गोदावरी नदी में डूबने से राजस्थान के पांच युवकों की मौत, तीन सगे भाई, पूर्व CM-राठौड़ ने जताया शोक - YOUTHS DROWNED IN GODAVARI RIVER

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 16, 2025 at 11:31 AM IST | Updated : June 16, 2025 at 11:53 AM IST 3 Min Read

जयपुर : तेलंगाना के निर्मल जिले के बसारा क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में गोदावरी नदी में डूबने से राजस्थान के पांच युवकों की मौत हो गई. मृतकों में पाली जिले के चार और नागौर जिले का एक युवक शामिल है. ये सभी एक ही परिवार से थे और सरस्वती मंदिर में दर्शन करने और पवित्र स्नान के मकसद से गोदावरी नदी के घाट पर पहुंचे थे. नदी में स्नान के दौरान गहरे पानी में चले जाने से उनकी डूबकर मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवकों को नदी की गहराई का सही अंदाजा नहीं था. नदी में डूबते देख उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के स्थानीय लोगों ने बचाव का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. हादसे के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और विशेष तैराकों की मदद से शवों को नदी से बाहर निकाला गया. 20 वर्ष से कम उम्र के मृतक : गोदावरी हादसे के मृतकों की पहचान राकेश (20), मदन (18), विनोद (19), हृतिक (22) और 16 साल के नाबालिग, मूल रूप से राजस्थान के पाली और नागौर के निवासियों के रूप में हुई है. सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भैंसा के क्षेत्रीय सरकारी अस्पताल भिजवाया गया. बताया जा रहा है कि परिवार के कुल 18 सदस्य मंदिर दर्शन और स्नान के लिए तेलंगाना के बसर आए थे. इनमें से तीन ढाबर गांव के सगे भाई है. वहीं, एक युवक नागौर के ताऊसर का रहने वाला है. जानकारी के अनुसार ढाबर गांव के पेमाराम राठौड़ की हैदराबाद में चिंतल दिलसुख नगर में होलसेल गोली और बिस्किट की दुकान है. वे 15 साल से वहीं पर पर रहते रहते हैं. इनके तीनों बेटे जिसमें 16 साल का बेटा 10वीं, मदन 12वीं व राकेश कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ रहे थे. पढ़ें. दो दोस्तों की डूबने से दर्दनाक मौत, मकराना में खेत के डैम में नहाते समय हुआ हादसा

अशोक गहलोत ने जताया शोक : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि तेलंगाना के बसारा में गोदावरी नदी में डूबने से पाली के 4 और नागौर के 1 व्यक्ति की मृत्यु बेहद दुखद है. इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है. ईश्वर उन्हें संबल और दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें. सभी से अपील है कि बारिश के मौसम में जलाशयों के पास जाना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए ऐसे स्थान पर जाने से बचें. मदन राठौड़ ने भी जताया शोक : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक्स पर लिखा कि तेलंगाना में गोदावरी नदी में स्नान के दौरान हुए हृदयविदारक हादसे में पाली के 3 सगे भाइयों सहित 5 युवाओं का असमय निधन अत्यंत पीड़ादायक और स्तब्ध कर देने वाला है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करे.

