पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का निधन, सात बार विधायक और एक बार सांसद रहे
पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा कई दिनों से बीमार थे. उनका इलाज अहमदाबाद के निजी अस्पताल में चल रहा था.
Published : September 27, 2025 at 2:25 PM IST
प्रतापगढ़: राजस्थान की राजनीति में चार दशक से अधिक समय तक सक्रिय रहे और जनजातीय समाज की सशक्त आवाज बने पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया. नंदलाल मीणा कुल सात बार विधायक और एक बार सांसद रहे. उनका जन्म 25 जनवरी 1946 को प्रतापगढ़ जिले के अंबामाता का खेड़ा गांव में हुआ था.
परिवार का राजनीतिक योगदान: उनका परिवार भी राजनीति से गहराई से जुड़ा रहा है. उनकी पत्नी सुमित्रा देवी चित्तौड़गढ़ की जिला प्रमुख रह चुकी हैं. पुत्र हेमंत मीणा वर्तमान में राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री हैं. वहीं, उनकी पुत्रवधु और हेमंत मीणा की पत्नी प्रतापगढ़ जिला प्रमुख रह चुकी हैं. वे एक पुत्र और पांच पुत्रियों के पिता थे.
लंबा राजनीतिक सफर: नंदलाल मीणा का राजनीतिक सफर बेहद लंबा और बहुआयामी रहा. वे 1977 में पहली बार विधायक बने और लगातार जनता का विश्वास अर्जित करते रहे. वे छठी से चौदहवीं विधानसभा तक सदस्य रहे। इसके अलावा 1989 से 1991 तक सलुम्बर से नौवीं लोकसभा के सांसद भी बने. उन्होंने कई बार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में विभागों का नेतृत्व किया. 1978 से 1980 और 1993 से 1998 तक वे विभिन्न विभागों के प्रभारी रहे. इसके अलावा 2007-08 और 2013 से 2018 तक उन्होंने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का कार्यभार संभाला.
विधानसभा और संगठन में भूमिका: नंदलाल मीणा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, विशेषाधिकार समिति और संसदीय परामर्शदात्री समिति में सक्रिय रहे. वे भाजपा प्रदेश कार्यसमिति, जनजाति मोर्चा और प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर भी रहे. जनता पार्टी के दौर में उन्होंने जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया. उनके चुनावी करियर में जनता ने हमेशा भरोसा जताया. 2013 विधानसभा चुनाव में उन्होंने 82,452 मत प्राप्त कर बड़ी जीत दर्ज की. 2008 और इससे पहले भी उन्होंने लगातार जीत हासिल की. 1989 लोकसभा चुनाव में वे सलुम्बर से सांसद बने और 2,03,888 मत प्राप्त किए.
सामाजिक कार्य और सम्मान: नंदलाल मीणा राजनीति के साथ-साथ वे सामाजिक कार्यों और खेलों में भी सक्रिय रहे. बैडमिंटन और वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे. 1996 में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का उन्होंने नेतृत्व किया. 2005-06 में उन्हें विकास रत्न सम्मान से नवाजा गया. वे आदिवासी संघ के महामंत्री भी रहे और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए सक्रिय रहे. उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और राजनीति को समर्पित किया. जनजातीय समाज की आवाज को मुख्यधारा तक पहुंचाया और अपने क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर प्रयास किए.
