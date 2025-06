ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद विमान हादसा: राजस्थान के दो मेडिकल छात्रों सहित 14 लोगों की गई जान, जानिए डिटेल - AIR INDIA FLIGHT CRASH

अहमदाबाद विमान हादसा ( ETV Bharat )

Published : June 14, 2025 at 11:50 AM IST | Updated : June 14, 2025 at 11:55 AM IST

जयपुर : अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर हुए भीषण विमान हादसे में 241 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें राजस्थान के दो मेडिकल छात्र सहित 14 लोग शामिल हैं. हादसे में कुल 12 लोग विमान में सवार थे, जबकि दो छात्र मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में विमान गिरने की चपेट में आ गए. विमान में सवार लोगों में बांसवाड़ा के 5, उदयपुर के 5, जोधपुर और बीकानेर के एक-एक लोग शामिल हैं. वहीं, दो मेडिकल स्टूडेंट, इनमें एक बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र के बोर चारणान गांव का जयप्रकाश जाट और दूसरा हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे का मानव भादू शामिल है. दोनों छात्र बीजे मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे. जयप्रकाश का शव शुक्रवार शाम उसके पैतृक गांव बोर चारणान पहुंचा, जबकि मानव का शव शुक्रवार दोपहर अहमदाबाद से रवाना हुआ. हादसे की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी परिजनों से संपर्क में हैं. अहमदाबाद में विमान हादसे में मारे गए अन्य 13 लोगों के परिजन अभी वहीं मौजूद हैं. हॉस्टल की मेस में लंच के वक्त हादसे का शिकार : जयप्रकाश और मानव दोनों हादसे के वक्त बीजे मेडिकल कॉलेज के अंडरग्रेजुएट छात्रावास की मेस में खाना खा रहे थे. तभी अचानक विमान अनियंत्रित होकर हॉस्टल की छत पर आ गिरा और जोरदार विस्फोट हुआ. हादसे में जयप्रकाश का शरीर 30 प्रतिशत तक जल गया था. उसे गंभीर हालत में अहमदाबाद सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. मानव भादू भी उसी वक्त मेस में मौजूद था और विमान के गिरने से हुई तबाही का शिकार हो गया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही दोनों के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई. पढे़ं. अहमदाबाद प्लेन हादसा: अब कभी नहीं लौटेगी जोधपुर की खुशबू, पहली बार पति से मिलने जा रही थी लंदन दो मेडिकल स्टूडेंट की मौत (ETV Bharat) जयप्रकाश की मेहनत और संघर्ष से सपने तक : जयप्रकाश जाट के परिवार ने उसे डॉक्टर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की. उसके पिता धर्माराम जाट बालोतरा की एक फैक्ट्री में काम करते हैं और साथ ही कृषि कार्य भी करते हैं. बड़े भाई मंगलाराम के मुताबिक, जयप्रकाश की कोचिंग के लिए कर्ज लिया गया. उसने कोटा में पढ़ाई कर NEET परीक्षा में 675 अंक हासिल किए और 2023 में बीजे मेडिकल कॉलेज में उसका चयन हुआ. मां का सपना था कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन यह सपना अधूरा रह गया. जयप्रकाश हादसे से एक माह पहले ही घर आया था और करीब सात दिन तक परिवार के साथ रहा था. हादसे के दिन वह दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन दोपहर में खाने के लिए हॉस्टल की मेस चला गया. दोस्त आम लेने बाहर निकले थे, लेकिन जयप्रकाश ने मना कर दिया. इसी एक पल ने उसकी जिंदगी छीन ली. उदयपुर की पायल और बीकानेर के अभिनव भी मृतकों में शामिल (ETV Bharat)

