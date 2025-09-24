ETV Bharat / bharat

राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला: पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ दायर याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर लगा जुर्माना

राजस्थान हाईकोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर पीएम मोदी, अमित शाह और रविशंकर प्रसाद के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर 50 हजार का जुर्माना लगाया.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2025 at 7:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. अदालत ने प्रतिवादी बनाए गए पीएम मोदी और अमित शाह सहित रविशंकर प्रसाद को छूट दी है कि वे चाहें तो याचिकाकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता पूरणचंद्र सेन की आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए दिए.

अदालत की टिप्पणी: अदालत ने कहा कि न्याय पाने के अधिकार को गलत याचिका दायर करने के लाइसेंस के रूप में इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती. वहीं एक अधिवक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी मुकदमे को शुरू करने से पहले जनहित में उसकी तथ्यों को सत्यापित करे. इसके साथ ही उसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सनकी तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए. इसके अलावा केवल याचिकाकर्ता की शिकायत पर यह नहीं माना जा सकता कि नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद अव्यवस्था की स्थिति पैदा हुई है. याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप न केवल पक्षकारों की छवि को धूमिल करने वाले हैं, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा पैदा करने का भी एक प्रयास है.

इसे भी पढ़ें- पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ याचिका में बहस पूरी, फैसला बाद में

अदालत ने याचिका खारिज की: याचिका में कहा गया कि नागरिकता संशोधन कानून संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है. इस संबंध में उसने पीएम, गृह मंत्री और तत्कालीन कानून मंत्री के खिलाफ निचली अदालत में परिवाद दिया था, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया. इसके विरोध में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी आरडी रस्तोगी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है.

उन्होंने कहा कि देश में बनने वाला कोई भी कानून गृह मंत्री, कानून मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं. कानून संसद की ओर से बनाया जाता है. ऐसे में पीएम मोदी और दोनों मंत्रियों पर आरोप लगाना गलत है. याचिकाकर्ता ने कानून का दुरुपयोग किया है. ऐसे में उसकी याचिका को भारी हर्जाने के साथ खारिज किया जाना चाहिए. दूसरी ओर महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो मुद्दा उठाया है, वह संबंधित निचली अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इसलिए निचली अदालत ने परिवाद को खारिज कर कोई गलती नहीं की है.

For All Latest Updates

TAGGED:

NARENDRA MODIAMIT SHAHRAVI SHANKAR PRASADCITIZENSHIP AMENDMENT ACTRAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शारदीय नवरात्रि 2025: चौथे दिन मां कूष्माण्डा की करें आराधना, मिलेगी कष्टों से मुक्ति

असंयमित जीवन शैली बना रही हड्डियों को कमजोर, मजबूती के लिए जानिए आयुर्वेदिक नुस्खे

गिरावट के साथ शेयर बाजार ने शुरू किया कारोबार, बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लुढ़के

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.