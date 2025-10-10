ETV Bharat / bharat

अलवर का मंगत सिंह ISI के लिए कर रहा था जासूसी, राजस्थान इंटेलिजेंस ने किया गिरफ्तार

जयपुर: राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले अलवर निवासी मंगत सिंह को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई शासकीय गुप्त बात अधिनियम-1923 के तहत की गई. जांच में सामने आया कि मंगत सिंह को पाकिस्तानी महिला हैंडलर ने हनीट्रैप के जरिए अपने जाल में फंसाया था. इसके बाद वह धन के लालच में सामरिक महत्व की गोपनीय जानकारियां साझा करने लगा था.

दो साल से भेज रहा था गोपनीय जानकारी: मंगत सिंह करीब दो साल से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में था. वह अलवर और अन्य सामरिक स्थानों की जानकारी इकट्ठा कर सोशल मीडिया के माध्यम से भेजता था. आईजी (सीआईडी-इंटेलिजेंस) डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद राजस्थान इंटेलिजेंस द्वारा प्रदेश के सामरिक महत्व वाले इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. इसी दौरान अलवर के गोविंदगढ़ निवासी मंगत सिंह की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं.

महिला हैंडलर ने हनीट्रैप में फंसाया: जांच में खुलासा हुआ कि मंगत सिंह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था, जिसका छद्म नाम 'ईशा शर्मा' है, उसी ने हनीट्रैप कर उसे अपने जाल में फंसाया. इसके बाद मंगत सिंह सोशल मीडिया के जरिए अलवर शहर की छावनी और देश के अन्य सामरिक स्थलों की महत्वपूर्ण जानकारियां भेजने लगा.