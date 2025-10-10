अलवर का मंगत सिंह ISI के लिए कर रहा था जासूसी, राजस्थान इंटेलिजेंस ने किया गिरफ्तार
अलवर निवासी मंगत सिंह को पाकिस्तानी महिला हैंडलर ने हनीट्रैप के जरिए अपने जाल में फंसाया था.
Published : October 10, 2025 at 11:32 PM IST
जयपुर: राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले अलवर निवासी मंगत सिंह को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई शासकीय गुप्त बात अधिनियम-1923 के तहत की गई. जांच में सामने आया कि मंगत सिंह को पाकिस्तानी महिला हैंडलर ने हनीट्रैप के जरिए अपने जाल में फंसाया था. इसके बाद वह धन के लालच में सामरिक महत्व की गोपनीय जानकारियां साझा करने लगा था.
दो साल से भेज रहा था गोपनीय जानकारी: मंगत सिंह करीब दो साल से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में था. वह अलवर और अन्य सामरिक स्थानों की जानकारी इकट्ठा कर सोशल मीडिया के माध्यम से भेजता था. आईजी (सीआईडी-इंटेलिजेंस) डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद राजस्थान इंटेलिजेंस द्वारा प्रदेश के सामरिक महत्व वाले इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. इसी दौरान अलवर के गोविंदगढ़ निवासी मंगत सिंह की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं.
इसे भी पढ़ें- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की जासूसी कर रहा था हनीफ खान, जैसलमेर से किया गिरफ्तार
महिला हैंडलर ने हनीट्रैप में फंसाया: जांच में खुलासा हुआ कि मंगत सिंह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था, जिसका छद्म नाम 'ईशा शर्मा' है, उसी ने हनीट्रैप कर उसे अपने जाल में फंसाया. इसके बाद मंगत सिंह सोशल मीडिया के जरिए अलवर शहर की छावनी और देश के अन्य सामरिक स्थलों की महत्वपूर्ण जानकारियां भेजने लगा.
मोबाइल की जांच में मिले जासूसी के सबूत: जयपुर में मंगत सिंह से सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गहन पूछताछ की. तकनीकी परीक्षण में उसके मोबाइल से जासूसी के ठोस प्रमाण मिले हैं. इसके बाद इंटेलिजेंस ने उसके खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. अब उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी.
कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा: अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को शनिवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. मामले में इंटेलिजेंस की यह कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रदेश में सुरक्षा निगरानी के तहत बड़ी सफलता मानी जा रही है.
इसे भी पढ़ें- जासूसी के शक में जैसलमेर से एक संदिग्ध पकड़ा, आर्मी एरिया में करता था काम