राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला: पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ दायर याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर लगा जुर्माना

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. अदालत ने प्रतिवादी बनाए गए पीएम मोदी और अमित शाह सहित रविशंकर प्रसाद को छूट दी है कि वे चाहें तो याचिकाकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता पूरणचंद्र सेन की आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए दिए.

अदालत की टिप्पणी: अदालत ने कहा कि न्याय पाने के अधिकार को गलत याचिका दायर करने के लाइसेंस के रूप में इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती. वहीं एक अधिवक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी मुकदमे को शुरू करने से पहले जनहित में उसकी तथ्यों को सत्यापित करे. इसके साथ ही उसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सनकी तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए. इसके अलावा केवल याचिकाकर्ता की शिकायत पर यह नहीं माना जा सकता कि नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद अव्यवस्था की स्थिति पैदा हुई है. याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप न केवल पक्षकारों की छवि को धूमिल करने वाले हैं, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा पैदा करने का भी एक प्रयास है.

