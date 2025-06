ETV Bharat / bharat

राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा- हनीमून पर पत्नी ने करवाया पति का मर्डर - RAJA RAGHUVANSHI MURDER CASE

राजा रघुवंशी मर्डर केस का खुलासा ( Getty Images )

Published : June 9, 2025 at 8:16 AM IST | Updated : June 9, 2025 at 8:46 AM IST

शिलांग: राजा रघुवंशी मर्डर केस का खुलासा हो गया है. इस मामले पर मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा और डीजीपी ने बड़ी जानकारी दी है. इंदौर का रहने वाला यह दंपत्ति हनीमून मनाने शिलांग गया था. उसके बाद यह दंपत्ति अचानक गायब हो गया और फिर कुछ दिन चेरापूंजी के पास सोहरारिम में एक घाटी में पति राजा रघुवंशी की डेडबॉडी मिली थी. बता दें, इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम रघुवंशी से हुई थी. इस मर्डर केस में मेघालय के सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, एक महिला ने भी सरेंडर किया है. इसके साथ-साथ अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. वहीं, राजा रघुवंशी मर्डर केस में अपडेट को लेकर लेकर मेघालय के डीजीपी आई नोंगरांग ने भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर के एक शख्स की हत्या के सिलसिले में पत्नी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि पत्नी सोनम के शरीर में कहीं भी चोट नहीं लगी है. वह पूरी तरह से ठीक है. ताजा जानकारी के मुताबिक आरोपी पत्नी सोनम को यूपी के गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है.

शनिवार को एक गाइड ने दावा करते हुए बताया कि इंदौर के रहने वाले एक कपल, जो यहां हनीमून मनाने आए थे, उनके साथ तीन अन्य पुरुष भी दिखाई दिए थे. इस बात की पुष्टि एक अधिकारी ने करते हुए कहा कि गाइड ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी. जानकारी के मुताबिक मावलखियात के एक गाइड ने बताया कि 23 मई की सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास इन दोनों को कुछ पुरुष पर्यटकों के साथ देखा गया था. गाइड ने यह भी बताया कि ये पुरुष हिंदी में बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे वह समझ नहीं पाया. इससे पहले रविवार 8 जून रविवार को मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक ने राजा रघुवंशी मर्डर केस में न्याय के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया. वहीं, शुक्रवार को मध्य प्रदेश के इंदौर के नवविवाहित राजा रघुवंशी के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध किया था. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सोनम रघुवंशी की मां संगीता रघुवंशी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच जल्द से जल्द शुरू हो ताकि मेरी बेटी जल्द से जल्द घर आ सके. हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जल्द से जल्द मिल जाए. इस बीच, राजा रघुवंशी के भाई विपुल रघुवंशी ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक पत्र लिखा है और इसे आयुक्त कार्यालय में जमा कर दिया है. हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारा समर्थन करें और मामले की सीबीआई जांच कराई जाए. इससे राजा को न्याय मिल सकता है और सोनम को ढूंढना आसान हो सकता है. मेघालय पुलिस जिस तरह से इस मामले पर काम कर रही है, उससे राजा को न्याय नहीं मिल पाएगा. पढ़ें: यूपी के गाजीपुर में मिली सोनम रघुवंशी, सुपारी देकर शिलांग में कराई पति राजा की हत्या!

