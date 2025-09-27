ETV Bharat / bharat

पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का निधन, सात बार विधायक और एक बार सांसद रहे

पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा ( ETV Bharat File Photo )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 27, 2025 at 2:25 PM IST 3 Min Read