बांग्लादेश में राजस्थान की छात्रा निदा खान की मौत, जांच में जुटी पुलिस
निदा खान ढाका में MBBS की पढ़ाई कर रही थी. हॉस्टल के कमरे में मिला शव. झालावाड़ में गम और आक्रोश का माहौल.
Published : September 30, 2025 at 2:18 PM IST
झालावाड़: जिले की पिड़ावा निवासी मेडिकल स्टूडेंट की बांग्लादेश में अचानक संदिग्ध मौत हो गई. छात्रा बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी. कॉलेज प्रशासन को शनिवार को छात्रा का शव उसके हॉस्टल के कमरे में मिला. बाद में कॉलेज प्रशासन द्वारा बांग्लादेश पुलिस व परिजनों को छात्रा की मौत की सूचना दी गई. पिड़ावा उपखंड अधिकारी ने घटना की जानकारी दी है. वहीं, परिजन छात्रा का शव बांग्लादेश से भारत लाने के प्रयास में जुटे हैं.
पिड़ावा उपखंड अधिकारी दिनेश भलोत ने मंगलवार को छात्रा की मौत की पुष्टि कर बताया कि पिड़ावा कस्बा निवासी 19 वर्षीय छात्रा निदा खान बांग्लादेश की राजधानी ढाका में MBBS की पढ़ाई कर रही थी. शनिवार (27 सितंबर) को उसका शव हॉस्टल के कमरे में मिला है. मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा बांग्लादेश पुलिस को इसकी जानकारी दी गई तथा उसकी संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कराया गया है.
बांग्लादेश पुलिस छात्रा की मौत की जांच करने में जुटी हुई है. वहीं, मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से इस मामले कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. इधर छात्रा निदा की मौत की खबर सुनकर उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजन झालावाड़ जिले से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जहां से निदा खान के शव को बांग्लादेश से भारत लाने के कूटनीतिक तथा राजनीतिक प्रयास शुरू किए गए हैं. वहीं, निदा की मौत की खबर सुन परिवारजन और रिश्तेदार गहरे सदमे में हैं. फिलहाल, पिड़ावा सहित पूरे जिले में इस घटना को लेकर गम और आक्रोश का माहौल है.
रविवार सुबह निदा खान की मौत की सूचना बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक द्वारा दी गई थी. बांग्लादेश से निदा खान की बॉडी को भारत लाने की कागजी कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है. भारत सरकार लगातार बांग्लादेश सरकार के संपर्क में है. मंगलवार शाम या बुधवार सुबह निदा खान का शव प्लेन से नई दिल्ली लाया जाएगा. इसके बाद परिजन शव को लेकर झालावाड़ पहुंचेंगे. - शाहनवाज, छात्रा के चाचा.