एक महिला बहाने से सोने की चेन पहने महिला से लड़ती थी. इसके बाद पूरे गैंग की महिलाएं उस महिला को घेर लेती थीं. इस आपाधापी के बीच महिला की सोने की चेन या फिर मंगलसूत्र आदि चोरी कर लिया जाता था. मेले में भीड़भाड़ होने के कारण यह गिरोह आसानी से चोरी और लूट करकर फरार हो जाता था.





लुटेरी महिलाओं का कबूलनामाः पुलिस की पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि वे 4 जून को गंगा दशहरा मेला फतेहगढ़ में आई थी. 5 जून को उन्होंने तीन चैन, एक जोड़ी टॉप्स, एक जोड़ी पायल और कुछ रुपए चोरी किए. लौटने की तैयारी कर रहीं थी तभी वे गिरफ्तार हो गईं.

