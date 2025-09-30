ETV Bharat / bharat

बांग्लादेश में राजस्थान की छात्रा निदा खान की मौत, जांच में जुटी पुलिस

झालावाड़: जिले की पिड़ावा निवासी मेडिकल स्टूडेंट की बांग्लादेश में अचानक संदिग्ध मौत हो गई. छात्रा बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी. कॉलेज प्रशासन को शनिवार को छात्रा का शव उसके हॉस्टल के कमरे में मिला. बाद में कॉलेज प्रशासन द्वारा बांग्लादेश पुलिस व परिजनों को छात्रा की मौत की सूचना दी गई. पिड़ावा उपखंड अधिकारी ने घटना की जानकारी दी है. वहीं, परिजन छात्रा का शव बांग्लादेश से भारत लाने के प्रयास में जुटे हैं.

पिड़ावा उपखंड अधिकारी दिनेश भलोत ने मंगलवार को छात्रा की मौत की पुष्टि कर बताया कि पिड़ावा कस्बा निवासी 19 वर्षीय छात्रा निदा खान बांग्लादेश की राजधानी ढाका में MBBS की पढ़ाई कर रही थी. शनिवार (27 सितंबर) को उसका शव हॉस्टल के कमरे में मिला है. मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा बांग्लादेश पुलिस को इसकी जानकारी दी गई तथा उसकी संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कराया गया है.