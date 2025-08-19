जयपुर : राजस्थान की धरती ने एक और बार इतिहास रच दिया है. श्रीगंगानगर की बेटी मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया. अब वह इस साल के अंत में थाईलैंड में आयोजित होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. उन्होंने कहा कि यह राजस्थान के लिए यह एक गौरवपूर्ण पल है. जाहिर है कि मनिका ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है. उनकी सफलता ने यह संदेश दिया है कि छोटे शहरों और कस्बों से भी सपनों की बड़ी उड़ान भरी जा सकती है.

गंगानगर से शुरू हुई यात्रा, दिल्ली में पूरी हुई तैयारी : ताज जीतने के बाद जयपुर में मीडिया से बात करते हुए मनिका विश्वकर्मा ने कहा कि उनकी यात्रा शहर गंगानगर से शुरू हुई. इसके बाद वो दिल्ली आई और प्रतियोगिता की तैयारी की. उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि हमें अपने अंदर आत्मविश्वास और साहस जगाने की जरूरत है. सभी की इसमें बड़ी भूमिका थी. उन सभी का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मेरी मदद की और मुझे इस योग्य बनाया. यह प्रतियोगिता सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह अपनी ही एक दुनिया है, जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है. मनिका विश्वकर्मा अब मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का परचम लहराने की तैयारी करेंगी.

पढे़ं. रिया सिंघा बनीं मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, उर्वशी रौतेला बोलीं- मिस यूनिवर्स खिताब भारत को मिलने की उम्मीद

जूरी में शामिल रहीं उर्वशी रौतेला : इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस यूनिवर्स इंडिया उर्वशी रौतेला भी जूरी सदस्य के रूप में मौजूद थीं. उन्होंने कहा, प्रतियोगिता बहुत कठिन थी, लेकिन विजेता हमारे साथ हैं. यह मेरी 10वीं वर्षगांठ भी है. हमें बहुत खुशी है कि हमें हमारी विजेता मिल गई हैं. वह निश्चित रूप से मिस यूनिवर्स में हमें गौरवान्वित करेंगी.